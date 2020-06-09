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NEWSru.co.il :: Экономика9 июня 2020 г., 13:13

Как карантин повлиял на благосостояние и потребительские привычки. Опрос NEWSru.co.il

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Как карантин повлиял на благосостояние и потребительские привычки. Опрос NEWSru.co.il

Редакция NEWSru.co.il проводит опрос, чтобы выяснить: как в экономическом плане коронавирусный кризис отразился на благосостоянии, потребительских привычках и настроениях наших читателей.

В ходе опроса мы рассчитываем узнать, какую помощь от государства получали наши читатели и считают ли эту помощь достаточной, изменились ли их положение на рынке труда и доход в результате карантина, стали ли они больше совершать покупок через интернет и насколько иным стал ассортимент покупок, экономят ли средства и т.д.

Внимание: опрос предназначен для читателей, проживающих в настоящее время в Израиле.


Как карантин повлиял на ваше благосостояние и потребительские привычки. Принять участие в опросе
(вам предстоит ответить на 18 вопросов)

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