План выхода из карантина и борьба с безработицей. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

"Бюджет 2020 года перестал быть существенной проблемой, и в ближайшие дни мы начнем работать над проектом бюджета на 2021 год", – заявил министр финансов Исраэль Кац в праздничном обращении к активистам "Ликуда". При этом он умолчал о том, что эта "несущественная" проблема является механизмом для выхода из коалиции и объявления новых выборов.

В то время, как многие представители "Ликуда" (Мики Зоар, Шломо Караи и т.д.) открыто заявляют о необходимости скорейшего роспуска коалиции и объявлении новых выборов, премьер-министр Биньямин Нетаниягу не торопится делать резких движений. Без принятия государственного бюджета на последнюю неделю 2020 года уже 1 января Кнессет будет распущен и будут объявлены новые выборы, которые при таком сценарии состоятся в марте 2021 года.

При этом блокировать принятие бюджета может и"Ликуд", и партия "Кахоль Лаван", официально не отказавшаяся от требования принятия двухгодичного бюджета. Если же Бени Ганц и Габи Ашкенази снова уступят, и в конце декабря будет принят формальный закон о бюджете на 2020 год (то есть на последнюю неделю года), у "Ликуда" будет еще одна точка выхода на выборы в конце марта 2021 года, и тогда выборы пройдут в июне.

При обоих сценариях заложником политической борьбы снова станет экономика страны, ждущая системных реформ и определенности. Выбор сценария в значительной степени зависит от эпидемиологической ситуации, которая сложится в стране в декабре 2020 года.

План выхода из карантина

На этой неделе, с трехнедельной задержкой, кабинет министров по борьбе с эпидемией озвучил, наконец, план выхода из карантина, который должен дать населению и предприятиям какие-то ориентиры по поводу дальнейшего развития событий.

План состоит из семи этапов, переход между которыми возможен только по прошествии определенного периода времени и по достижении определенных результатов в борьбе с эпидемией. К сожалению, озвучены эти параметры будут только по окончании периода праздников, то есть еще через неделю.

– Первым пунктом плана должно стать возобновление работы детских садов и работы предприятий частного сектора, не требующей приема посетителей.

– Если реализация первого этапа не помешает сокращению темпов заболеваемости, на втором этапе будет возобновлена учеба 1-4 классов школ, и будет разрешена работа магазинов (не только продовольственных).

– На третьем этапе должны открыться частные предприятия и государственные учреждения, принимающие посетителей, а также парикмахерские, салоны красоты и т.д. Рестораны и кафе смогут принимать клиентов под открытым небом.

– На четвертом этапе смогут возобновить работу фитнесс-центры, бассейны, гостиничный бизнес, а также профессиональный спорт.

– На пятом этапе аэропорт имени Бен-Гуриона начнет работать без ограничений. Рестораны смогут принимать посетителей в помещениях, станет возможна организация концертов и спектаклей.

– На шестом этапе смогут вернуться в школу 5-8 классы, а на седьмом этапе – 9-12 классы. Минимальный период для реализации всего плана составляет два с половиной месяца.





В последние дни поток отправляемых в неоплачиваемый отпуск сократился до 4-5 тысяч человек в день. Общее число вставших на учет в государственной службе трудоустройства с момента введения второго локдауна 15 сентября достигло 223 тысяч человек. Если брать опыт первого локдауна, для возвращения такого количества человек на работу потребовалось полтора месяца, однако тогда выход из карантина был быстрым, а предприятия еще не успели понести значительный урон. На этот раз возвращения основной массы новых безработных не предвидится раньше третьего-четвертого этапов выхода из карантина. При этом следует отметить, что в подавляющем большинстве речь идет о работниках, оказавшихся в неоплачиваемом отпуске уже второй раз, и имеющих достаточно высокие шансы вернуться из него после снятия карантина.

А вот из 320 тысяч работников, остававшихся в неоплачиваемом отпуске в августе, через пять месяцев после первого локдауна, только 17% рассчитывают вернуться на работу к прежнему работодателю. Остальные уверены, что в итоге будут уволены и им придется искать новую работу. Еще до второго локдауна среднее время поиска работы выросло до 18 недель, по сравнению с 15 неделями в июне.

