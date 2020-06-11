Дебют Каца, безработица, крупнейшие сделки: обзор израильской экономики

Редакция NEWSru.co.il начинает еженедельную публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов. Планируем публиковать такие обзоры по четвергам.

На заседании правительства, когда обсуждался план выплаты дотаций работодателям за возврат работников из неоплачиваемых отпусков, новый министр финансов Исраэль Кац отмел претензии министра экономики Амира Переца, заявив, что в правительстве есть сменный премьер-министр, но нет сменного министра финансов.

В течение первого месяца на новом посту Кац последовательно утверждал, продлевал и продавливал решения, принятые его предшественником Моше Кахлоном. Так было с отменой пошлин на масло и на рыбу, так было с превращением в постоянный временного указа об отмене пошлин на электронику, детские товары и т.д., принятого в рамках программы "Семья Нетто".

Однако в ближайшее время ему придется принимать собственные решения, противостоя давлению как со стороны партнеров по коалиции, так и со стороны представителей его собственной партии.

Рынок труда

План выплаты работодателям денег за возвращение работников из неоплачиваемых отпусков вызвал много споров. В конечном итоге уже бывший генеральный директор минфина Шай Баабад признал, что решение о выплате пособий отправленным в такие отпуска было ошибочным и поставило государство в зависимость от крупных работодателей. Не меньше споров вызвал и формат распределения выплат, предложенный еще при предыдущем министре, и принятый Кацем практически без изменений.

Решение о выплате дотаций всем работодателям с первого возвращенного работника – выбор в пользу немедленного решения проблемы безработицы наиболее быстрым способом, без оглядки на справедливость и на долгосрочную перспективу. Сделав этот выбор, Кац лично явился на заседание финансовой комиссии Кнессета и отмел все претензии депутатов, вынудив депутатов от коалиции утвердить представленный им план.

На распределение "по справедливости" были оставлены 500 миллионов шекелей из 6 миллиардов, но схема их распределения все еще не определена.

Отмечу, что среди тех немногих изменений, которые были проведены – увеличение с 25% до 40% доли государственных субсидий в бюджете образовательных учреждений, которые получат право на дотацию за возврат сотрудников. Большая часть частных образовательных учреждений, получающих от государства менее 40% субсидий, это частные ультраортодоксальные учебные заведения, в которых не преподаются базовые предметы.

Максимальное число, озвученное заместителем генерального директора службы трудоустройства, говорит о 300 тысячах вернувшихся на работу из неоплачиваемых отпусков и 900 тысячах безработных. В "Битуах Леуми" говорят о 327 тысячах вернувшихся на работу и 739 тысячах безработных. ЦСБ на основании статистических опросов сообщило лишь, что в апреле были трудоустроены только 35% от рынка рабочей силы. Ко всем этим данным следует добавить десятки тысяч индивидуальных предпринимателей, лишившихся дохода полностью или в значительной степени.

Реальные показатели начнут поступать не раньше июля, когда работодатели начнут полноформатно сообщать о возвращении работников из отпусков, чтобы получить право на дотацию от государства.

Получение точной карты безработицы необходимо для формирования адресных программ для секторов и групп населения, пострадавших наиболее сильно. Пока же минфин в очередной раз продлил право на пособие по безработице, решив не включать в счет срока пособия период с 15 марта по 19 апреля. Это позволит лишний месяц получать пособие молодежи (младше 34 лет), лишившейся работы в марте, и уже исчерпавшей положенный ей лимит пособия. В то же время люди, начавшие получать пособие по безработице до кризиса, как и уволенные работники старше 67 лет, продления помощи не дождались.

Остается открытым и вопрос о помощи индивидуальным предпринимателям в сферах деятельности, которые оставались парализованными в мае, таких как туризм, организация массовых мероприятий и т.д.

Пока же программами трудоустройства пытается заниматься министерство финансов. Впрочем, попытка вернуть израильтян на работу в отелях в качестве горничных и уборщиков провалилась. Три проведенные объединением отелей при поддержке минфина ярмарки трудоустройства не вызвали ажиотажа у безработной израильской молодежи. В результате владельцы отелей продолжают настаивать на получении разрешений на наем иностранных, в частности – иорданских, рабочих.

