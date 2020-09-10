Правительство утвердило увеличение госбюджета на 11 миллиардов шекелей до конца года. Статьи расходов
В ночь на четверг, 10 сентября, после продолжительных дебатов правительство одобрило увеличение государственного бюджета (до конца календарного года) на 11 миллиардов шекелей. Речь идет о деньгах, которые было решено добавить к бюджету 2019 года в рамках компромисса.
Дополнительные средства будут выделены на:
– увеличение оборонного бюджета (на 3 миллиарда шекелей),
– на образовательные программы (как светские, так и религиозные), в том числе на образовательные проекты подростков из группы риска,
– на помощь людям с ограниченными возможностями, увеличение пособия по инвалидности (900 миллионов шекелей),
– на репатриацию еще 2000 представителей общины фалашмура из Эфиопии (180 миллионов шекелей),
– на общую помощь новым репатриантам,
– на религиозный и ультрарелигиозный сектор,
– на проекты в области энергетики,
– на программу развития друзской и черкесской общины,
– на развитие и укрепление поселений в Иудее и Самарии,
– на разметку незаконных палестинских форпостов в "зоне С",
– на поддержку студенческих поселков,
– на помощь местным органам власти,
– на развитие общественного транспорта,
– на помощь мелкому и среднему бизнесу,
– на помощь общественным организациям, раздающим продукты питания нуждающимся,
– на развитие археологических раскопок в Городе Давида в Иерусалиме,
– на программы защиты животных и другие цели.
Фактически, 5 миллиардов шекелей из этой добавки пойдут на оплату текущих расходов государства.
Канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу так прокомментировала принятые решения: "Правительство единогласно утвердило подробную бюджетную программу на 2020 год, представленную премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром финансов Исраэлем Кацем. Премьер-министр по согласованию с министром обороны включил в программу увеличение бюджета на нужды безопасности более чем на 3 миллиарда шекелей. Бюджет предусматривает специальные безвозмездные выплаты населению с ограниченными возможностями, проект по репатриации около 2000 представителей общины фалашмура, программу по содействию интеграции репатриантов из Эфиопии в израильское общество, десятки образовательных программ в системе государственного и государственно-религиозного просвещения, увеличение оборонного бюджета, программу развития и поддержки друзского и черкесского населения, развитие и укрепление поселений в Иудее и Самарии, помощь студенческим посёлкам и многое другое". При этом приведены слова Нетаниягу: "Это важная весть для всех граждан Израиля и для нуждающихся граждан в период коронавируса. Я приветствую тот факт, что мы достигли договоренности с министром обороны. Как я и обещал, мы позаботились и о продолжении репатриации фалашмура, и об увеличении оборонного бюджета перед лицом многочисленных угроз, с которыми мы сталкиваемся в эти дни".
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