Внебюджетные "шкатулки" и забытые бедняки. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Состояние израильской экономики на текущий момент во многом зависит от эпидемиологической ситуации. Однако я затрудняюсь комментировать действия правительства, которое на одном заседании обсуждает введение комендантского часа из-за резкого роста заболеваемости и, одновременно, возобновляет работу торговых центров. При этом следует подчеркнуть, что вакцинация человека не означает его освобождения от необходимости самоизоляции в случае контакта с больным, а до группового иммунитета еще далеко.

Минфин в бюджет не верит

Впрочем, начать все равно придется с политики. В конце минувшей недели, а точнее – вечером в четверг, когда министерства любят публиковать неприятные новости, министерство финансов коротко сообщило, что подготовило "черновик законопроекта, регулирующего работу правительства в условиях продленного госбюджета". За этим красивым названием кроется признание министерством финансов того факта, что в обозримом будущем утвержденного государственного бюджета в 2021 году не будет.

То, что до 1 января 2021 года госбюджет на этот год не утвердят, – уже непреложный факт. Министр финансов Исраэль Кац назвал датой утверждения госбюджета середину февраля, и даже представил его премьер-министру Биньямину Нетаниягу и сменному премьер-министру Бени Ганцу. Однако правительству он до сих пор представлен не был, и каждый день отсрочки сдвигает возможную дату утверждения все ближе к концу марта.

На текущий момент это самая ранняя дата, в которую у Израиля может появиться государственный бюджет на 2021 год. Но для того, чтобы это случилось, нужно, чтобы сбылись три условия:

– Бени Ганц должен в очередной раз уступить и до 23 декабря согласиться проголосовать за бюджет 2020 года

– Закон о роспуске Кнессета не должен быть утвержден в третьем чтении

– Биньямин Нетаниягу не должен дотянуть процесс утверждения до 31 марта и провалить его



При любых других сценариях госбюджет будет принят не раньше июля, а то и октября 2021 года.

Кроме того, проект закона призван урегулировать ту часть внебюджетных "шкатулок", которая предназначена на 2021 год.

Этот закон существенно облегчает жизнь правительству, однако не изменяет главного – в 2021 году страна продолжит жить по бюджету, порядок приоритетов которого сформирован в 2017 году на 2019 год. И добавление к базе бюджета дополнительного десятка миллиардов шекелей эту ситуацию не изменит, поскольку речь идет об "автопилоте", призванном компенсировать прирост населения.

Тем временем: текущий дефицит, налоги и реализация "шкатулок"

Между тем, дефицит бюджета за 2020 год ожидаемо продолжает расти, как за счет роста правительственных расходов, так и за счет сокращения налоговых поступлений. Дефицит за ноябрь составил 13,7 миллиарда шекелей (для сравнения – в ноябре 2019 года он составлял 0,5 млрд шекелей), а с начала 2020 года – 136,4 миллиарда шекелей. Дефицит бюджета за последние 12 месяцев вырос до 11,1%, в соответствии с предварительными прогнозами, и к концу года должен вырасти до 13-14%.

Основным недобором госбюджета в графе поступлений является недополучение 19,6 миллиардов шекелей от Ведомства национального страхования, прекратившего передавать излишки своих поступлений в ведение минфина.

Из 139 миллиардов шекелей расходов и кредитов, выделенных в рамках двух программ экономической помощи, были реализованы только 101,4 миллиарда шекелей. Из них только средства, выделенные для системы здравоохранения, были реализованы практически полностью – 14,9 млрд шекелей из 16 млрд шекелей. Причем недоиспользованными остались средства, предназначенные на помощь тем, кто находится в группе риска.

На помощь предпринимательскому сектору были потрачены 44,6 млрд из выделенных 66,3 млрд, на социальную помощь – 40,1 млрд из 52,1 млрд, на программы развития экономики – 1,8 млрд из 4,6 млрд.

Можно уже с уверенностью говорить, что не будет до конца реализован бюджет, выделенный на пособия по безработице уволенным и отправленным в неоплачиваемый отпуск. К концу ноября на них было потрачено 18 миллиардов из 23 миллиардов, выделенных до конца года. Теоретически это позволит правительству направить выделенные средства на другие цели без необходимости в проведении дополнительного законодательства.

Много критики в адрес правительства вызывает утвержденный летом по настоянию министра внутренних дел Арье Дери и до сих пор не реализованный проект распределения продуктовых талонов среди нуждающихся на общую сумму 750 миллионов шекелей. Здесь следует отметить, что виновником в данном случае является сам инициатор проекта, пытавшийся направить средства (посредством критериев распределения) практически исключительно ультраортодоксальному населению. Эта попытка была блокирована министерством юстиции, после чего в критерии были внесены поправки, расширяющие круг получателей. Однако теперь уже сам Дери отказывается реализовывать проект на новых условиях.

