Ущерб от фейк-локдауна. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Уступив в октябре давлению различных групп интересов и сорвав график выхода из второго карантина, правительство Израиля не только наступило на те же грабли, что и в апреле, но и усугубило ситуацию, затянув с введением жестких ограничительных мер.

Псевдо-локдаун и ожидание "зеленых паспортов"

О том, что быстрый выход из второго локдауна был ошибкой, было понятно уже во второй половине ноября. Однако в условиях политического кризиса и секторальной раздробленности у правительства не нашлось достаточно мужества, чтобы ввести дифференцированный карантин. А когда, с критическим опозданием из-за нежелания закрывать страну еще на один праздник, карантин все-таки был введен, он оказался таким "дырявым", что абсолютно оправданно вызвал возмущение владельцев магазинов одежды и владельцев торговых центров. При таком уровне соблюдения псевдокарантина открытие магазинов вряд ли бы серьезно ухудшило ситуацию.

В результате в герметичный локдаун, который наконец будет введен в ночь на 8 января, Израиль войдет в качестве мирового лидера по темпам вакцинации и с тяжелейшей вспышкой эпидемии, значительно превышающей пики первой и второй волн.

По оценке Банка Израиля, стоимость герметичного локдауна для экономики страны – 3-3,5 миллиарда шекелей в неделю, лишь на 0,5-1 миллиарда меньше стоимости того фейк-локдауна, который действовал в стране в последние две недели. Во сколько обошелся стране отказ ввести локдаун вовремя, еще предстоит оценить. В ближайшие две-три недели перед системой здравоохранения, вынужденной снова отказаться от элективных операций, стоит задача по возможности спасти тех, кто стал жертвой третьей волны, и провести второй заход вакцинации населения в группе риска, которое по большей части уже получило первую дозу вакцины.

Но и после этого выход из локдауна должен быть постепенным, ведь вакцинированы к тому времени будут только около 16% населения, к которым нужно добавить около 5% переболевших. Остальное население все еще будет под угрозой. И пусть вероятность смерти от коронавируса COVID-19 для тех, кто не входит в группу риска, значительно ниже, болезнь имеет серьезные долгосрочные последствия.

На текущий момент список того, что будет давать "зеленый паспорт", еще не определен. В минздраве планируют открыть для обладателей таких паспортов возможность посещения бассейнов, торговых центров, театров, стадионов, отелей, музеев, концертов и иных массовых мероприятий, а также полетов за границу. Этот список уже вызвал возмущение в кругах предпринимателей, задающихся вопросом, чем торговый центр хуже синагоги, автобуса или школы, в которые можно будет заходить вне зависимости от наличия "зеленого паспорта". В конечном итоге не исключено, что нас ждет серия разбирательств в Высшем суде справедливости, судьям которого придется определять, где проходит граница между правом на свободу предпринимательства, вероисповедания и передвижения, и правом на здоровье. Если механизм "зеленых паспортов" сработает, то уже в марте страна сможет начать открывать сектора туризма, отдыха и развлечений, закрытые с марта 2020 года, для двух миллионов клиентов, круг которых будет постепенно расширяться по мере проведения вакцинации.

Претензии к минфину, компенсации бизнесам и предвыборные дотации нуждающимся

За редчайшим исключением, израильские политики не стремятся заполучить в свое распоряжение министерство финансов. Один из важнейших министерских портфелей распределяется по остаточному принципу тому, кому не достался портфель министра обороны или иностранных дел. В последние десятилетия завершить каденцию на этой должности с положительным политическим балансом удалось лишь Биньямину Нетаниягу, и то, воспользоваться заработанным политическим капиталом он смог только после нескольких лет в оппозиции.

На сей раз в течение недели о претензиях на пост главы минфина объявили сразу четверо политиков, от лидера НДИ Авигдора Либермана до создавшего свою партию бывшего главного аудитора Ярона Залихи. Также на этот пост претендуют создатель еще одной новой партии Офер Шелах и оставшийся в итоге без портфеля в прошлом правительстве Нир Баркат.

