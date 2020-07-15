Два израильских стартапа в десятке технологий, меняющих реальность, по версии Bloomberg

Экономическое издание Bloomberg и исследовательская организация New Energy Finance назвали десять стартапов, меняющих реальность в сфере энергетики и водного хозяйства за 2020 год.

В десятку традиционно входят технологии, прогноз по выходу которых в массовое производство не превышает десяти лет, которые находятся в частном владении и, как правило, не принадлежат крупным корпорациям.

Определяются стартапы по трем критериям – возможность изменения промышленности в глобальном масштабе, уровень инновации и способность вывести технологию на рынок.

Компания была основана в 2013 году Даниэлем Барэлем и Ихишаем Сардесом, которые сумели поместить в колеса электродвигатели, рессоры, коробки передач, тормоза, систему управления. На имя компании зарегистрированы более 60 патентов. В последнее время компания объявила о подписании договоров о сотрудничестве с корпорациями FIAT-Chrysler, Toyota Mitsubishi, а также с крупными производителями автозапчастей из Японии и США. Последний раунд мобилизации капитала проводился компанией исходя из стоимости 4 миллиарда долларов.

Еще одним израильским лауреатом стал стартап StoreDot, разработавший новое поколение литий-ионных батарей для электромобилей, заряжающихся за считанные минуты.

StoreDot уже давно был замечен экономическими СМИ. В 2014 году он вошел в список 25 самых перспективных израильских стартапов по версии Forbes, в 2017 году – в такой же рейтинг Business Insider. Среди инвесторов стартапа – германский автомобилестроительный концерн Daimler, компания British Petroleum, японская корпорация TDK и Роман Абрамович. За эти годы компания прошла большой путь и готовится запустить в 2021 году в массовое производство автомобильные батареи с запасом хода на 450 километров и возможностью перезарядки в течение 5 минут.





