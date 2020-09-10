Спор вокруг общего карантина с экономической точки зрения. Обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов. Планируем публиковать такие обзоры по четвергам.

Министр финансов Исраэль Кац, координатор борьбы с коронавирусом профессор Рони Гамзу и многие другие в руководстве страны выступают категорически против повторного введения строгого карантина. Минфин оценивает прямой ущерб от недельного карантина в 5-6 миллиардов шекелей. В министерстве здравоохранения утверждают, что введение карантина неизбежно просто потому, что мощностей системы здравоохранения при существующих темпах заболеваемости хватит ненадолго, а ведь страна еще далека от зимнего сезона.

При существующем политическом раскладе не берусь предсказать, кто возьмет верх в этом противостоянии, однако его результат в значительной степени повлияет на экономику Израиля в ближайшие несколько месяцев. Отсутствие карантина при успешной борьбе с эпидемией – идеальный вариант, однако отсутствие карантина, которое приведет к краху системы здравоохранения, а затем все равно к карантину – гораздо хуже, чем введение карантина, которое поможет сохранить систему здравоохранения. И эта дилемма стоит сейчас далеко не только перед израильскими властями. Так, накануне о новых ограничительных мерах объявило правительство Великобритании.

Если с введением общего карантина ситуация остается неясной, то вопрос о распределении 11 миллиардов шекелей, которые было решено добавить к бюджету 2019 года в рамках компромисса, был решен в ночь на 10 сентября.

В ночь на четверг, после продолжительных дебатов правительство одобрило увеличение государственного бюджета (до конца календарного года) на 11 миллиардов шекелей. Речь идет о деньгах, которые было решено добавить к бюджету 2019 года в рамках компромисса.

Дополнительные средства будут выделены на:

– увеличение оборонного бюджета (на 3 миллиарда шекелей),

– на образовательные программы (как светские, так и религиозные), в том числе на образовательные проекты подростков из группы риска,

– на помощь людям с ограниченными возможностями, увеличение пособия по инвалидности (900 миллионов шекелей),

– на репатриацию еще 2000 представителей общины фалашмура из Эфиопии (180 миллионов шекелей),

– на общую помощь новым репатриантам,

– на религиозный и ультрарелигиозный сектор,

– на проекты в области энергетики,

– на программу развития друзской и черкесской общин,

– на развитие и укрепление поселений в Иудее и Самарии,

– на разметку незаконных палестинских форпостов в "зоне С",

– на поддержку студенческих поселков,

– на помощь местным органам власти,

– на развитие общественного транспорта,

– на помощь мелкому и среднему бизнесу,

– на помощь общественным организациям, раздающим продукты питания нуждающимся,

– на развитие археологических раскопок в Городе Давида в Иерусалиме,

– на программы защиты животных и другие цели.

Безбюджетное настоящее и будущее

В преддверии заседания правительства по распределению добавки в 11 миллиардов шекелей главный аудитор министерства финансов представил данные по текущему состоянию, а главный экономист министерства – прогноз на 2021-2023 годы.

Из разрешенного бюджета (1/12 бюджета 2019 года в месяц), не связанного с борьбой с коронавирусом, министерства потратили 258,4 миллиарда шекелей из 266,9 миллиардов шекелей. Это достаточно распространенная картина, когда основные траты министерств приходятся на вторую половину года. Тем более в условиях отсутствия утвержденного госбюджета, когда стараются создать хотя бы небольшой резерв. Однако одним из результатов этой политики является "подвешенное" состояние компаний, которые выполняют государственные заказы. Не имея перспективы, они вынуждены планировать свои действия в условиях повышенной неопределенности. А это, в свою очередь, означает отказ от инвестиций в оборудование, сокращение или, в лучшем случае, отказ от расширения штата и т.д.

Налоговые поступления в августе выросли, по сравнению с 2019 годом, на 9%, однако большая часть этого прироста обусловлена техническими причинами (несколько крупных одноразовых выплат, изменение даты выплаты налога в некоторых секторах и т.д.), а не ростом экономической активности. Если брать период с января по август 2020 года, сбор налогов составил 205,5 миллиарда шекелей, что на 10% меньше показателя 2019 года. Основное сокращение пришлось на поступления от НДС и от пошлин и сборов.

В связи со специальным госбюджетом на борьбу с эпидемией и с сокращением налоговых поступлений, дефицит государственного бюджета за последние 12 месяцев, превысивший рамки еще до эпидемии, уже достиг 8,1% от ВВП и составил 110,5 миллиардов шекелей. В дальнейшем ожидается его рост до 14,1% (а при пессимистичных сценариях – и более высокой цифры).

Планы и пробные шары минфина

После того, как его идея о третьей всеобщей дотации на осенние праздники была снята с повестки дня, экономический советник правительства Ави Симхон запустил новый "пробный шар" – снижение НДС на 5% с целью стимулирования частного потребления (эта идея незадолго до того была озвучена и председателем партии НДИ Авигдором Либерманом). Подобные шаги были, в частности, предприняты в Германии и Ирландии. Однако последние исследования показывают, что снижение НДС, как правило, не приводит к снижению цен для конечного потребителя, в отличие от повышения НДС, которое отражается на ценах незамедлительно. В министерстве финансов дали этой идее покрутиться в медиапространстве около суток, после чего опубликовали категорическое опровержение.