Рост популярности портфеля министра финансов связан, видимо, со смещением общественного дискурса с вопросов безопасности и внешней политики на социально-экономические вопросы. И в ближайшую каденцию министр финансов имеет неплохие шансы на политический успех.

Пока же действующему министру финансов Исраэлю Кацу удалось перед самым началом герметичного локдауна утвердить дополнительную программу помощи предпринимательскому сектору, рассчитанную на январь-февраль 2021 года, с возможностью распространения на март-апрель без необходимости в дополнительном утверждении. На этот раз право на помощь получат и крупные бизнесы с оборотом более 400 миллионов шекелей в год. Общая стоимость программы для госбюджета составит 2 миллиарда шекелей. По словам Каца, эти средства будут взяты из денег, заложенных на выплату компенсаций за май-июнь 2021 года, когда, согласно прогнозам, выплата компенсаций уже не потребуется.

Реализация программы стала возможной после того, как правительство, оказавшееся переходным из-за неспособности утвердить бюджет на 2020 год, в последние дни декабря все-таки утвердило поправки к Основному закону о народном хозяйстве и к закону об основах бюджета, позволившие избежать необходимости урезания расходов на 100 миллиардов шекелей.

Еще одним шагом минфина стало предоставление права на пособие по послеродовому отпуску для женщин, уволенных или отправленных в неоплачиваемый отпуск и, из-за особенностей законодательства, лишившихся после родов права на пособие по безработице.

"Безработных – в хайтек"

Согласно данным Ведомства национального страхования, герметичный карантин приведет к росту безработицы на 100 тысяч человек в дополнение к 50 тысячам человек, оставшихся без работы за две недели "псевдо-карантина". В любом случае, по оценке "Битуах Леуми", общее количество безработных не превысит 700 тысяч человек, что существенно меньше показателей безработицы после первого локдауна. Это, в частности, свидетельствует о том, что значительная часть бизнесов, не затронутых локдауном напрямую, приспособилась к работе в условиях ограничений, включая переход на удаленную работу. Из тех, кто остался без работы в ходе третьего локдауна, 80% оказываются на пособии по безработице не первый раз, в том числе 55% – уже в третий раз. То есть подавляющее большинство из них вернутся на работу сразу после снятия ограничений. По грубой оценке, реальный уровень безработицы без локдауна составляет около 400 тысяч человек, из которых около 300 тысяч человек лишились работы непосредственно из-за кризиса, и не могут вернуться на работу. Этих безработных можно разделить на две основные категории – работники сфер авиации, туризма, отдыха и развлечений, и те, кто остался без работы из-за сокращения экономической деятельности и закрытия предприятий. Представители первой группы должны начать постепенно возвращаться к работе после запуска программы "зеленых паспортов". При этом следует понимать, что в первое время рабочих мест в этих секторах будет существенно меньше, чем до кризиса, и части работников придется переквалифицироваться и искать себя в других отраслях. Возвращение на рынок труда второй группы безработных будет непростой задачей для правительства, поскольку потребует создания условий для создания новых рабочих мест взамен исчезнувших.

Интересно, что сильнее всех от "коронавирусной" безработицы пострадал Тель-Авивский округ, в котором было потеряно больше всего рабочих мест. Аналитики "Битуах Леуми" предполагают, что это связано с тем, что основная часть предприятий из секторов культуры, развлечений, авиации, отдыха, сосредоточены именно в центре страны. Однако существенная часть этих рабочих мест довольно быстро восстановится, в отличие от рабочих мест, закрытых на периферии.

