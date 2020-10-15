"Страна и.о.": без бюджета и решений, безработица растет. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

На минувшей неделе партнеры по правящей коалиции снова вспомнили о бюджете на 2021 год и, как и ожидалось, снова не сошлись во мнении о том, когда он должен быть принят.

Госбюджет не раньше марта 2021 года

Министр финансов Исраэль Кац опубликовал график утверждения бюджета и закона о регулировании народного хозяйства, согласно которому на подготовку обоих законов потребуется 60 дней, и они будут представлены на утверждение правительства к середине декабря. После утверждения правительством еще 30 дней выделены на согласование юридических и профессиональных аспектов, поэтому на стол Кнессета законы лягут в середине января, и обсуждаться будут еще 45-60 дней, то есть до марта 2021 года.

План Каца, означающий, что "Ликуд" больше не намерен даже делать вид, что готов соблюдать коалиционное соглашение, вызвал волну критики со стороны депутатов "Кахоль Лаван", продолжающих настаивать на принятии бюджета на 2020-2021 годы до 23 декабря 2020 года. В частности, министр юстиции Ави Нисанкорен заявил, что утверждение госбюджета на 2021 год до конца декабря текущего года абсолютно реально. Лидер "Кахоль Лаван" министр обороны Бени Ганц заявил, что страна находится в чрезвычайной ситуации, требующей незамедлительного утверждения госбюджета на 2021 год, и что этот бюджет будет принят до конца декабря.

О необходимости скорейшего утверждения госбюджета на следующий год заявил на этой неделе и председатель Банка Израиля Амир Ярон, до сих пор старавшийся не критиковать правительство. По словам Ярона, "отсутствие госбюджета добавляет лишнюю неопределенность в медицинский и экономический кризис".

При этом новое заявление минфина нисколько не уменьшило уровень неопределенности по поводу даты очередных досрочных выборов. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу до сих пор сохраняет опции роспуска Кнессета как в конце декабря, так и в марте 2021 года, в зависимости от текущей конъюнктуры как на судебном фронте, так и на медицинском.

Не дожидаясь закона о государственном регулировании на 2021 год, глава минфина снова озвучил намерение провести малый пакет реформ, не требующих длительного согласования и имеющих высокие шансы на быстрое утверждение Кнессетом. В частности, речь идет об изменении системы финансирования программ обновления городских кварталов ("Расселение-Застройка" и т.д.), о реформе на рынке цифровых финансовых услуг и еще десятке других мер. Однако, по мнению юристов, подобная попытка будет заблокирована Высшим судом справедливости (БАГАЦ), поскольку идет в отрыве от закона о государственном бюджете.

В министерстве финансов продолжаются отставки – на сей раз ушла генеральный директор Керен Тернер-Эяль, проработавшая с министром финансов Исраэлем Кацем 4 года в министерстве транспорта и пришедшая к нему в минфин всего пять месяцев назад.

Это уже пятая отставка в министерстве с начала каденции Каца. До Тернер-Эяль со скандалом ушел директор бюджетного отдела минфина Шауль Меридор, объявил об уходе главный аудитор Рони Хизкиягу. Еще раньше ушли заместитель Меридора Ариэль Йоцер и глава стратегической группы в бюджетном отделе Дор Блох.

Сама по себе отставка чиновников, не согласных с политикой, которую проводит министр, явление абсолютно нормальное, и не должно вызывать особой критики. Однако Тернер-Эяль не досталась Кацу в наследство от предыдущих министров и, если обратиться к теориям заговора, не является частью "дип стейта". Она четыре года проработала с Кацем в министерстве транспорта, а затем была выдернута им на новую должность из отпуска по рождению ребенка.

