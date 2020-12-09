Отчет "Латет": число семей, находящихся за чертой бедности, увеличилось за время эпидемии на четверть миллиона

Число семей, живущих за чертой бедности, выросло за время эпидемии коронавируса на четверть миллиона, говорится в так называемом альтернативном отчете по бедности, опубликованном общественной организацией "Латет".

Согласно опубликованным данным, перед началом эпидемии число бедствующих семей составляло 582 тысячи (20,1%), а к концу 2020 года оно составляет 850 тысяч (29,3%). Число семей, живущих за чертой бедности, выросло на 9,2%, а число семей, страдающих от нехватки продуктов питания, увеличилось на 143 тысячи и составляет 656 тысяч. С острой нехваткой продуктов питания столкнулись за время эпидемии 286 тысяч, что на 8% больше, чем до того.

422 тысячи семей столкнулись с экономическими трудностями различной остроты.

50,7% опрошенных сообщили, что последствия эпидемии тяжело сказались на их экономическом положении, а 19,8% сообщили о вреде, причиненном их здоровью.

Число семей, назвавших свое экономическое положение хорошим, составляет 23%, в то время как до короны оно составляло 45%.

62% людей, получающих ту или иную помощь, сообщили, что их доходы снизились, а 55,6% заявили, что их долги выросли.

Комментируя данные отчета, президент Израиля Реувен Ривлин заявил: "Мы видим, как коронавирус превратился из кризиса медицинского в широкий и глубокий социально-экономический кризис. Пострадал средний класс, но самые слабые слои населения оказались под угрозой наиболее серьезного удара".