На этом фоне предприятия производственного и строительного секторов продолжают жаловаться на невозможность нанять работников на свободные ставки. В основном речь идет о ставках с зарплатой в 5,5-7 тысяч шекелей в месяц, то есть от немногим больше минимальной до медианной зарплаты по стране. Многие потенциальные работники, знающие, что на пособии по безработице они получат на 1-1,5 тысячи шекелей меньше, но при этом смогут заработать те же деньги за меньшее время "по черному", или продолжат сидеть дома с маленьким ребенком, чтобы не платить нянечке, отказываются от этих ставок. Чтобы выйти из тупика, работодатели предлагают государству дать тем, кто готов выйти на работу, дотацию в размере 9 тысяч шекелей за три месяца работы в дополнение к зарплате. Это, среди прочего, позволило бы государству сэкономить часть денег на пособиях по безработице. Однако в минфине не в восторге от этой идеи, и предлагают работодателям самостоятельно увеличить зарплаты, чтобы сделать ставки более привлекательными.

Первым делом хайтек

Министерства финансов, экономики и науки представили программу переквалификации 3 тысяч человек с высшим или средним техническим образованием для нужд израильского хайтека. Программа предназначена не для стартапов, а для средних и крупных компаний, способных принять, подготовить и трудоустроить у себя от 10 человек и более. За каждого подготовленного и трудоустроенного работника компания получит от государства от 25 до 45 тысяч шекелей, причем 75% суммы премии будет выплачиваться за трудоустройство.

На текущий момент предпочтение будет отдаваться краткосрочным курсам переквалификации – до 12 месяцев, которые позволяют обеспечить трудоустройство в течение полугода после окончания курса. Курсы должны быть в научно-исследовательской и опытно-конструкторской сфере (R&D), сферах информационных технологий, контроля качества, кибербезопасности, DevOps и т.д. Программа предназначена не для тех, кто работает в хайтеке и временно остался без работы, а для тех, кто хочет перейти в хайтек из других сфер деятельности. Стоимость программы – 60 миллионов шекелей, однако в случае успеха бюджет планируется увеличить.

В государственном секторе министерство финансов и Всеобщая федерация профсоюзов при поддержке Центра местной власти продлили до ноября действие соглашения, достигнутого еще после первого локдауна. Напомним, что соглашение предусматривает отказ от увольнений в обмен на увеличение гибкости в использовании кадров (смены, места работы и должности). Те, кому не будет найдена работа, будут сидеть дома, получая 70% зарплаты с сохранением всех социальных отчислений.

Помощь социальным работникам и инвалидам

Министр финансов Исраэль Кац объявил о согласовании выплаты дополнительных дотаций получателям пособия по инвалидности вместо обещанного второго этапа повышения размера пособия. Размер дотации составит до 2.280 шекелей (в зависимости от степени инвалидности), которые будут выплачены в два приема – в октябре и в декабре 2020 года.

Бизнес-сектор продолжит платить за самоизоляцию, а родившие предпринимательницы не получат помощь

Израильские предприниматели продолжат еще по меньшей мере месяц оплачивать из собственного кармана дни самоизоляции работников, контактировавших с больным, но не заболевших. БАГАЦ дал государству срок до 28 октября, чтобы законодательно оформить соглашение о распределении бремени оплаты, достигнутое 30 сентября с Всеобщей федерацией профсоюзов и с Президиумом экономических организаций. Напомним, что согласование предусматривает оплату двух первых дней самоизоляции самими работниками, а остальные дни будут покрывать работодатели и государство. Однако Национальная федерация профсоюзов, а также организация ЛАХАВ и Объединение ремесленников и малых промышленников, представляющие интересы малых предприятий, выступают против соглашения, требуя, чтобы государство взяло на себя оплату дней самоизоляции в полном объеме.

Министерство здравоохранения решило пойти навстречу бизнесам, и объявило о намерении начать реализацию закона об оплате государственными структурами услуг поставщиков. Согласно закону, оплата должна осуществляться в течение 45 дней со дня предоставления услуги или в течение 30 дней со дня окончания месяца, в котором была предоставлена услуга. Закон действует уже три года, однако до сих пор не распространялся на минздрав. Впрочем, добрая воля министерства не распространится на всех. Согласно опубликованному черновику соответствующего циркуляра, поставщикам импортного оборудования больницы и больничные кассы смогут платить с большей задержкой. При этом около 95% оборудования, закупаемого израильской системой здравоохранения, произведено за границей.

