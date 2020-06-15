"Битуах Леуми": на работу вернулись менее трети получавших пособие в период эпидемии коронавируса

Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми") опубликовало вечером в воскресенье, 14 июня, официальные данные по выплате пособий по безработице.

По данным ведомства, из 1 миллиона и 63 тысяч человек, получавших пособие по безработице до начала эпидемии или начавших получать его в период эпидемии, 738 тысяч продолжают получать его.

На момент начала кризиса пособие по безработице получали 143 тысячи человек. С начала кризиса к ним добавились 920 тысяч человек, из которых 116 тысяч – уже после 19 апреля, когда началось постепенное восстановление экономической деятельности.

В общей сложности на работу вернулись 326 тысяч человек, 31% от общего количества уволенных и отправленных в неоплачиваемый отпуск в период эпидемии коронавируса или до него, и имевших право на получение пособия по безработице.

Это первые официальные данные по уровню безработицы, опубликованные за последние полтора месяца. При этом следует подчеркнуть, что речь не идет о полных данных, а только о получателях пособия по безработице. Соответственно, в эту статистику не входят люди старше 67 лет, те, кто не набрал достаточно трудового стажа для получения хотя бы половинного пособия по безработице, а также индивидуальные предприниматели, оставшиеся без дохода.

Напомним, что на минувшей неделе правительство приняло решение не засчитывать период строгого карантина (с 15 марта по 19 апреля) в срок получения пособия по безработице. Это позволило продлить право на пособие тем, чей срок получения пособия истекал в конце марта, в первую очередь – людям младше 34 лет и тем, кто получал пособие до начала коронавирусного кризиса.





