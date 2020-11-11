Иерусалим:
14 - 18°
Тель-Авив:
17 - 23°
Эйлат:
20 - 28°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика11 ноября 2020 г., 11:49

Израильтяне, более 100 дней получающие пособие по безработице, получат дотацию 2000 шекелей

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Израильтяне, более 100 дней получающие пособие по безработице, получат дотацию 2000 шекелей

В среду, 11 ноября, комиссия Кнессета по труду и социальному обеспечению утвердила соглашение между министерством финансов и "Битуах Леуми" по выплате одноразового пособия в размере двух тысяч шекелей всем гражданам, которые получают пособие по безработице более 100 дней и зарплата которых была ниже средней заработной платы в стране.

Право на получение этой дотации будет иметь каждый, кто получал пособие по безработице не менее 100 дней (непрерывно, или с перерывами) - начиная с 1 марта 2020 года и до 17 октября 2020 года.

Если оба супруга имеют право на эту единовременную дотацию, они получат надбавку в размере 500 шекелей каждый (всего 5 тысяч шекелей).


Лица в возрасте 67 лет и старше, которые были уволены или отправлены в неоплачиваемый отпуск (ХАЛАТ) из-за кризиса, вызванного эпидемией, будут иметь право на дотацию по длительному пребыванию на безработице.

Выплата будет переведена Ведомством национального страхования непосредственно на банковский счет, на который выплачивается пособие по безработице.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Экономика // 27 октября 2020
Граждане старше 67 лет внесены в соглашение с "Битуах Леуми" о выплате дополнительной дотации

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:49 Израильтяне, более 100 дней получающие пособие по безработице, получат дотацию 2000 шекелей
08:17 В связи с возражениями минздрава IKEA отложила открытие магазинов
15:55 IKEA начинает работать в частичном режиме
15:55 Итоги валютных торгов: курс доллара возрос, курс евро снизился
15:05 Минфин ОАЭ опроверг сообщения об увеличении НДС
14:42 Безработица в Эйлате достигла 41,2%
10:52 В Турции назначен новый министр финансов, лира возобновила падение
09:00 Новости об успехе вакцины от коранавируса обрушили акции Zoom
17:43 Начинается реализация плана по расширению трамвайной сети в Иерусалиме
17:14 "Исраэйр" объявила дату начала полетов в Бахрейн
...