По-прежнему остаются неиспользованными и бюджеты, которые предназначаются для третьего сектора экономики – некоммерческих и благотворительных организаций, во многом взявших на себя оказание продуктовой помощи, социальное сопровождение и другие аспекты работы с теми группами населения, которые принято называть группами риска.

Я не сторонник той схемы измерения бедности, на которую опираются Ведомство национального страхования или опубликовавшая на этой неделе альтернативный отчет организация "Латет". Согласно принятому определению, чертой бедности является 50% от медианного дохода израильской семьи нетто. Это определение не учитывает слишком много параметров (таких, как денежные льготы и разницу в отчетности и в культуре потребления между арабским, еврейским ультраортодоксальным и остальным населением страны), чтобы отражать реальную картину. Тем более, что особенности кризиса привели к возникновению статистических аномалий и росту неучтенных доходов.

Тем не менее, было бы глупо отрицать, что в Израиле бедность существует, и это не редкие исключения из правил. И эта часть населения, в меньшей степени пострадавшая от сокращения денежных доходов (размер пособий и потребительские цены за последние месяцы особо не изменились), в значительной степени пострадала от сокращения неденежной поддержки – продуктовых наборов, социальной и психологической помощи, которые им обеспечивали существующие на пожертвования и государственные субсидии некоммерческие организации.

Рынок труда

Согласно упомянутому выше отчету минфина, в октябре-ноябре правительство наконец начало использовать по назначению средства, предназначенные для программ переквалификации, потратив на них 127 миллионов шекелей из выделенных до конца года 375 млн шекелей.

На этом фоне очень интересно прозвучали цифры, озвученные на специальном заседании подкомиссии Кнессета по борьбе с безработицей. Согласно отчету замгендиректора государственной службы трудоустройства Офира Пинто, с марта по ноябрь службой были открыты профессиональные курсы для 1400 (одной тысячи четырехсот) человек, из которых 100 (сто) уже трудоустроены. В частности, служба открыла при больнице "Ихилов" курсы среднего медицинского персонала для стюардов и стюардесс, желающих сменить профессию. В первом потоке курса – 50 человек. Еще 15 тысяч человек получили онлайн-консультацию специалистов в сфере профориентации. На этом фоне приходится признать правоту министра финансов Исраэля Каца, утверждавшего, что госслужба трудоустройства просто не готова справляться с теми объемами переподготовки, которые необходимы в условиях кризиса.

Впрочем, в минфине сообщили, что новый департамент трудоустройства при министерстве находится в стадии становления и найма специалистов, которая займет около двух месяцев.

Напомню, что даже по самой низкой оценке ЦСБ, в Израиле в середине ноября были 603 тысячи безработных. Данные службы трудоустройства говорят о 877 тысячах человек, из которых 589 тысяч получают пособие по безработице 110 тысяч – пособие по прожиточному минимуму и 178 тысяч не получают никакого пособия. Разница в 274 тысячи человек между данными ЦСБ и данными службы трудоустройства объясняется несколькими причинами. Одной из них является непризнанием ЦСБ безработными тех, кто работает на часть ставки, и за вторую часть ставки получает пособие по безработице. С точки зрения ЦСБ такой человек безработным не является. Второй причиной является задержка во времени между возвращением безработного на работу и уведомлением об этом службы трудоустройства, тогда как после увольнения оставшийся без работы обращается в службу трудоустройства незамедлительно.

Советский лозунг Амсалема, борьба Лицмана с безработицей и пустое обещание Каца

Министр дигитализации Давид Амсалем, в ведение которого, при разделке министерских портфелей на части, отдали управление госкомпаний и управление госслужащих, продолжает крестовый поход за право включать в советы директоров госкомпаний политических назначенцев. На этой неделе он заявил о намерении отменить механизм "сборной директоров", предназначенный для отбора кандидатов в члены советов директоров государственных компаний на основе их профессиональных данных и опыта. Механизм был запущен в 2013 году по инициативе Яира Лапида, занимавшего тогда пост министра финансов, и Ури Йоева (глава управления госкомпаний в 2013-2017 годах), и был предназначен как раз для борьбы с непотизмом. Обидевшись на то, что продвигаемый Амсалемом и Регев на пост председателя совета директоров Израильской железнодорожной компании активист "Ликуда" Андрей Узан не соответствует предъявляемым к должности требованиям, министр заявил, что на место в совете директоров может претендовать любой человек, вне зависимости от его знакомства со сферой деятельности компании. При этом он высказался в духе легендарного советского лозунга о кухарке, управляющей государством, заменив ее на домохозяйку и рабочего на конвейере.

