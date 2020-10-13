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NEWSru.co.il :: Экономика13 октября 2020 г., 07:11

Израиль в числе лидеров в борьбе с международной коррупцией

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Израиль в числе лидеров в борьбе с международной коррупцией

Организация Transparency International опубликовала ежегодный отчет Foreign Bribery ("Подкуп за границей"), посвященный анализу реализации международной конвенции по борьбе с практикой подкупа иностранных чиновников.

В обзор включены 43 страны, подписавшие конвенцию, и четыре крупнейших экспортера, не подписавших ее – Гонконг, Китай, Индия и Сингапур.

Израиль вошел в число четырех стран, предпринимающих активные меры по борьбе с "экспортом коррупции". Помимо него высший балл получили США, Великобритания и Швейцария. Это второй год подряд, когда Израиль получает высший рейтинг.


В отчете отмечается серия уголовных и гражданских дел, открытых израильскими властями против корпораций, пойманных на подкупе иностранных чиновников, включая "Теву", "Фрутаром", "Шафир Андаса", "Шихун ве-Бинуй", банк "Апоалим".

9 стран (Германия, Франция, Италия, Испания, Австралия, Бразилия, Швеция, Норвегия и Португалия) вошли во вторую группу рейтинга ("Умеренная борьба с экспортом коррупции").

15 стран вошли в третью группу рейтинга ("Ограниченная борьба с экспортом коррупции"). В последнюю группу рейтинга ("Отсутствие борьбы с экспортом коррупции") вошли 19 стран, включая не только Россию, Китай, Индию, Мексику, но и такие страны, как Бельгия, Люксембург, Финляндия, Чехия.

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