Массовая вакцинация как залог выхода из кризиса. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Израильское руководство, очевидным образом заслуживающее критики за проваленное по политическим мотивам предотвращение третьей волны эпидемии, так же очевидно заслуживает похвалы за грамотно организованную программу вакцинации, ставшую одним из главных информационных поводов минувшей недели.

Пример для всего мира

Решение не затягивать переговоры, понимание того, что приоритет поставок стоит денег, готовность обменять информацию на бесперебойную поставку вакцины – примеры правильного ведения борьбы за ограниченный ресурс, грамотная работа с населением – примеры образцового использования преимуществ израильской системы здравоохранения и общества в целом.

Правительство умело воспользовалось налаженной и имеющей опыт массовой вакцинации системой здравоохранения, чтобы обеспечить высокие темпы поставки вакцины. Судя по новым данным, Израиль очевидно не переплатил за вакцину – каждая доза обошлась в 23,5 доллара, лишь немногим больше срочной по сравнению с 19,5 долларами за дозу, которые платят США (впрочем, и 50 долларов за дозу, о которых СМИ сообщали ранее, не были бы чрезмерной платой, учитывая меньший объем заказа и ущерб, который экономике страны нанес бы каждый дополнительный месяц без вакцинации).

Готовность в обмен на быструю доставку крупных партий вакцины предоставить Pfizer статистическую информацию о ходе вакцинации и сделать Израиль в данном случае тем самым "светочем для народов" – исключительно правильный шаг, который принесет не только немедленные дивиденды. В частности, Великобритания, начавшая вакцинацию раньше Израиля, уже переделывает систему по израильскому образцу.

Здесь следует отметить, что компанией Pfizer движут отнюдь не сионистские мотивы – по признанию представителей минздрава, информация, которую получит корпорация, стоит дорого, а пример государства с развитой экономикой, в котором вакцинация подавила эпидемию и позволила снять ограничения, стоит еще дороже.

Проблемы процесса вакцинации

Впрочем, трудно не заметить некоторую стагнацию процесса массовой вакцинации против коронавируса. По данным телеканала "Кан-11", в больничных кассах только третья часть очередей на прививку забронирована желающими пройти вакцинацию. Ажиотаж прошел, стремившиеся привиться в первых рядах (прежде всего, люди старше 50) первую дозу получили. Если в первые дни массовой вакцинации прививались до 150 тысяч человек в сутки, то в последние дни первую дозу получали 20-50 тысяч человек.

Дополнительным мотивом для участия в вакцинации мог бы стать "зеленый паспорт". Но пока правительством так и не утверждены четкие критерии того, какие преимущества получил бы обладатель такого "паспорта", завершивший процесс вакцинации или выздоровевший после коронавируса.

Власти предпринимают определенные усилия для того, чтобы активизировать вакцинацию в арабском и ультраортодоксальном секторе. Но никакой разъяснительной кампании среди русскоязычных израильтян не ведется. Хотя и "русский" сектор отстает от средних показателей по стране.

К выходу из карантина

Уже в феврале большинство тех, кто входит в главную группу риска (пожилые люди, хронические больные и медики), будут привиты второй дозой вакцины. Возраст вакцинируемых постепенно снижается, параллельно с программой быстрой вакцинации преподавательского состава школ и детских садов. В целом между организациями и секторами идет борьба за приоритет в вакцинации. Профсоюзы требуют срочной вакцинации кассиров и продавцов, управление аэропортов организовало досрочную вакцинацию сотрудников аэропорта Бен-Гурион, также на ускорении вакцинации настаивают представители уборщиков и охранников. Все это, в сочетании с правильно выдержанным карантином, должно позволить в марте 2021 года начинать снимать ограничения не только с сектора торговли, но и с секторов туризма, отдыха и развлечений, закрытых с марта 2020 года. Новых данных по "зеленым паспортам" пока не появилось, зато министерство здравоохранения начало рассматривать порядок выхода из локдауна.

Учитывая темпы вакцинации, в минздраве намерены сразу разрешить возобновление работы системы просвещения (кроме 5-6 классов) и всей торговли. К концу февраля-началу марта планируется открытие учреждений культуры, театров, концертных залов, тренажерных залов и бассейнов. Ближе к концу марта должны быть сняты ограничения с предприятий общественного питания, отелей, залов торжеств.

