Израильтяне, более 100 дней получающие пособие по безработице, получат дотацию 2000 шекелей

В среду, 11 ноября, комиссия Кнессета по труду и социальному обеспечению утвердила соглашение между министерством финансов и "Битуах Леуми" по выплате одноразового пособия в размере двух тысяч шекелей всем гражданам, которые получают пособие по безработице более 100 дней и зарплата которых была ниже средней заработной платы в стране.

Право на получение этой дотации будет иметь каждый, кто получал пособие по безработице не менее 100 дней (непрерывно, или с перерывами) - начиная с 1 марта 2020 года и до 17 октября 2020 года.

Если оба супруга имеют право на эту единовременную дотацию, они получат надбавку в размере 500 шекелей каждый (всего 5 тысяч шекелей).

Лица в возрасте 67 лет и старше, которые были уволены или отправлены в неоплачиваемый отпуск (ХАЛАТ) из-за кризиса, вызванного эпидемией, будут иметь право на дотацию по длительному пребыванию на безработице.

Выплата будет переведена Ведомством национального страхования непосредственно на банковский счет, на который выплачивается пособие по безработице.