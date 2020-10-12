Названы лауреаты экономической премии памяти Нобеля 2020 года: теоретики аукционов Мильгром и Уилсон
В понедельник, 12 октября, в Стокгольме были названы лауреаты премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").
Премия присуждена американским ученым Полу Мильгрому и Роберту Уилсону за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов.
В зале, где объявляли имена лауреатов, из-за карантинных мер, связанных с эпидемией коронавируса, на этот раз было очень мало журналистов.
В прошлом году эту премию вручили Абхийту Банерджи (Индия/США), Эстер Дуфло (Франция/США) и Майклу Кремеру (США) "за их экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью".
Несколько недель назад Фонд Альфреда Нобеля объявил, что в 2020 году размер Нобелевской премий будет увеличен на 1 миллион крон и составит 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов) за каждую премию. В сообщении Фонда отмечалось, что с 2012 года инвестиционный капитал фонда вырос с 3 до 4,6 миллиарда крон (с 300 до 460 миллионов долларов), в связи с чем вырос и доход, с которого и выплачиваются ежегодно пять Нобелевских премий.
Лауреаты Нобелевской премии 2020 года
Медицина и физиология. Харви К. Олтер (США), Майкл Хоутон (Великобритания/Канада) и Чарльз М. Райс (США) "за открытие вируса гепатита С".
Физика. Премия была разделена на две равные части: первую получил Роджер Пенроуз (Великобритания), вторую разделили между Райнхардом Генцелем (Германия/США) и Андреа Гез (США). Пенроуз удостоен премии "за открытие того факта, что образование черной дыры является надежным прогнозом в общей теории относительности". Генцель и Гез премированы "за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики".
Химия. Эммануэль Шарпентье (Франция) и Дженнифер Дудна (США) за изобретение "генетических ножниц" CRISPR/Cas9, позволяющих изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью.
Литература. Поэтесса Луиза Глюк (США).
Премия мира. Всемирная продовольственная программа (WFP) ООН "за ее усилия по борьбе с голодом, за ее вклад в улучшение условий для мира в районах, затронутых конфликтом, и за то, что она выступила в качестве движущей силы в усилиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликта".
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