Министр строительства Яаков Лицман, сетующий на нехватку строительных рабочих, предложил создать программу по подготовке 30 тысяч израильских специалистов в этой отрасли. А пока их будут готовить, Лицман хочет увеличить квоты на 23 тысячи человек квоты на рабочих из Палестинской автономии и из-за границы (Украина, Румыния, Китай). Только вот уже сейчас в израильской государственной службе трудоустройства зарегистрированы 23 тысячи безработных из строительного сектора. Возможно, сначала стоит поискать у себя, и подумать, как привлечь на стройки местных рабочих, а не ввозить новых из-за границы, платя своим пособие по безработице. Согласно официальным данным, в израильском строительном секторе заняты 200 тысяч израильтян, около 70 тысяч рабочих из ПА и 18 тысяч иностранных рабочих. При этом строительный сектор в Израиле отличается исключительно низким уровнем производительности труда и минимальным объемом современных технологий, что приводит к дороговизне строительства и затягиванию его сроков.

1 января 2021 года будут проиндексированы зарплаты депутатов и всех высокопоставленных служащих, муниципальный налог и многие другие тарифы. Те из них, которые имеют привязку к средней зарплате по стране, вырастут более чем на 10%. Об этом известно давно, причем в первую очередь внимание СМИ было сосредоточено именно на повышении зарплат народных избранников. Однако отмена индексации зарплат депутатов, министров, президента и председателя Верховного суда – это мелкие деньги, несколько миллионов шекелей в год. Стоимость индексации зарплат нескольких тысяч госслужащих (судей, гендиректоров министерств и ведомств и их заместителей, мэров и заммэров и т.д.) составит десятки миллионов шекелей. И это – не говоря о муниципальном налоге и других расходах. Три недели назад министр финансов Исраэль Кац объявил, что, чтобы предотвратить подобное развитие событий, будет принят закон о замораживании показателя средней заработной платы в целях индексации на уровне 31 декабря 2019 года. До конца года осталось три недели, до возможной даты роспуска Кнессета – две недели, однако соответствующий законопроект еще не лег на стол Кнессета.

Назад в 2014-й

Генеральный директор государственного управления планирования Далит Зильбер сообщила, что к концу года будут подготовлены планы по строительству не более 85 тысяч единиц жилья, на 40% меньше, чем в 2019 году. На самом деле, это будет худший показатель с 2014 года.

Резкое падение объемов зарегистрировано не только в планировании, но и в выдаче разрешений на строительство с 34 тысяч в январе-ноябре прошлого года до 18,5 тысяч в текущем году. Причем темпы утверждения замедляются по мере затягивания пандемии. Если в марте-июне утверждалось более 2 тысяч единиц жилья, то в июле-сентябре – около 1000, а в октябре-ноябре – менее 250.

Напомню, что все это происходит на фоне роста спроса на жилье и хаоса в руководстве министерства строительства. В результате игр Лицмана в отставку и возвращение, программа, предложенная им на смену "Цены для новосела" 8 сентября, была согласована с министерством финансов только 9 декабря.

Обещания министра не обязательны к выполнению

На этой неделе Верховный суд поставил точку в почти тридцатилетнем споре о том, должно ли государство выполнять обещание, данное министром предпринимателю на словах, если сам министр не предпринимал никаких шагов по реализации этого обещания. В начале 90-х годов Ариэль Шарон, занимавший тогда пост министра строительства, попросил миллиардера Сами Шимуна купить находившуюся на грани банкротства компанию "Яхин Хакаль", в распоряжении которой находились 13 тысяч дунамов сельскохозяйственных земель в центре страны. Взамен он обещал добиться изменения статуса земель с сельскохозяйственных на годные под строительство, что принесло бы Шимуну многомиллиардные доходы. Когда Шарон своего обещания не сдержал, Шимун обратился в суд, а после его смерти тяжбу продолжили его наследники. В итоге окружной суд отклонил иск, а судья Верховного суда Дафна Барак-Эрез подтвердила решение суда низшей инстанции, постановив, что, поскольку Шарон не предпринял ни единого формального шага по реализации своего обещания, оно не обязательно к выполнению государством. Барак-Эрез также раскритиковала поведение покойных министра и миллиардера, ведших переговоры без какого-либо формального оформления документации.

Еще одним важным судебным постановлением последней недели стало решение Всеизраильского суда по трудовым спорам, уравнявшего живущих в незарегистрированном браке с супружескими парами в праве на получение компенсации за увольнение. Речь идет о возможности получить компенсацию за увольнение в случае увольнения в связи с переездом в другую часть страны по причине вступления в брак.

На десятый месяц кризиса начала работать апелляционная комиссия по вопросам участия государства в постоянных расходах предпринимателей. Задача комиссии – рассмотрение апелляций предпринимателей, обращения которых за получением помощи от государства в рамках закона были отклонены налоговым управлением, или удовлетворены только частично.

Управление рынка страхования утвердило циркуляр, согласно которому с 1 января 2021 года страховые агенты, получающие более 40% доходов от одной страховой компании, будут обязаны уведомлять об этом клиента, объяснять, почему предложенный ими полис является наилучшим для клиента, и не смогут взимать штраф за отмену страховки.