Хорошее макро

Международное рейтинговое агентство Fitch последним из большой тройки подтвердило суверенный кредитный рейтинг Израиля на уровне A+ со стабильным прогнозом, отметив, что очевидные проблемы с дефицитом бюджета и политической нестабильностью не перевешивают гибкой и мобильной экономической структуры, эффективной вакцинации и существенного внешнеторгового профицита, значительно превышающего средний показатель для стран с рейтингами А и АА.

Новый прогноз Банка Израиля говорит о сокращении объемов экономики страны в 2020 году лишь на 3,7%, хотя еще в ноябре 2020 года прогнозы говорили о сокращении внутреннего валового продукта на 4,5-6,5%.

"Темным" пятном макроэкономических прогнозов является уровень безработицы. По данным на середину января, в Израиле от 750 до 900 тысяч безработных, из которых около 350 тысяч человек уволенных, для большей части которых рабочие места придется создавать заново. В отличие от некоторых коллег я далек от утверждения, что реализация программ экономической помощи на 80% является провалом (для программы таких масштабов, принимавшейся в условиях неопределенности такого уровня, это хороший результат), но показательно, что наименее реализованными (менее 60%) оказались планы, посвященные посткризисному восстановлению, то есть созданию рабочих мест после снятия ограничений.

Взлет шекеля

Израильский шекель продолжает укреплять позиции на валютном рынке. Курс евро по отношению к шекелю с начала года снизился на 15 агорот до 3,85 шекеля, курс доллара – на 9 агорот до 25-летнего минимума в 3,13 шекеля, курс британского фунта – на 12 агорот до 4,19 шекеля. Также шекель укрепился по отношению к китайскому юаню, швейцарскому франку, японской йене. И здесь следует понимать, что речь идет не о временном колебании курса, и не о вызванной обнаружением газовых месторождений "голландской болезни", которую компенсирует Банк Израиля, а о долговременном сдвиге. Израильская национальная валюта ищет новый долгосрочный баланс. Основными причинами этого сдвига являются политическая и экономическая ситуация в США, приводящая к ослаблению позиций доллара по отношению к большинству мировых валют, а также состояние экономики Израиля. Несмотря на кризис, Израиль продолжает наращивать внешнеторговый профицит и привлекать инвестиции не только в финансовый, но и в реальный сектор экономики.

Интересно, что импортная продукция продукции дешеветь в ближайшее время не будет, а на отдельные виды импортируемых товаров цены и вовсе вырастут. Импортеры объясняют это существенным ростом цен на транспортировку из-за сокращения морских перевозок и авиарейсов. Зато гораздо более выгодным станет частный импорт из-за границы.

Нажать на газ

В поисках способов увеличить государственные доходы для сокращения дефицита, министерство финансов вспомнило о газодобывающих компаниях и о "Фонде народного богатства", в котором должны аккумулироваться налоги на сверхдоходы от добычи газа. Планировалось, что фонд начнет действовать в 2018 году, когда в нем накопится первый миллиард шекелей, однако на текущий момент в нем лишь 540 миллионов шекелей. Выплату еще миллиарда шекелей газодобывающие компании затягивают, используя лазейки в законодательстве и оспаривая каждое требование налогового управления во всех возможных судебных инстанциях. Это затягивает выплаты по меньшей мере на четыре года. Законопроект, представленный министерством финансов, предлагает изменить диспозицию, и обязать компании сначала выплачивать средства в фонд согласно требованию налогового управления, и только потом через суд добиваться возможности их возврата с привязкой к индексу цен. Кроме того, планируется предоставить налоговому управления дополнительные полномочия по взысканию налога на сверхдоходы.

После того, как деньги поступят в фонд, в министерстве финансов планируют забрать накопленные проценты и взять у фонда кредит в размере 1 миллиард шекелей, который будет в последствии возвращен. Поскольку речь идет лишь о законопроекте, вряд ли план будет реализован раньше лета 2021 года, после проведения выборов и формирования правительства. Однако поскольку дополнительные источники дохода придется изыскивать вне зависимости от состава следующего кабинета, есть неплохие шансы на то, что законопроект в итоге будет принят.

На фоне этого анонса компании Chevron и "Делек", контролирующие часть месторождения "Тамар" и месторождение "Левиатан", пошли на уступки в противостоянии с Израильской электрической компанией. Газовые монополисты дали предварительное согласие на сделку, в рамках которой "Хеврат Хашмаль" будет получать газ из "Тамар" по 4 доллара за британскую термическую единицу, и которое они блокировали с осени прошлого года. Одновременно компании согласились досрочно (за пять месяцев) снизить тариф по первому контракту от 2012 года, в рамках которого "Хеврат Хашмаль" платит 6,4 доллара за британскую термическую единицу, до 4,79 доллара. В "Хеврат Хашмаль" рассчитывают добиться дополнительного снижения до 4,2 доллара. Эти изменения должны будут отразиться на тарифах на электроэнергию в январе 2022 года.

