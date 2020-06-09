Как карантин повлиял на благосостояние и потребительские привычки. Опрос NEWSru.co.il

Редакция NEWSru.co.il проводит опрос, чтобы выяснить: как в экономическом плане коронавирусный кризис отразился на благосостоянии, потребительских привычках и настроениях наших читателей.

В ходе опроса мы рассчитываем узнать, какую помощь от государства получали наши читатели и считают ли эту помощь достаточной, изменились ли их положение на рынке труда и доход в результате карантина, стали ли они больше совершать покупок через интернет и насколько иным стал ассортимент покупок, экономят ли средства и т.д.

Внимание: опрос предназначен для читателей, проживающих в настоящее время в Израиле.

Как карантин повлиял на ваше благосостояние и потребительские привычки. Принять участие в опросе

(вам предстоит ответить на 18 вопросов)