Утверждено слияние компаний "Селком" и "Голан Телеком"

Антимонопольное управление Израиля утвердило слияние компаний "Селком" и "Голан Телеком". Окончательно слияние должно быть утверждено министерством связи, однако в министерстве не должны пойти против решения регулятора.

Напомним, в 2016 году антимонопольное управление Израиля наложило вето на соглашение о поглощении компанией "Селком" оператора "Голан Телеком". Решение было мотивировано недопустимостью снижения конкуренции на рынке мобильной связи.

Два года спустя, мотивируя положительное решение, антимонопольное управление отметило, что слияние двух компаний не снизит конкуренцию, поскольку "Голан Телеком", изначально создававшийся как полноценный оператор, в конечном итоге демонтировал сеть и начал пользоваться сетью компании "Селком".

Компания "Голан Телеком", владельцем которой являлся репатриант из Франции Михаэль Голан, вышла на израильский рынок в 2012 году. Ее деятельность привела к значительному снижению цен на услуги сотовых операторов. Компания контролировала около 10% рынка.

Однако компании не удалось выполнить одно из условий лицензии – развернуть к началу 2016 года сеть антенн, покрывающую 40% территории Израиля. Вместо этого "Голан Телеком" использовала инфраструктуру "Селком", что дало основание считать ее виртуальным оператором.

В 2016 году "Голан Телеком" купила компания "Электра" за 350 миллионов шекелей.

В феврале 2020 года компания "Селком" представила план сделки по покупке компании "Голан Телеком" за 750 миллионов шекелей. Согласно плану, "Селком" заплатит 620 миллионов шекелей наличными, из которых 413 миллионов – при подписании сделки. Кроме того, "Селком" простит "Голан Телеком" долги и кредиты на сумму 130 миллионов шекелей. Таким образом компания "Электра" запишет прибыль в размере 300-330 миллионов шекелей до вычета налогов.

Компания "Пелефон" также пыталась купить "Голан Телеком", однако была вынуждена отказаться из-за штрафа в размере 600 миллионов шекелей, прописанного в соглашении о сотрудничестве между "Голан Телеком" и "Селкомом" за нарушение условий соглашения.