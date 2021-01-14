После вмешательства Банка Израиля доллар подорожал больше чем на 2%

Заявление Банка Израиля о намерении увеличить в 2021 году закупки валюты на 7 миллиардов долларов до 30 миллиардов долларов в год привело к резкому изменению хода валютных торгов.

Сразу после публикации заявления американская валюта, торговавшаяся на 25-летнем минимуме в 3,114 шекеля за доллар, подорожала на 2,4% до 3,2 шекеля за доллар. На текущий момент скачок курса несколько ослаб и доллар торгуется в районе 3,18 шекеля, на 2,2% выше, чем до публикации Банка Израиля.

Курс евро, опустившийся в ходе торгов до минимальной отметки с апреля 2020 года в 3,785 шекеля, после заявления Банка Израиля также резко возрос и торгуется на уровне 3,868 шекеля, на 2,1% выше, чем до публикации.

Укрепление позиций израильского шекеля является следствием сочетания нескольких факторов, таких как рост внешнеторгового профицита, рост прямых иностранных инвестиций, конвертация институциональными инвесторами прибыли, полученной на иностранных биржах, приобретение иностранными инвесторами израильских государственных облигаций, а также включение Израиля в глобальный индекс WGBI. Кроме того, рост позиций шекеля по отношению к доллару подстегивают события в США и состояние американской экономики.

Министр финансов Исраэль Кац приветствовал решение центробанка о вмешательстве в ход валютных торгов: "Я несколько раз беседовал с управляющим Центробанка по этому вопросу и рад, что он предпринял данный шаг. В период эпидемиологического кризиса и его экономических последствий необходимо укреплять различные отрасли отечественной экономики, которые нуждаются в особой поддержке".