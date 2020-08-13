Планы минпроса и минтранса на фоне кризиса без госбюджета. Обзор израильской экономики

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов. Планируем публиковать такие обзоры по четвергам.

Пока премьер-министр и сменный премьер-министр спорят о том, какой бюджет следует продвигать, годичный или двухгодичный, не продвигается ни тот, ни другой вариант бюджета. Министерство финансов предпринимает точечные шаги по решению текущих проблем, таких как урегулирование трудового конфликта врачей, или же занимается анонсированием программ, которые должны быть включены в госбюджет, как, например, ускорение развертывания оптоволоконных сетей.

Готовность "Ликуда" и "Кахоль Лаван" продвигать законопроект о переносе крайнего срока принятия государственного бюджета на 2020 год на декабрь 2020 года отнюдь не гарантирует принятия бюджета. Она лишь означает, что у обеих партий появилось больше времени для этого абсурдного перетягивания каната, в котором сам госбюджет никого не интересует. При этом все действующие лица прекрасно знают, что всем об этом известно.

Текущие данные службы трудоустройства свидетельствуют, что за последнюю неделю количество новых безработных и возвращающихся на работу уравновешивает друг друга, поэтому особых изменений на рынке труда не произошло.

Специальная межминистерская комиссия по разработке программы борьбы с безработицей до сих пор не предоставила свой отчет, который должна была опубликовать две недели назад, однако раскрыла часть своих рекомендаций.

В частности, комиссия настаивает на незамедлительном улучшении отчетности. В первые недели кризиса оставшиеся без работы были освобождены от регулярной явки, что привело к отсутствию реальных данных по безработице. Комиссия рекомендует ввести обязательную еженедельную верификацию безработных (удаленным способом, без физической явки в отделение) как условие для продолжения выплаты пособий.

Еще одним шагом в данном направлении должно стать изменение форм отчетности работодателя перед налоговым управлением и ведомством национального страхования. Оно должно включать в себя данные об объеме рабочей ставки, количестве рабочих часов и т.д., для передачи этой информации Центральному статистическому бюро. Это позволит создать центр мониторинга рынка труда в режиме реального времени.

Уточнение данных по безработицы необходимо для определения дальнейших шагов, таких как организация курсов переквалификации, выбор мер по направленному стимулированию выхода на работу и т.д.

Министерство труда и социального обеспечения между тем начало проводить пересмотр предлагаемых службой трудоустройства курсов переквалификации, приводя его в соответствие с запросами рынка. Из списка предлагаемых курсов исключаются те, трудоустройство после которых будет затруднено из-за низкого спроса на профессию в ближайшие годы: портье, помощников повара, граверов, медицинских секретарей, специалистов по художественному макияжу, переписчиков свитков Торы и т.д.

В то же время будет увеличено количество курсов водителей грузового транспорта, электриков, специалистов по установке кондиционеров, а также по компьютерным и строительным специальностям. Курсы будут ориентироваться на представителей профессий с низким спросом, на молодежь в возрасте 18-24 лет, не имеющую профессии, на представителей групп населения с низкой долей участия в рынке рабочей силы – мужчины-ультраортодоксы, женщины-арабки, а также на низкооплачиваемых работников.

При этом в министерстве понимают, что вряд ли многие из представителей "офисных" или творческих профессий согласятся идти работать на стройку или на металлургический завод. Поэтому будут предлагаться курсы улучшения компьютерных навыков, английского языка и т.д., повышающие шансы на трудоустройство.

Впрочем, следует помнить, что все эти планы хороши только в том случае, если на них будет выделено соответствующее финансирование.

Много шума в минтрансе

Министр просвещения Йоав Галант, похоже, не сделал выводов из окончания прошлого учебного года, и продолжает действовать в одностороннем приказном порядке, не вовлекая учителей в процесс подготовки к началу нового учебного года.

Профсоюз учителей младших классов, включающий в себя также воспитательниц муниципальных детских садов, уже объявил сразу три трудовых конфликта.