В отличие от громко хлопнувшего дверью Меридора, Тернер-Эяль не стала выносить сор из избы, и объяснила свою отставку тем, что правительство не прислушивается к позиции министерства финансов в вопросах введения карантинных мер. В то же время неофициально источники, приближенные к Тернер-Эяль, заявили, что причиной ее ухода стал непрофессионализм в процессе принятия решений в министерстве: "Решения принимаются кое-как. Нет профессиональной основы, нет серьезных разработок, совещания поверхностны. Все решается в канцелярии премьер-министра". Основная критика с ее стороны направлена не на Каца ("Министр финансов не виноват во всем, что происходит. Во многом он стал жертвой ситуации, в которой оказался"), а на Нетаниягу ("К минфину не прислушивались, когда обсуждался вопрос, как не дойти до строгого карантина, не прислушивались, когда обсуждалось, каким он должен быть, не прислушивались, как правильно из него выйти").

Отставка Тернер-Эяль произошла в критический момент. На следующей неделе начнется серия встреч представителей трех ведущих рейтинговых агентств (S&P, Moody's и Fitch) с руководством министерства финансов. Итогом этих встреч, в этом году проводимых в формате видеоконференций, должна стать публикация очередных решений относительно суверенного кредитного рейтинга Израиля.

Угрозу кредитному рейтингу представляют не экономические показатели (приемлемые в сравнении с другими развитыми странами), а как раз хаос в процессе принятия решений и затянувшийся политический кризис, заложником которого стал государственный бюджет. Экономисты и аналитики рейтинговых агентств будут, в первую очередь, смотреть не на текущее состояние (оно ни у кого не блестяще), и даже не на текущие меры по борьбе с кризисом, а на те шаги, которые предпринимаются или не предпринимаются для того, чтобы этот кризис не пропал впустую.

Что касается макроэкономических показателей, Международный валютный фонд опубликовал накануне новый прогноз по мировой экономике на конец 2020 года, оценив сокращение объемов мировой экономики в 4,4% вместо 5,2% в апрельском прогнозе.

Соответственно были изменены и прогнозы по экономической ситуации и в отдельных странах. В частности, внутренний валовой продукт Израиля, согласно прогнозу, сократится на 5,9%, а не на 6,3%, как в предыдущем прогнозе. Прогноз по темпам роста экономики на 2021 год был снижен с 5% до 4,9% при дефляции в 0,5% (вместо 2%). Прогноз среднего показателя сокращения ВВП развитых стран снизился с 8% до 5,8%, то улучшение прогноза в целом по странам OECD было более существенным, чем отдельного прогноза по Израилю.

И возвращаясь снова к макроэкономическим показателям, в сентябре дефицит государственного бюджета составил 14,9 миллиарда шекелей, а с начала года – 102,4 миллиарда шекелей (в 2019 году за первые три квартала дефицит госбюджета составлял 31,1 млрд шекелей). Дефицит за последние 12 месяцев составил 123,5 млрд шекелей или 9,1% от ВВП. Согласно прогнозам, к концу года он вырастет до 13-14% от ВВП.

Для финансирования дефицита госбюджета в сентябре были мобилизованы 23,9 миллиарда шекелей посредством размещения облигаций на внутреннем рынке, и 0,5 миллиарда шекелей посредством размещения облигаций за границей.

Совокупные расходы с начала года составили 336,1 млрд шекелей (при годовом бюджете в 410 млрд шекелей), из которых 23,1 млрд были потрачены на оплату процентов по государственным облигациям. Расходы на программы по борьбе с коронавирусом составили 42,9 миллиарда шекелей из квоты в 57,9 млрд шекелей. С начала года налоговые поступления составили 230,3 млрд шекелей, что на 4% меньше показателя прошлого года. Поступления от прямых налогов сократились на 2,2%, а от косвенных налогов – на 6%. Доходы от пошлин и сборов снизились на 7,9%.

Страна и.о.

На этой неделе ситуация с чиновниками, временно исполняющими обязанности на высокопоставленных должностях, дошла до абсурда. Процесс поисков нового государственного прокурора, обязанности которого временно исполняет юридический советник правительства Авихай Мандельблит, был заблокирован. Дело в том, что в процессе должен принимать участие генеральный директор министерства юстиции, однако в минюсте нет полноценного гендиректора, его место также занимает и.о., который не может принимать участие в выборе госпрокурора. Назначение нового гендиректора минюста по политическим мотивам блокирует "Ликуд". В "Кахоль Лаван" уже обещали в ответ заблокировать назначение нового главного аудитора министерства финансов после ухода в отставку Рони Хизкиягу.

