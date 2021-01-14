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NEWSru.co.il :: Экономика14 января 2021 г., 11:38

Год районных бакалей и интернет-покупок: данные по платежам кредитными картами за 2020 год

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Год районных бакалей и интернет-покупок: данные по платежам кредитными картами за 2020 год

Компания ШАБА ("Ширутей Банкаут Отоматиим"), обслуживающая национальную систему транзакций по кредитным картам, опубликовала отчет о тратах израильтян в 2020 году.

Согласно отчету, несмотря на кризис, население Израиля увеличило свои расходы на 3,5% по сравнению с 2019 годом до 347 миллиардов шекелей. Следует подчеркнуть, что эти суммы не включают в себя сделки, осуществленные за границей, в том числе онлайн-покупки на иностранных сайтах.

2020-й год по очевидным причинам стал годом интернет-торговли. Расходы по кредитным картам за сделки онлайн выросли в 2020 году на 15% до 197,8 миллиардов шекелей.


Кризисный год был благоприятным для продуктовых сетей, выручка которых по сделкам через кредитные карты выросла на 24%, однако по-настоящему в выигрыше оказались малые районные магазины и киоски, выручка которых выросла на 53% (рыба/мясо/деликатесы)-60% (бакалея). Также на 24% выросла выручка булочных и кондитерских. На 23% выросла сумма, потраченная на электротовары и электронику. Выручка мебельных магазинов выросла на 43%

Несмотря на утверждения магазинов одежды об обратном, в 2020 году расходы израильтян на обувь и одежду в Израиле выросли на 22,6% до 15,2 миллиарда шекелей. Основная две трети прироста пришлись на онлайн-покупки на израильских интернет-сайтах. Кризис вынудил открыть онлайн-магазины многих игроков на рынке одежды, ранее отказывавшихся менять формат продаж. Следует отметить, что магазины одежды, несомненно, потеряли часть выручки, получаемой наличными, однако общая сумма наличных, снятая израильтянами в 2020 году через банкоматы, сократилась только на 3 миллиарда шекелей (5,3%) по сравнению с 2019 годом.

А вот выручка ресторанов, кафе и других предприятий общепита сократилась на 9%. На 16% снизилась выручка компаний общественного транспорта, На 19% сократились расходы на топливо. На 14% снизилась выручка отрасли отдыха и развлечений. Больше всех пострадали отели и циммеры (-36%), туристические агентства (-71%) и авиакомпании (-74%).

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// NEWSru.co.il // Экономика // 07 декабря 2020
За время кризиса израильтяне потратили столько же, сколько в докризисный год

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