Министерству просвещения обещаны средства на массовый наем помощников учителей (75 шекелей в час, до 25 часов в неделю, без социальных условий и долгосрочных перспектив) и увеличения ставок для учителей, а также на закупку компьютеров и подключение школ к широкополосному интернету. Это дает шанс на работу в течение года с зарплатой до 7,5 тысяч шекелей для 6,5 тысяч безработных, имеющих какой-либо опыт в сфере образования (включая гидов и вожатых в лагерях Еврейского агентства). Кроме того, до конца учебного года школа в значительной степени закроет многолетний разрыв в обеспечении школ компьютерами и доступом к интернету, что должно положительно сказаться в будущем.

Однако сам план возобновления работы учебных заведений дает значительные поводы для пессимизма. На малые классы с фронтальным образованием будут разделены только 3-4 классы. При этом в министерстве предупреждают, что перевести в случае надобности на такую же схему детские сады и 1-2 классы будет невозможно, и при карантине их придется закрывать, парализуя значительную часть рабочей силы страны. Нет никакого решения для учителей и воспитателей в группе риска (что стало одним из поводов для трудового конфликта). Странно прозвучало и заявление Галанта по поводу учебного года для 5-6 классов: "Два дня в неделю ребенок в школе, из трех оставшихся дней, возможно, одному из родителей придется оставаться дома, пропуская работу, чтобы помогать ребенку учиться".

В министерстве транспорта Мири Регев, не планирующая задерживаться в нем надолго (в свете выборов или обещанного перехода в МИД), выступила с рядом противоречивых и скандальных инициатив, из-за которых, в частности, объявил об уходе в отставку директор национального управления общественного транспорта Амир Асраф, пробывший на своем посту всего полтора года.

Еще месяц назад Регев продавила замораживание реформы системы оплаты общественного транспорта, которая должна была снизить государственные расходы и оптимизировать расходы населения при пользовании услугами общественного транспорта.

На прошлой неделе министр транспорта объявила о том, что новый израильский аэропорт будет строиться на юге в районе базы ВВС "Неватим", несмотря на то, что экономически более целесообразно строительство аэропорта на севере, в Изреэльской долине. По данным NEWSru.co.il, в последний год в министерстве велась активная подготовка к началу строительства именно северного аэропорта, в которую уже были вложены значительные усилия и средства, однако Регев заявила, что "нельзя все рассматривать только с экономической точки зрения".

Вскоре после этого Регев обещала в течение пяти лет построить скоростную железную дорогу из центра страны и трамвайную ветку из Беэр-Шевы до строящейся в Негеве центральной базы военной разведки (АМАН). Отмечу, что именно этого требует генштаб ЦАХАЛа в качестве условия для переноса своих самых дорогих (с точки зрения зарплат специалистов) подразделений далеко от центра страны. Однако проект железнодорожного строительства находится на самых ранних стадиях планирования, и вероятность того, что он будет закончен в течение пяти лет, близка к нулю.

Еще одной инициативой Регев стало предложение продлить на три года истекающую через 10 лет концессию компании "Дерех Эрец" на шоссе номер 6 в обмен на снижение стоимости проезда по нему. Кроме того, что этот вопрос не находится в ведении министерства транспорта (за контракты и концессии отвечает министерство финансов), по оценкам экспертов, этот шаг приведет к росту нагрузки на 6-е шоссе и, соответственно, к резкому снижению его пропускной способности.

Там, где нас не ждут

Совет национальной безопасности и правительство назвали 16 августа датой "открытия границ" с целью возрождения туристической отрасли. В течение двух последних недель СМИ сливалась информация о переговорах с десятком "зеленых" стран, готовых впустить израильских граждан, однако в итоге МИД остудил оптимизм населения. На текущий момент из "зеленых" стран израильтян без карантина готова принять только Руанда. Болгария и Хорватия "зелеными" считаются только из-за принадлежности к Евросоюзу, в самом ЕС они считаются "желтыми" или "красными", как и Черногория, которую израильские СМИ причисляют к "зеленым" странам по непонятной причине. Греция, нуждающаяся в израильской поддержке в связи с обострением отношений с Турцией, согласилась принимать израильских туристов без карантина, но в очень ограниченном формате. Рассматривается допуск израильтян на один из Ионических островов.