Можно напомнить, что полицию уже давно возглавляет и.о. генерального инспектора. И.о. руководят Службой тюрем (ШАБАС), министерством главы правительства, национальным управлением чрезвычайных ситуаций, управлением защиты права на частную жизнь и еще десятком различных структур.

Проблема в том, что полномочия исполняющего обязанности ограничены, и он в гораздо большей степени зависим от политического давления.

Рынок труда

За минувшую неделю на сайте службы трудоустройства зарегистрировались 28 тысяч человек. Общее число лишившихся работы с начала второго локдауна в середине сентября составило 251,6 тысяч человек, из которых 220 тысяч находятся в неоплачиваемом отпуске.

Новые данные показывают, что ситуация на рынке начала меняться. Если в сентябре подавляющее большинство зарегистрировавшихся делали это во второй-третий раз с начала кризиса, то среди октябрьских безработных таких только 26%. Это свидетельствует о расширении круга пострадавших предприятий.

Согласно отчету главного аудитора, правительство по состоянию на конец сентября не потратило ни одного шекеля из средств, выделенных на борьбу с безработицей. Только на прошлой неделе наконец была анонсирована первая программа по переквалификации безработных с академическим образованием на профессии в секторе высоких технологий. На текущей неделе к ней добавились еще несколько программ. Служба трудоустройства запускает программу подготовки руководителей школьных лабораторий, рассчитанную на 800 безработных. Участники курсов во время учебы будут получать пособие по безработице в полном объеме, а затем будут трудоустроены в системе образования. Программа предназначена для безработных старше 45 лет, в последние 7 лет работавших на низкооплачиваемых работах и лишившихся работы в последние полгода. Курс длится 720 академических часов.

Еще одна программа подготовлена министерством финансов для военнослужащих ЦАХАЛа, демобилизующихся в 2020 году. Программа включает увеличение на 2000 шекелей выплат при демобилизации, продление сроков работы на "рабочих местах особого предпочтения" (за которые государство доплачивает бонус сверх зарплаты), а также курсы профессиональной подготовки, предназначенные специально для демобилизованных. В полном формате программа должна быть представлена министру обороны и главе правительства в ближайшие дни.

Еще один аспект текущих проблем рынка труда был озвучен на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Согласно представленным на заседании комиссии данным, 7% работников жизнеобеспечивающих предприятий не могут работать, поскольку находятся в изоляции из-за контакта с заразившимися коронавирусом. В общей сложности за последнюю неделю в изоляции находились 164.387 человек. Более 50% предприятий были вынуждены из-за этого сократить объемы производства, 48% сообщают, что не справляются с заказами из-за нехватки кадров.

В министерстве финансов видят решение проблемы в сокращении срока изоляции на два дня при проведении двух тестов на коронавирус. В министерстве здравоохранении настаивают, что для решения проблемы население должно соблюдать рекомендации минздрава, тем самым избегая попадания в изоляцию. При этом в минздраве умалчивают о том, что для медицинского персонала критерии отправления в изоляцию сильно отличаются от критериев для всех других групп населения. В противном случае слишком много врачей и медсестер не смогли бы работать, и система здравоохранения была бы парализована.

Еще в самом начале кризиса Ведомство национального страхования объявило, что заболевание коронавирусной болезнью на рабочем месте может быть признано производственной травмой. За последние полтора месяца было подано около 2.200 исков о признании инвалидности труда в связи с заболеванием COVID-19, в дополнение к 800 искам в августе. В свете волны заболеваемости в последние два месяца ожидается, что в ближайшие месяцы количество исков будет составлять несколько тысяч в месяц.