"Шар" с обещанием министра финансов о бескомпромиссной борьбе за сокращение зарплат госслужащих провисел в воздухе немногим дольше. Через несколько дней после серии воинственных заявлений и объявления профсоюзом состояния трудового конфликта Кац заявил, что "решил дать шанс переговорам". Источники в министерстве финансов подтверждают то, о чем я писал на минувшей неделе – реальная работа будет вестись за кулисами, а реализация какого-либо соглашения с профсоюзом госслужащих будет зависеть от наличия государственного бюджета, то есть ее придется ждать, в лучшем случае, до осени 2021 года.

Спор о ХАЛАТе и проблема оплаты карантина

Прогноз главного экономиста минфина говорит, что при негативном развитии событий, включающем повторное закрытие экономики на карантин, уровень безработицы в Израиле составит к концу 2020 года 15%. Поскольку вероятность такого сценария исключительно высока, возобновился спор по поводу модели помощи работникам предприятий, которые не смогут работать. Хочу напомнить, что предыдущий генеральный директор минфина Шай Баабад, уходя в отставку, признал, что модель, позволяющая отправить работника в неоплачиваемый отпуск (ХАЛАТ) на пособие по безработице, была ошибочной. Однако отказываться от нее и переходить на германскую модель Kurzarbeit (субсидирование зарплаты работника через работодателя с сохранением возможности задействовать работника на часть ставки), в минфине не намерены. Для подкрепления своей позиции отдел госбюджета министерства подготовил отчет, основанный на данных OECD, и свидетельствующий о преимуществах израильской модели перед германской в некоторых аспектах (в частности – в стоимости для госбюджета).

В министерстве финансов настаивают на том, что модель ХАЛАТ не привязывает работника к работодателю, позволяя ему сохранить возможность поиска новой работы. Сторонники германской модели, среди которых министр социального обеспечения Ицик Шмули и директор службы трудоустройства Рами Граор, отмечают, что она позволяет задействовать работника на ту часть ставки, на которую позволяют ограничительные меры, и облегчает возврат работника на рабочее место после снятия ограничительных мер.

В целом, не исключено, что правительству стоит рассмотреть возможность предоставления работодателям выбора между моделями в зависимости от особенностей того или иного сектора экономики. Однако это требует большей гибкости бюрократического аппарата и проведения подготовительной работы, включая изменение системы отчетности о работе наемных работников.

Продолжает раздаваться критика в адрес политики правительства в сфере трудоустройства и со стороны работодателей, в первую очередь – промышленников, которые не могут найти работников на свободные ставки. По их словам, работники промышленных специальностей, знающие, что они будут получать пособие по безработице до середины 2021 года, и способные заработать 2-3 тысячи шекелей "по черному", не торопятся выходить на работу, чтобы заработать те же деньги.

Еще одной проблемой, варианты решения которой пока не озвучиваются, но которую необходимо решить до конца сентября, является вопрос об оплате карантина работникам, которые находились в контакте с зараженными, но сами не заболели. В самом начале эпидемии министерство здравоохранения разрешило выписывать таким работникам больничные листы, которые должен оплачивать работодатель. Однако в ответ на иск организаций работодателей БАГАЦ признал решение минздрава неправомочным, и дал государству время до 30 сентября. Если не будет найдено иное решение, с 1 октября десятки тысяч работников, попавших в карантин, но не заболевших, будут сидеть дома за свой счет. Очевидным результатом станет отказ многих работников соблюдать требования карантина или попытки обмануть систему, соврав о наличии симптомов болезни для получения больничного.

Жилищное хозяйство – новые планы и ожидание скачка цен

После фактических похорон программы "Жилье для новосела" и программы ТАМА-38 по укреплению зданий от землетрясения, деятельность правительства в сфере жилищного хозяйства застопорилась. Единственным шагом, не привязанным к какой-либо общей политике, стало досрочное снижение налога на покупку второй квартиры с 8% до 5%, продавленное министром финансов Исраэлем Кацем. Вызванный эпидемией кризис привел также к снижению темпов строительства и к замедлению работы Земельного управления.

На этой неделе были представлены планы новой политики, формируемой министерствами строительства и внутренних дел. Напомню, что оба министерства и вся политика в сфере недвижимости перешли в новом правительстве под контроль ультраортодоксальных партий "Яадут а-Тора" и ШАС, избиратели которых страдают от острой нехватки отвечающего их требованиям жилья.

Совет Земельного управления утвердил подготовленную по инициативе министра строительства Яакова Лицмана программу жилищного строительства "Жилье по сниженным ценам". В рамках программы льготное строительство будет утверждаться только в районах, в которых цена квадратного метра жилья не превышает 22 тысячи шекелей. Таким образом, больше невозможно будет купить льготную квартиру в Шоаме или Герцлии.