Конкуренция и профсоюзы

Еще один важный аспект работы министра финансов, с которым Кацу пришлось столкнуться уже в самом начале работы на новом посту, это вопросы конкуренции и, как следствие, дороговизны жизни.

И если просьбу не продлевать отмену пошлин и квот на масло, поступившую от нового министра сельского хозяйства Алона Шустера, отклонить было легко (особенно после слов Шустера, что "в случае столкновения интересов фермеров с интересами всего общества, интересы фермеров преобладают"), то в ближайшие дни ему придется столкнуться с гораздо более сильным давлением.

На повестке вопрос о повышении пошлины на импорт цемента, которое продавливает компания "Нешер" Леонида Блаватника при поддержке руководства министерства экономики, и вопрос о допуске компаний кредитных карт на рынок страховых агентов, который пытается активно блокировать палата страховых агентов при поддержке депутатов "Ликуда" Мики Зоара и бывшей лоббистки Керен Барак.

В апреле 2020 года начальник отдела импорта в министерстве экономики рекомендовал ввести защитную пошлину на импорт цемента из Греции в размере 29,95% и из Турции – в размере от 5,6% до 17,25%. Специальная консультационная комиссия по импортным пошлинам, в которую входят представители министерства экономики, министерства финансов и общественности, рекомендовала не вводить пошлину. Решать судьбу пошлины будут Амир Перец и Исраэль Кац. Не исключено, что вмешается в ситуацию и председатель финкомиссии Кнессета Моше Гафни, ранее заявлявший, что "не готов зависеть от прихотей президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана".

Вопрос о пошлине на цемент, которую требуют ввести под предлогом защиты местной промышленности от исчезновения, перекликается с требованиями фермеров, которые требования пошлин пытаются обосновать "обеспечением продовольственной безопасности Израиля" (именно этот тезис опять озвучил министр сельского хозяйства Шустер, заявивший, что "Израиль строился не для того, чтобы конкурировать с берлинским "Милки").

Проблема в том, что израильское сельское хозяйство никогда не могло обеспечить продовольственную безопасность страны, и все равно зависело от импорта продовольствия. При этом сельскохозяйственный рынок Израиля остается одним из самых защищенных от конкуренции сегментов.

Директор управления рынка капитала, страхования и пенсионных накоплений Моше Баркат проигнорировал давление со стороны страховых агентов и выдал компании кредитных карт Max лицензию страхового агента. По условиям лицензии, компания будет действовать на условиях нейтральности, получая одинаковую комиссию за страховой полис вне зависимости от того, какая страховая компания его выдала клиенту. Эта ситуация в корне отличается от работы обычных страховых агентов, которые действуют в ситуации конфликта интересов и получая от разных компаний разные комиссионные. Не хочу очернять огульно страховую индустрию, но из-за сложившейся системы всегда существует шанс, что страховой агент порекомендует клиенту страховку не потому, что она лучше ему подходит, а потому что комиссионные, которые получит агент за эту страховку, выше.

Проблема в том, что не так давно около тысячи членов палаты страховых агентов вступили в партию "Ликуд", став влиятельным внутрипартийным фактором. Депутаты Мики Зоар и Керен Барак еще до формирования правительства, когда Кнессет был на каникулах, добились созыва специального совещания, на котором попытались блокировать реформу Моше Барката. Теперь, после того, как Баркат проигнорировал их давление, депутаты намерены добиваться проведения специального закона о недопущении компаний кредитных карт на рынок страхования. Зоар обещал включить его в повестку дня ближайшего заседания кабинета правительства по вопросам законодательства.

Интересно, что, как и в случаях с цементом и сельским хозяйством, основным аргументом противников Моше Барката является защита интересов не потребителя (расходы на страхование являются значительной статьей семейного бюджета в Израиле), а страховых агентов.