Кроме того, "Битуах Леуми" сообщил о 20% роста количества исков о получении общей инвалидности, дающей право на пособие, с 13 тысяч исков в месяц в первые месяцы года до 15-16 тысяч в мае-июне. Скорее всего, одной из причин роста стали иски тех, кто заболел COVID-19 не на работе. При этом следует отметить, что пособие по безработице выше пособия по инвалидности, поэтому многие не торопятся обращаться в "Битуах Леуми". Летом 2021 года, когда выплата пособия по безработице закончится, ожидается дополнительный рост количества исков о получении пособия по инвалидности.

Регуляторы не спешат конфликтовать с Chevron

После того, как на прошлой неделе Chevron и "Делек Исраэль" предъявили ультиматум Израильской электрической компании, закрыв поставки газа из месторождения "Тамар", она обратилась за помощью к государственным регуляторам. Однако немедленного вмешательства министерства энергетики и антимонопольного управления не последовало, власти не хотят идти на открытый конфликт с американским нефтегазовым гигантом, на влияние которого они рассчитывают при продвижении газопровода EastMed.

В результате из двух предложенных вариантов – покупка газа из месторождения "Левиатан" за 4,8 доллара за британскую термическую единицу или газа из "Тамар" за 6,4 доллара за единицу – "Хеврат Хашмаль" выбрала третий путь. Покупая газ из "Тамар", компания платит за долю Chevron и "Делек" (47%) по 6,35 доллара, а за долю остальных четырех членов консорциума (53%) – по 3,75 доллара. Причины такого выбора не анонсируются.

Долго такая ситуация продлиться не может. На следующей неделе все шесть участников консорциума должны начать переговоры по новому соглашению, в рамках которого каждый участник сможет продавать газ из месторождения самостоятельно, без оглядки на других, в соответствии с его долей владения. Такое соглашение де-факто аннулирует право вето, которым обладает Chevron, без необходимости в конфликте с этой компанией, который может привести к длительной судебной тяжбе в международном арбитраже. Антимонопольное управление дало понять, что вмешается в ход переговоров, если они не завершатся до конца 2020 года, и обяжет участников консорциума использовать при утверждении контрактов механизм простого большинства. Если все пройдет успешно, можно будет сказать, что переплата за газ лишние два месяца (после того, как за него переплачивали в течение последних 8 лет) в обмен на сохранение хороших отношений с Chevron была выгодной сделкой. Если же Chevron решит настаивать на позиции, озвученной Noble Energy накануне поглощения (обвинение государства в нарушении газового соглашения от 2012 года), нас ждет длительное судебное разбирательство в международных арбитражных структурах.

Решение не решать

Экономические новости последней недели были фоном для решения правительства по плану выхода из второго локдауна. В итоге, после нескольких дней обсуждения, было принято решение не решать. Поэтому окончательные решения будут в очередной раз приниматься в последний момент, без учета необходимости систем (в частности – воспитательниц детских садов) подготовиться к изменению ситуации. И это не говоря о дополнительной неопределенности для жителей страны.

На этом фоне центр местной власти и многие муниципалитеты объявили, что не намерены штрафовать магазины, которые возобновят работу в воскресенье, 18 октября, в нарушение карантинных мер.

Едва ли не единственным исключением, помимо непродления запрета на демонстрации, стало решение возобновить работу аэропорта имени Бен-Гуриона в докарантинном режиме. Это означает, что израильтяне, вылетающие в "зеленые" страны, не должны будут находиться в режиме самоизоляции после возвращения в Израиль, не обязаны будут сдавать анализ на коронавирус, если в течение 14-дней перед возвращением они не посещали "красные страны". Список "зеленых стран" будет уточняться каждые две недели в соответствии с данными Евросоюза и оценками минздрава Израиля.

Однако и здесь правительство заложило мину под график выхода из локдауна, разрешив открыть в аэропорту кафе и рестораны. Владельцы предприятий общественного питания немедленно отреагировали на дискриминацию, потребовав снять запрет на их работу на всей территории страны.