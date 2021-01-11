Минфин: дефицит госбюджета в 2020 году составил 11,7%

Согласно предварительным данным, опубликованным министерством финансов, 2020 год правительство Израиля завершило с дефицитом бюджета в размере 160,3 миллиарда шекелей или 11,7% от внутреннего валового продукта.

Это ниже большинства прогнозов, говоривших о дефиците в 13%-14%. Для сравнения, в 2019 году дефицит госбюджета составил 3,7%. В кризисном году прирост дефицита на 8% стал следствием роста расходов на 5,6% ВВП и сокращения налоговых и иных поступлений на 2,1% ВВП. Еще 0,3% дефицита добавило сокращение ВВП.

4,9% ВВП расходной части прироста дефицита пришлось на внебюджетные "шкатулки" на сумму 68,6 млрд шекелей, предназначенные для оказания экономической помощи (без учета кредитов под гарантии государства).

По размеру дефицита госбюджета от ВВП в 2020 году Израиль имеет один из худших показателей среди развитых стран. Больше дефицит только в Великобритании, Канаде, США, Исландии и Австралии. Незначительно лучше ситуация в Бельгии, Польше, Греции и Норвегии.

Доходы государства составили в 2020 году 318,2 млрд шекелей, что на 8,5% меньше, чем в 2019 году. При этом налоговые поступления сократились только на 2% до 310,9 миллиарда шекелей, однако следует отметить, что 2 миллиарда шекелей были собраны в декабре из-за переноса импортерами автомобилей заказов с первых месяцев 2021 года на декабрь 2020 года, чтобы избежать повышения налога на покупку.

Для финансирования дефицита госбюджета в 2020 году правительство выпустило государственные облигации в Израиле на 191 миллиард шекелей и за границей на 74,4 миллиарда шекелей. Параллельно были погашены облигации в Израиле и за границей на сумму 83,9 миллиарда шекелей. То есть государственный долг вырос на 181,5 миллиард шекелей.