В целом, учитывая слабость коалиции, следует ожидать активного давления на депутатов и министров со стороны групп интересов. Причем сторонникам свободной экономики не стоит обольщаться по поводу "Ликуда". Крупные профессиональные объединения, такие как палата страховых агентов и профсоюзные организации (например, рабкомы "Авиационной промышленности", "Эль-Аля", управления аэропортов) давно пользуются методами давления изнутри, через внутрипартийные структуры "Ликуда".

Сделки

И еще к вопросу о конкуренции. В 2016 году антимонопольное управление, министерство связи и министерство финансов выступали категорически против попытки сотового оператора "Селком" купить "Голан Телеком". С момента реформы рынка сотовой связи прошло слишком мало времени (меньше 4 лет) и регуляторы опасались, что такая сделка нанесет смертельный удар по только начавшейся конкуренции. На этот раз министерство финансов сообщило, что оно будет выступать против (в данном вопросе у минфина только рекомендательный голос). По оценке минфина, пользы рынку от слияния не будет, но и вреда, оправдывающего вмешательства регуляторов, тоже не предвидится – рынок сотовой связи уже достаточно насыщен, на нем действуют пять реальных и еще несколько виртуальных операторов. В среду позицию минфина поддержало и антимонопольное управление, давшее разрешение на слияние без ограничений. Окончательное решение – за министерством связи.

Также в среду вечером был объявлен победитель тендера на приватизацию крупнейшей израильской электростанции в Рамат-Ховав, проводившегося в рамках реформы рынка электроэнергии. Стоимость электростанции в книгах "Хеврат Хашмаль" – 2 миллиарда шекелей. По итогам торгов консорциум из компаний "Шикун у-Бинуй" и "Эдельтек" победил, предложив за нее 4,26 миллиарда шекелей, всего на 38 миллионов шекелей обойдя предложение компании OPC Идана Офера.

"Рамат Ховав" – вторая из пяти электростанций, которые обязана продать "Хеврат Хашмаль". В 2019 году электростанция "Алон Тавор", оценивавшаяся в 800 миллионов шекелей, была продана за 1,9 миллиарда шекелей израильско-китайскому консорциуму.

По условиям реформы, "Хеврат Хашмаль" получает в результате приватизации стоимость, указанную в ее книгах. Средства, вырученные сверх этого, было обещано пустить на снижение стоимости электроэнергии для населения. После продажи "Алон Тавор" электричество подешевело на 4,13%. Последует ли продолжение после продажи "Рамат Ховав" – неизвестно. Слишком велик для минфина соблазн направить 2,3 миллиарда шекелей, полученные в разгар кризиса, на другие цели.

Также из крупных сделок последней недели стоит отметить контракт "Авиационной промышленности" с правительством одной из стран Европы на поставку самолетов-разведчиков на 1,2 миллиарда шекелей. Израильские оборонные концерны в меньшей степени пострадали непосредственно от кризиса. Скорее они пострадают от его долгосрочных последствий, ведь многие заказчики будут вынуждены сокращать государственные расходы, и одними из первых "под нож" пойдут оборонные проекты.

В сфере высоких технологий – очередной "экзит", американская компания Netapp, специализирующаяся на хранении и обработке информации, сообщила о покупке израильской стартап-компании Spot. Сумма сделки не публикуется, но оценивается специалистами в 450 миллионов долларов. Стартап, созданный в 2015 году, разработал технологию, позволяющую компаниям экономить средства на хранении информации в облачных хранилищах, перенося ее с одного хранилища на другое при появлении на рынке более выгодного предложения, скидки или маркетингового мероприятия.

Израильский хайтек все больше переключается с платформ работы с конечным клиентом на разработку платформ второго и третьего уровней, предназначенных для работы одних систем с другими.

Стоит отметить и контракт стартапа Otonomo с автомобилестроительным концерном FIAT-Chrysler. Его стоимость не разглашается, однако он оценивается в несколько десятков миллионов долларов. В рамках сделки платформа Otonomo будет получать от FIAT-Chrysler информацию со всех имеющих подключение к интернету автомобилей этой компании, обрабатывать ее и делиться ею с различными платформами, используемыми для улучшения систем навигации и управления трафиком, для систем "умный город" и т.д.



