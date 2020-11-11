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NEWSru.co.il :: Экономика11 ноября 2020 г., 08:17

В связи с возражениями минздрава IKEA отложила открытие магазинов

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В связи с возражениями минздрава IKEA отложила открытие магазинов

Руководство сети шведских мебельных магазинов IKEA в Израиле объявило, что ранее запланированное на 11 ноября частичное открытие филиалов сети откладывается на 24 часа.

Решение было принято после того, как в минздраве заявили, что IKEA является мебельным магазином, а не магазином товаров первой необходимости, и что сеть не получила разрешение на открытие.

В IKEA надеются убедить минздрав, что открытие отделов с товарами первой необходимости соответствует распоряжением властей, в соответствии с которыми открылись такие сети товаров для дома как ACE и Home Center. Руководство сети также заявляет, что решение о том, торгует ли тот или иной магазин товарами первой необходимости, принимает на уровне местных инспекторов, а не министерством здравоохранения.


Ранее руководство IKEA объявило, что из неоплачиваемого отпуска, в который в сентябре, после введения в Израиле строгого карантина, были отправлены полторы тысячи работников сети, вернутся сотни человек.

Филиалы сети планировалось открыть частично, только для работы отделов с товарами для дома. Это отделы кухонных электротоваров, осветительных приборов, продуктов, кухни, рабочих инструментов, сантехники, матрасов, товаров для ванных комнат, товаров для стирки, электротоваров, посуды и батареек. Также планировалось оставить закрытыми рестораны и "детские" выставочные залы.

Напомним, после первого карантина государство разрешило открыть магазины товаров для дома, и IKEA открыла свои филиалы, что вызвало резкую критику. Утверждалось, что владелец израильской IKEA получил разрешение на открытие благодаря своим близким отношениям к Яакову Лицману, занимавшему пост главы минздрава.

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