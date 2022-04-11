adv_11 ar_right_wwh adv_12 ar_right_1 ВАЖНЫЕ НОВОСТИ 23:40 В российских районах на границе с Украиной повышен уровень террористической угрозы 22:41 Посол Украины сообщил о новых договоренностях с Айелет Шакед по вопросу беженцев 21:40 20 российских авиакомпаний внесены в черный список, им запрещено летать в страны ЕС 20:31 Беннет дал интервью израильским телеканалам и отказался назвать действия России в Украине военными преступлениями 19:53 Ватикан изучает возможность визита Папы Римского в Иерусалим 19:23 Министр просвещения не присутствовала на вручении Премии Израиля Одеду Гольдрайху 18:48 Карл Нехаммер после встречи с Путиным: "Это не было дружеским визитом" 18:07 Адвокат Авиталь Сомполински будет назначена заместителем юрсоветника правительства adv_13 ar_right_2 adv_14 ar_right_3 adv_15 ar_right_4 adv_16 ar_right_5