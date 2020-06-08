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NEWSru.co.il :: Экономика8 июня 2020 г., 07:29

Минфин Израиля предложил проект частичной национализации "Эль-Аля"

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Минфин Израиля предложил проект частичной национализации "Эль-Аля"

После того, как авиакомпании "Эль-Аль" не удалось договориться с банками о получении кредита в размере 400 миллионов долларов под гарантии государства в размере 85% и в обмен на проведение программы оздоровления, министерство финансов предложило компании проект частичной национализации.

В рамках нового предложения компания получит от банков ссуды на сумму 250 миллионов долларов под гарантии государства в 75-80%. Кроме того, компания проведет эмиссию акций на 150 миллионов долларов. Акции, которые не будут выкуплены другими инвесторами, выкупит государство.

При определенном сценарии в руках государства будет до 61% акций компании. В случае, если государство будет владеть контрольным пакетом акций "Эль-Аля", управление авиакомпанией будет осуществлять внешний управляющий, назначенный государством.


Программа оздоровления, включающая в себя сокращение размера авиапарка, отмену части маршрутов, увольнение трети штата (около 2.000 сотрудников) и изменение условий коллективного трудового договора, остается условием для реализации программы. Еще одним условием является достижение соглашений с банками (в первую очередь – иностранными) и с компаниями по сдаче самолетов в аренду о реорганизации выплат существующих ссуд.

Между тем, руководство авиакомпании объявило, что коммерческие пассажирские авиарейсы не будут возобновлены раньше 1 июля.

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