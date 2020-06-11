Как карантин повлиял на благосостояние и потребительские привычки. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Как карантин повлиял на благосостояние и потребительские привычки". В опросе, который проводился 9-11 июня, приняли участие 1868 респондентов (1394 из них ответили на все 18 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Как изменились доходы

Первый вопрос был таким: "Нанес ли лично вам карантин экономический ущерб?" 40% участников опроса ответили на этот вопрос отрицательно и заявили, что в экономическом плане для них ничего не изменилось. 32% сказали, что им нанесен незначительный ущерб, 22% говорят, что им нанесен значительный ущерб. 5% утверждают, что карантин улучшил их экономическую ситуацию.

56% сообщили, что их индивидуальный доход за время карантина остался прежним. 18% говорят, что их индивидуальный доход сократился менее чем на 25%. 20% – что их индивидуальный доход сократился более чем на 25%. 4% заявили, что их индивидуальный доход вырос (у абсолютного большинства не более чем на 25%).

53% говорят, что их семейный доход за время карантина не изменился. У 20% семейный доход сократился более чем на 25%, у 20% сократились менее чем на 25%. У 4% семейный доход вырос (в подавляющем большинстве случаев не более чем на 25%).

50% респондентов заявили, что продолжают работать, как и работали до карантина. 20% опрошенных являются пенсионерами. 8% работали до карантина, вернулись из неоплачиваемого отпуска и нашли новую работу. 6% работали до карантина и находятся по сей день в неоплачиваемом отпуске. 3% работали до карантина, были уволены и в настоящее время являются безработными. 4% не работали до карантина и остаются безработными. Менее 1% не работали до карантина, но сейчас нашли работу.

57% индивидуальных предпринимателей, принявших участие в опросе, заявили, что их доходы сократились более чем на 50%. У 25% доходы сократились менее чем на 50%. У 17% доходы не сократились или выросли.

Помощь государства

Был задан вопрос: "Какой вид денежной помощи от государства получили вы/ваша семья?" 39% сообщили, что им никакой помощи не поступало. 21% получили дотацию пенсионерам. 19% получили дотацию на ребенка, 2% – дотацию на ребенка-инвалида. 8% получили дотацию пенсионерам с социальной надбавкой, 6% – дотацию инвалидам, по 5% – первую и вторую дотацию индивидуальным предпринимателям (среди участников опроса индивидуальных предпринимателей около 6%). 3% получили компенсацию индивидуальным предпринимателям (третья дотация). Более 10% получили другой вид помощи.

При этом большинство опрошенных, 51%, заявили, что государство Израиль в недостаточной степени поддерживает граждан в экономическом плане в период коронавирусного кризиса. И только 18% считают поддержку государства достаточной. 31% затрудняются с оценкой.

Потребительские привычки

Был задан вопрос: "Как изменилась ваша потребительская корзина продуктов питания по сравнению с периодом до карантина?" 48% заявили, что их расходы на покупку еды не изменились. 32% говорят, что их расходы на покупку еды увеличились. 18% считают, что их расходы на покупку еды сократились.

Покупки через интернет

Вопреки ожиданиям, наши читатели не стали более активно покупать через интернет в период карантина. 49% заявили, что частота их покупок через интернет не изменилась, 18% стали чаще осуществлять покупки через интернет, 18% стали реже покупать через интернет.

49% утверждают, что ассортимент их покупок через интернет в период коронавирусного кризиса не изменился. 21% говорят, что ассортимент их покупок через интернет сократился, 14% – увеличился.

При этом заметны изменения в выборе ассортимента покупок через интернет. Если накануне общего карантина онлайн покупали, прежде всего, одежду и обувь (26%), компьютеры, смартфоны, электроника и аксессуары к ним (25%), продукты питания и предметы первой необходимости (20%), косметику парфюмерию, товары для ухода за собой (19%), а также электротовары (19%), то после ослабления карантинных мер через интернет, в основном, стали покупать продукты питания и предметы первой необходимости (23%) и лишь во вторую очередь – одежду и обувь (16%), компьютеры, смартфоны, электроника и аксессуары к ним (15%). Можно предположить, что за несколько месяцев карантина у многих выработалась привычка покупать продукты питания через интернет.

Вопрос: "Обращались ли вы в банк с просьбой о замораживании платежей по ипотеке или ссуде?" 53% участников опроса заявили, что у них нет ипотечных или иных ссуд. Среди тех, кто выплачивает ссуды, только 14% обращались в банки с просьбой о замораживании платежей – в подавляющем большинстве случаев (81%) такое разрешение было получено.

Отдых после общего карантина

35% респондентов планируют поездку за границу в 2020 году (при условии, что границы будут открыты).

24% планируют отдых в Израиле в 2020 году в отеле или в "циммере".

При этом только 23% участников опроса побывали в ресторане, кафе или баре после снятия жестких карантинных мер. Причем большинство из них пока сделали это лишь единожды.

Будущее

Участникам опроса было предложено выбрать подходящий вариант продолжения фразы "В экономическом плане я..."

52% выбрали продолжение "... переживаю за свое будущее, но надеюсь справиться". 32% – "... не переживаю за свое будущее". 12% – "... переживаю за свое будущее и не понимаю, как справлюсь".