На текущий момент израильтяне могут также без особых проблем и без карантина летать в Сербию, Украину, Турцию, США и еще ряд "красных" стран, однако снимать карантин по возвращении из них в Израиле пока не готовы.

На поблажки в карантине по возвращении в Израиль смогут рассчитывать обладатели паспортов десятка "зеленых" стран Европы, таких как Германия или Дания. Придется ли им сидеть на карантине после вылета из Израиля, зависит от решений каждой конкретной страны.

И все-таки стоит отметить важную веху на пути к возобновлению выездного туризма: министерство здравоохранения наконец разрешило больничным кассам делать тест на коронавирус без медицинских показаний, по предъявлении авиабилета. Причем проводиться тестирование будет бесплатно.

Недоверие потребителей и угроза стабильности банковской системы

Банк Израиля, опубликовавший полугодичный отчет о стабильности банковской системы, повысил уровень угрозы стабильности до средне-высокого уровня (четвертый уровень из шести возможных). По оценке центробанка, израильская финансовая система окажется под серьезным прессингом в случае, если оправдаются опасения по поводу усиления второй волны эпидемии в осенние и зимние месяцы.

В таком случае и население и банковская система уже не будут иметь подушки безопасности, позволившей пережить первую волну кризиса. Кроме того, у значительной части кредиторов подойдут к концу сроки замораживания выплат по ипотекам и ссудам. Кроме того, серьезное беспокойство Банка Израиля вызывает разрыв в показателях реальной экономики и фондовых рынков. Биржевые индексы продолжают расти при плачевных показателях реальной экономики, и в какой-то момент этот разрыв может привести к обвалу котировок.

Следует отметить, что на текущий момент речь не идет о возможности банкротства какого-либо банка, и еще в меньшей степени – об угрозе цепной реакции в результате банкротства банка (этот показатель вызывает наименьшие опасения Банка Израиля). Однако рост давления на стабильность банковской системы должен быть принят к сведению правительством и регуляторами при принятии дальнейших решений.

На этом фоне индекс доверия потребителей, отражающий настрой населения касательно экономических перспектив (собственных и государства), и его готовность к крупным тратам, снизился до -30%, всего на 1% не дотянув до рекорда, установленного в разгар первой волны кризиса в апреле текущего года.

Снижение индекса доверия потребителей отражает его опасения по поводу собственной финансовой стабильности и, соответственно, неготовность тратить деньги, что приводит к сокращению потребления и ухудшению экономической ситуации. В результате в июле рост частного потребления, наметившийся в мае-июне, остановился.

Остается лишь в очередной раз констатировать, что отсутствие государственного бюджета и угроза очередных выборов не способствуют сокращению и без того высокого уровня неопределенности, а без этого сложно убедить население тратить деньги.

Решения регуляторов

Министерство связи потребовало от интернет-провайдеров и поставщиков интернет-инфраструктуры принять меры по выявлению и закрытию неактивных подключений, за которые клиенты продолжают платить деньги. По данным министерства связи, на текущий момент существуют около 200 тысяч таких счетов у провайдеров и еще несколько десятков тысяч – у поставщиков инфраструктуры. Кроме того, по новым правилам, переход от одного провайдера к другому будет обязывать нового провайдера обеспечить отключение клиента от услуг предыдущего провайдера.

Министерство энергетики объявило об отмене планов по строительству четырех из восьми запланированных газотурбинных электростанций (в долине Бейт-Шеана, Гильбоа, Афуле и Бейт-Шемеше) общей мощностью 4860 мегаватт. Решение было принято в связи с продвижением строительства солнечных электростанций мощностью 12 тысяч мегаватт и гидроаккумулирующих электростанций мощностью 2 тысячи мегаватт. Данный шаг обусловлен в первую очередь экологическими соображениями. Однако их реализация стала возможна благодаря появлению новых технологий и росту экономической целесообразности строительства экологичных электростанций.