Пока же первые попытки государства заняться переквалификацией и трудоустройством безработных в промышленности успехом не увенчался. За месяц, прошедший с запуска совместного проекта службы трудоустройства и объединения промышленников, в рамках которого планировалось обучение 800 специалистов непосредственно на промышленных предприятиях, набрать удалось только 380 желающих. Речь идет о полугодичной подготовке, в процессе которой безработный обучается и получает зарплату от работодателя, который, в свою очередь, получает субсидию зарплаты от государства. Промышленники утверждают, что основной причиной провала проекта является гарантированная выплата государством пособия по безработице на длительный период, лишающая безработных мотивации учиться новой профессии и выходить на работу. Министр финансов категорически отрицает эту связь, призывая проявлять взаимную солидарность и обещая мотивировать безработных выходить на работу с помощью дополнительной дотации.

Старт "Жилья по сниженным ценам" и прорыв в арабском секторе

В последнюю неделю 2020 года и первые дни 2021 года Земельное управление провело серию тендеров на реализацию земельных участков под строительство 13 тысяч квартир, лишь на тысячу квартир меньше, чем за весь 2020 год. Большая часть квартир проходила в рамках новой программы "Жилье по сниженной цене", пришедшей на смену "Жилью для новоселов". Две программы на 1000 квартир каждая были реализованы в рамках программы "Планируй и строй", предусматривающей планирование и строительство крупного жилищного проекта одним застройщиком, который возводит все дома проекта одновременно, чтобы новоселы вселялись уже в благоустроенный и готовый для жизни квартал. Тендеры прошли в Ришон ле-Ционе, Рамат-Гане, Нацерете, Бейт-Шемеше, Сдероте, Ашкелоне, Маале-Адумим, Кирьят-Бялике, Эйлате, Лоде, Бней-Браке. В более-менее центральных районах страны проблем с реализацией земельных участков не было, а вот отдельные тендеры на периферии завершились без подачи заявок. В то же время, поступления в госказну от реализации проектов "Жилье по сниженной цене" будут существенно выше, чем от "Жилья для новосела".

Также земельное управление столкнулось с проблемой при реализации земель под промышленное и коммерческое строительство. В то время как земли под жилье в Рамат-Гане были успешно проданы, на земли под строительство торгово-промышленной зоны продать спрос оказался нулевым. Речь идет об участках в 12 и 14 дунамов земли, прилегающих к больнице "Шиба".

По словам экспертов, изменения в рынке занятости, принесенные кризисом коронавируса, ставят под угрозу офисные проекты, возводимые отдельно от жилищных, и в будущем стоит делать ставку на смешение предназначений в одном проекте.

Одним из важных итогов 2020 года в Земельном управлении назвали прорыв в подготовке к реализации жилищных проектов в арабском секторе. Из 95 тысяч квартир, планы строительства которых были утверждены Земельным управлением, около 30% приходятся на арабские населенные пункты.

Кроме того, в последние дни 2020 года правительство утвердило план устранения препон для масштабного строительства в арабском секторе, включающий в себя подготовленные специальной комиссией меры по улучшению ситуации. Следует отметить, что о проблемах с жильем в арабском секторе хорошо и давно известно. Частное владение большей частью земель, обширное незаконное строительство, проблемы с получением ипотеки, низкая популярность многоквартирных домов – лишь часть проблем этого сектора, для решения которых требуется политическая воля.

Пенсии от кризиса не пострадали

2020-й год стал очередным подтверждением тезиса о том, что в биржевых делах паника – плохой советчик, особенно когда дело касается долгосрочных инвестиций. Те, кто бросился спасать пенсионные накопления в середине 2020 года, после мартовского обвала бирж, остались в серьезном проигрыше, ведь по итогам года пенсионные фонды и кассы показали в среднем такую же прибыльность, как и в последние пять лет – 4,7% годовых при разбросе от 2,5% до 6%.

А вот Тель-Авивская биржа ценных бумаг к докризисным показателям до конца 2020 года вернуться не сумела. В то время, как на Уолл-Стрит и на многих других торговых площадках были зафиксированы рекордные показатели, ведущий тель-авивский индекс ТА-35 по состоянию на конец 2020 года недосчитался 15,4% от пикового значения, а индекс ТА-125 – 7%. За год к бирже присоединились 30 компаний и 17 компаний снялись с торгов.