Еще одна группа – писатели, переводчики, лекторы и представители ряда других профессий, не оформлявшие собственное предприятие, а получавшие авторский гонорар ("схар софрим/марцим"). Они не могут претендовать ни на пособие по безработице, поскольку не являлись наемными работниками, ни на помощь индивидуальным предпринимателям, поскольку не являются таковыми.

Шантаж Chevron и признание ошибки минтранса

Я полностью согласен с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и с министром энергетики Ювалем Штайницем по поводу того, что приход Chevron, представительницы большой нефтяной пятерки, в Израиль, является важным событием. До сих пор ведущие иностранные нефтегазовые концерны игнорировали Израиль, опасаясь потери своих инвестиций в арабских странах. Однако это не означает, что Chevron в Израиле можно все.

Первым шагом Chevron после получения контроля над израильскими месторождениями "Левиатан" и "Тамар" стало прекращение поставок газа из "Тамар" Израильской электрической компании ("Хеврат Хашмаль"). Chevron, являющаяся оператором "Тамар" (то есть отвечающая за эксплуатацию месторождения), отказалась утверждать договор, подписанный "Хеврат Хашмаль" с частью членов консорциума "Тамар". В результате госкомпания не может получить газ по 3,75 доллара за британскую термическую единицу. Вместо этого Chevron предлагает покупать газ по старому контракту за 6,4 доллара за единицу или же остаться только с газом из "Левиатана" за 4,78 доллара за единицу. Американской компании без разницы, какой вариант выберет "Хеврат Хашмаль", выгода для нее, с учетом доли в каждом из месторождений, будет приблизительно одинаковой. Израильским потребителям газа этот шантаж обойдется приблизительно в 50 миллионов долларов.

"Хеврат Хашмаль" в срочном порядке обратилась к главе антимонопольного управления Михаль Гальперин. В Chevron, в свою очередь, ссылаются на заключение юридического советника правительства, согласно которому до конца 2021 года есть право вето на контракты, заключаемые членами консорциума "Тамар". То, как на шаг Chevron ответит министерство энергетики и правительство в целом, может определить дальнейшее соотношение сил на годы вперед.

Между тем, министерство транспорта со второй попытки признало ошибочность политики сокращения работы автобусов в период карантина, разрешив автобусным компаниям с ближайшего воскресенья вернуть внутригородское сообщение к полному объему. И в первый и во второй локдаун сокращение объема работы общественного транспорта приводило к тесноте в автобусах и на остановках, что увеличивало угрозу заражения.

Интересно, дождемся ли мы признания той же ошибки министерством связи, сократившим часы работы почтовых отделений (кто бывал в последние дни на почте, видел скопления людей на входе в почтовые отделения), вместо того, чтобы увеличить их и сделать обязательным предварительный заказ очереди, как это сделали в банках.

Обман и подрыв доверия

Несмотря на очевидный политический кризис, правительство принимает меры по борьбе с эпидемией, направленные, в том числе, на снижение уровня неопределенности. Однако при этом представители власти снова и снова оказываются неспособны подкрепить свою работу личным примером. Действия министра экологии Гилы Гамлиэль, главы ШАБАКа Надава Аргамана, а до того – советников премьер-министра Биньямина Нетаниягу, самого премьер-министра, президента Реувена Ривлина и других высокопоставленных чиновников, мэров, офицеров полиции и т.д., подрывают остатки доверия к системе, угрожая свести на нет все усилия по борьбе с кризисом.

Если выяснится, что Гила Гамлиэль мешала проведению эпидемиологического расследования, ее делом должна заняться полиция. Однако, даже если нет, последствия "возможной ошибки в суждении", за которую она извинилась, не должны сводиться к обычному штрафу. В существующей ситуации спрос с должностного лица (не только политика) должен быть строже, чем с обычного нарушителя. Причем спрос должен быть быстрым и существенным, как, например, увеличение в несколько раз размера штрафа, который заплатил бы за то же нарушение обычный гражданин.