Два израильских стартапа в десятке технологий, меняющих реальность, по версии Bloomberg
Экономическое издание Bloomberg и исследовательская организация New Energy Finance назвали десять стартапов, меняющих реальность в сфере энергетики и водного хозяйства за 2020 год.
В десятку традиционно входят технологии, прогноз по выходу которых в массовое производство не превышает десяти лет, которые находятся в частном владении и, как правило, не принадлежат крупным корпорациям.
Определяются стартапы по трем критериям – возможность изменения промышленности в глобальном масштабе, уровень инновации и способность вывести технологию на рынок.
В этом году в рейтинг попали сразу два израильских стартапа – компания REE Motors, сумевшая вместить в колесо двигатель и системы управления электрическим автомобилем, что позволяет автомобилестроительной промышленности отойти от традиционной компоновки автомобиля. Фактически, все элементы управления и движения в платформе, разработанной REE, размещены в колесах и на автомобильном шасси. По словам представителей жюри, израильская компания в буквальном смысле заново изобрела колесо.
Компания была основана в 2013 году Даниэлем Барэлем и Ихишаем Сардесом, которые сумели поместить в колеса электродвигатели, рессоры, коробки передач, тормоза, систему управления. На имя компании зарегистрированы более 60 патентов. В последнее время компания объявила о подписании договоров о сотрудничестве с корпорациями FIAT-Chrysler, Toyota Mitsubishi, а также с крупными производителями автозапчастей из Японии и США. Последний раунд мобилизации капитала проводился компанией исходя из стоимости 4 миллиарда долларов.
Еще одним израильским лауреатом стал стартап StoreDot, разработавший новое поколение литий-ионных батарей для электромобилей, заряжающихся за считанные минуты.
StoreDot уже давно был замечен экономическими СМИ. В 2014 году он вошел в список 25 самых перспективных израильских стартапов по версии Forbes, в 2017 году – в такой же рейтинг Business Insider. Среди инвесторов стартапа – германский автомобилестроительный концерн Daimler, компания British Petroleum, японская корпорация TDK и Роман Абрамович. За эти годы компания прошла большой путь и готовится запустить в 2021 году в массовое производство автомобильные батареи с запасом хода на 450 километров и возможностью перезарядки в течение 5 минут.
Также в десятку вошли:
– Boston Metal (США) за разработку нового дешевого процесса производства стали без выброса углеродов;
– Bright Machines (США) за разработку систем автоматизации производственного процесса, увеличивающих производительность, повышающих качество и снижающих расходы;
– C3.ai (США) за разработку программного обеспечения в сфере искусственного интеллекта с целью разработки, развертывания и эксплуатации приложений ИИ в промышленности;
– GHGSat (Канада) за создание и запуск спутников, отслеживающих уровень выброса предприятиями парниковых газов в атмосферу;
– Next Kraftwerke (Германия) – за создание одной из крупнейших в мире виртуальных электростанций, объединяющей более 9 тысяч вырабатывающих электричество объектов по всему миру общей мощностью 7.700 мегаватт;
– Phase Change Solutions (США) за разработку технологии управления и сохранения тепловой энергии для зданий, складских помещений, холодильного оборудования, телекоммуникаций и т.д.;
– Plastic Energy (Великобритания) за разработку бесконечного цикла переработки пластикового мусора в новый пластик;
– Remix (США) за разработку программного обеспечения для принятия решений в сфере развития транспортных сетей.
- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook
Израильский стартап представил батарею для смартфона, заряжающуюся за две минуты
Роман Абрамович вложил деньги в израильский стартап, создающий батарею с 30-секундной зарядкой