В остальных районах программа предусматривает проекты, в которых государство будет устанавливать цену на квартиры, а торг будет вестись за максимальную цену на землю, что позволит максимизировать доходы от реализации земель. В периферийных районах, где цена на землю практически равна нулю, торг будет вестись за размер инвестиций в инфраструктуру, что должно позволить государству сократить расходы на эти инвестиции. При этом программа "Цена для новосела", в которой государство устанавливает цену на землю, а торг идет за наиболее низкую цену на квартиру, отменена не будет. В министерстве планируют пользоваться ею по мере надобности. Однако и для реализации новой программы, и для продления старой необходимо утверждение бюджета. Из-за отсутствия бюджета минстрой уже остановил субсидирование строительства 5800 квартир, строящихся в рамках "Жилья для новосела".

Также на этой неделе Управление планирования и застройки представило новый проект, который призван заменить генеральный план ТАМА-38, срок действия которого было решено не продлевать. Законопроект, который будет представлен на рассмотрение Кнессета в октябре текущего года, предусматривает отмену пункта о достройке жилплощади в размере до 25 кв.м. для каждой существующей квартиры здания. Существование этого пункта привело к тому, что площадь в 25 кв.м. превратилась из максимального порога в обязательное условие реализации проекта. Вместо этого будет внесен пункт, обязывающий достройку стандартной бронированной комнаты (МАМАД) площадью 12 кв.м. Дополнительные площади будут предметом переговоров между жильцами и стройподрядчиком, с учетом имеющихся у каждого здания прав на застройку. Кроме того, закон отменяет освобождение таких проектов от выплаты инфраструктурного сбора муниципалитету. Подрядчик будет обязан уплатить инфраструктурный сбор или же за свой счет построить муниципалитету инфраструктуру или общественные площади (15% от достраиваемой недвижимости). Муниципалитеты получат право разрешать достройку в жилых домах коммерческой недвижимости (офисы, торговля). Максимальная добавка в проектах по укреплению зданий не должна превышать площадь существующего здания, но не более 10 этажей. То есть двухэтажный дом при укреплении можно превратить в четырехэтажный, но не более.

Между тем, данные министерства финансов, строительных компаний и риэлторов свидетельствуют, что рынок жилья, "замерший" в марте-апреле, довольно быстро "ожил". Определенное проседание показателей в июле (-7% сделок), последовавшее за стремительным ростом в мае-июне, вызвано второй волной коронавируса и ожиданием снижения налога на покупку второй квартиры. Однако августовские показатели продаж свидетельствуют, что июльское снижение было временным эпизодом. Рост количества сделок, уже сопровождаемый определенным ростом цен, происходит на фоне рекордно низкого количества квартир, строительство которых было начато в 2020 году. Если к этому добавить ожидаемый массовый приток новых репатриантов, получится готовый рецепт нового скачка цен на квартиры в самое ближайшее время. Ожидание этого скачка цен при очевидном параличе правительства создает замкнутый круг, в котором те, кто имеет возможность, торопятся купить квартиру, повышая спрос и увеличивая цены на жилье.

Транспорт – электропоезд до Герцлии

На минувшей неделе скоростной электропоезд, прибытие которого Исраэль Кац в бытность министром транспорта обещал еще к Песаху 2018 года, после долгих перипетий, недочетов и неполадок, наконец прибыл в Герцлию – к Суккоту 2020 года. Эпидемия позволила ускорить работы, которые в противном случае грозили затянуться до Песаха 2021 года. В ближайшие недели из Иерусалима в университет Тель-Авива можно будет доехать за 47 минут, а до Герцлии – за 55 минут. Электрификация еще 12 линий, которая, согласно плану, должна была быть закончена к следующему году, затянется до 2029 года, если работы будут осуществляться по новым условиям. Предыдущий министр транспорта Бецалель Смотрич ужесточил контроль над работой подрядчика и сделал то, что боялся делать Кац – расширил время производства работ, включив в него выходные дни. Следующей электрифицированной веткой должна стать ветка Ашкелон-Тель-Авив.

Если в сфере железнодорожного транспорта наметился определенный сдвиг к лучшему, в сфере авиации продолжается борьба министерств по поводу строительства вспомогательного международного аэропорта. В министерстве обороны в очередной раз заявили, что не готовы согласиться на строительство аэропорта возле базы ВВС "Набатим", на котором настаивает министр транспорта Мири Регев, и займутся поисками альтернативных районов для строительства аэропорта в Негеве. Насколько затянется этот процесс – неизвестно. Тем более, что эпидемия на некоторое время сократит нагрузку на аэропорт Бен-Гурион, и не исключено, что тема будет отложена в долгий ящик.

В сфере частного транспорта министерство опубликовало для ознакомления черновик списка систем безопасности, установка которых в автомобиле дает право на налоговую скидку. Среди прочего, право на скидку дают система аварийного торможения при движении задним ходом, система предупреждения об усталости водителя, система против забывания детей в автомобиле. Останутся в списке льгот активная система экстренного торможения и активная система предотвращения схода с полосы движения. Пассивные системы безопасности больше не дают права на налоговую скидку.





