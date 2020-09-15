Ссуды под гарантии государства: Израиль по сравнению с другими развитыми странами

Предоставление бизнесам банковских кредитов под гарантии государства стало одной из важнейших составляющих пакетов мер по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса в большинстве стран мира.

По прошествии полугода с начала кризиса министерство финансов опубликовало сравнительную таблицу, свидетельствующую, что, хотя Израиль не входит в число наиболее щедрых стран, предпринятые правительством меры адекватны на общемировом фоне.

При сравнении объема гарантий Израиль уступает таким странам, как США, Германия, Португалия, Франция, Швейцария, Болгария, Испания, Швеция, Великобритания, в общем уровне гарантий на весь пакет кредитов (означенные страны не ввели такого ограничения). В то же время в Словакии, Ирландии, Греции общее покрытие составляет 50% (в Израиле – от 12% в фондах для крупных бизнесов до 60% для в фондах для бизнесов с повышенным риском). Дания гарантирует покрытие только до 19% от кредитного фонда.

В то же время размер гарантии по каждой отдельной ссуде во всех странах колеблется в пределах от 70% до 90% с редкими исключениями в виде ссуд под 100% гарантии (в основном речь в таких случаях идет о микроссудах или же о ссудах, превращающихся в дотацию при выполнении определенных условий).

Зато в плане предоставления льгот при оформлении ссуды и облегчения условий ее выплаты израильское предложение одно из самых щедрых. Берущий ссуду в Израиле предприниматель получает возможность отсрочки в начале выплаты, субсидирование ставки по ссуде, освобождение от ряда комиссионных. Кроме того, введет потолок ставки по ссуде. Более-менее сопоставимые условия предоставляет только Великобритания.

По заявленному объему кредитов под гарантии государства Израиль находится в конце списка развитых стран с 2% ВВП. Для сравнения, в США это 3%, в Испании – 8%, во Франции – 12,9%, в Великобритании – 15,3 %, а в Германии – 17,4%.

Однако если смотреть не на заявленные объемы, а на реализованные, то разница становится существенно меньше. В Израиле выданы кредиты в размере 1,4% ВВП, в Германии – 2% ВВП, в США – 2,4% ВВП, в Великобритании – 3,2% ВВП. Дело в том, что большинство стран заранее анонсировали объем кредитов, под которые они готовы предоставить гарантии, тогда как в Израиле министерство финансов предпочитает увеличивать квоту постепенно. На минувшей неделе в Кнессет был представлен запрос на увеличение ссудного фонда для малых и средних бизнесов на 18 миллиардов шекелей до 40 миллиардов шекелей.