Следует отметить, что новые цены по-прежнему выше средних по региону. Среди прочего, это происходит из-за низкого уровня конкуренции, которую власти продвигают очень медленно. Текущего снижения цен со стороны Chevron и "Делек" удалось добиться только после того, как их вынудили продать два малых месторождения греческому Energean, и отмены права вето в консорциуме "Тамар". Попытки же привлечь новые компании к поискам газа успеха не снискали. Консорциум из четырех индийских компаний, три года назад выигравший несколько тендеров на поиск газа в израильской эксклюзивной экономической зоне, в последние дни 2020 года вернул лицензии министерству энергетики, так и не начав геологоразведочные работы.

Госсубсидии – не в обеспеченных городах

Как я уже писал, новая политика министерства строительства и правительства в целом существенно отличается от той, которая проводилась в бытность министром финансов Моше Кахлона. Согласно новым данным, программа "Жилье по сниженной цене" не только не предназначена для районов повышенного спроса, в которых рыночная цена четырехкомнатной квартиры выше 2,5 миллионов шекелей, но на районы с более дешевым жильем, находящихся в пятом социо-экономическом кластере и выше, будет распространяться очень ограниченно. В благополучных населенных пунктах за четыре года действия программы (2020-2022) будут утверждены лишь 13,5 тысяч квартир, вдвое меньше, чем за один 2019 год.

В населенных пунктах 4-го социо-экономического кластера и ниже квот на общее количество субсидируемых квартир не будет, однако они будут составлять не более 50% от каждого проекта. Крупнейшими населенными пунктами в этих кластерах являются Иерусалим, Ашдод, Бней-Брак, Лод. В целом, естественным образом, большую часть составляют ультраортодоксальные еврейские населенные пункты и арабские населенные пункты, а также еврейские населенные пункты на глубокой периферии.

Еще одно изменение по сравнению с "Ценой для новосела" – ограничение максимальной суммы субсидии 400 тысячами шекелей от рыночной цены. В проекты "Цена для новосела" не будут попадать квартиры с участком или дуплексы, а также квартиры большой площади. Большую часть будут составлять 3-4-комнатные квартиры скромного метража. Интересно, что еще до начала реализации программы, в 2020 году, отмечен резкий рост строительства малокомнатных и малометражных квартир. Доля квартир с тремя комнатами и меньше, утвержденных к строительству в 2020 году, составила 16%, рекордный для этого сегмента уровень. Причем основной прирост произошел за счет проектирования двухкомнатных квартир. Лидером по проектированию малометражных квартир выступает Тель-Авив, но и в таких городах, как Ришон ле-Цион или Беэр-Шева, количество квартир с тремя комнатами и меньше значительно выросло.

Важным событием в секторе недвижимости, направленным на сокращение бюрократизации, стало подписание министром внутренних дел постановлений по планированию и застройке (лицензирование и строительство), упрощающих и ускоряющих процесс утверждения жилищных проектов на государственных землях. В частности, положения разрешат проводить параллельное, а не последовательное, рассмотрение проектов в муниципальной комиссии по планированию и застройке и в Земельном управлении. Кроме того, с января 2022 года Земельное управление должно будет выносить вердикт по программам в течение 90 дней со дня подачи. В случае опоздания муниципальная комиссия сможет рассматривать программу как одобренную Земельным управлением. По словам руководства Земельного управления, в середине 2021 года должна заработать компьютеризированная система ведения проектов, которая позволит улучшить согласование между управлением и другими органами планирования, выявлять проекты, не нуждающиеся в особом рассмотрении с целью их немедленного утверждения, и ускорения процесса.

Ускорение процессов на рынке недвижимости – жизненная необходимость, если правительство не хочет повторения скачка цен, произошедшего в начале прошлого десятилетия. К последним данным о сокращении объемов запланированного и утвержденного для строительства жилья на этой неделе добавилась информация о рекордном росте объемов выдачи ипотечных ссуд. В кризисном 2020 году было выдано новых ипотек на 78,1 миллиарда шекелей, что на 15% больше, чем в докризисном 2019 году.