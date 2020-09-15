Рейтинг страховых компаний за 2019 год: в лидерах "Феникс" и "Битуах Яшир", "Мигдаль" на последнем месте

Управление по надзору за рынком капитала, страхования и пенсионных накоплений опубликовало рейтинг страховых компаний за 2019 год.

Рейтинг составляется на основе баллов, выставляемых компаниям в каждой категории (автомобильная страховка, страховка имущества, жилья, здоровья, санитарного ухода, поездок за границу, потери трудоспособности, смерти, несчастных случаев) по пяти параметрам.

Оцениваются доля оплаченных страховых исков и скорость их обработки, степень удовлетворенности клиентов от полученного обслуживания, количество жалоб, поданных в инстанции против страховой компании, скорость обслуживания в телефонном центре компании, возможность самостоятельного осуществления действий цифровыми методами.

В страховании автомобилей лучшие оценки (85 баллов из 100) получили компании "Ширбит" и "Клаль". Также высокие баллы у "Феникса" и "Меноры". "Мигдаль" занял последнее место с 71 баллом. Также меньше 80 баллов у "Шломо".

В сфере страхования имущества наивысший балл получила новая дигитальная страховая компания "Либра" (89). На один балл отстала компания "Битуах Яшир". Также хорошие оценки у "Битуах Хаклаи", "Феникса" и "Аялона". Худшую оценку, 78 баллов, опять же получила компания "Мигдаль". Только на 1 балл ее опередила компания "Шломо".

В сфере страхования жилья лучшие оценки (85 баллов) у "Битуах Яшир" и "Битуах Хаклаи". Рядом находятся компании "Шумера" и "Феникс". Худший балл (75) у компании "Шломо", также плохие оценки у компаний "Мигдаль", "Менора" и "Ширбит".

В сфере страхования здоровья лучшие оценки (82 балла) у компаний "Битуах Яшир" и "Феникс". Остальные компании получили около 80 баллов. Исключение составила компания "Мигдаль" с 73 баллами.

В сфере страхования несчастных случаев единоличный лидер – "Битуах Яшир" с 82 баллами. Худшие – "Мигдаль" (71 балл), "Феникс" (72 балла) и "Менора" (73 балла).

В сфере страхования санитарного ухода лидирует компания "Аялон" с 77 баллами. Худший показатель, 72 балла, у компании "Клаль".

В сфере страхования поездок за границу безоговорочным лидером является "Феникс" (90 баллов). Также высокий балл у AIG и "Битуах Яшир". Худшая оценка (82 балла) у "Мигдаля". Следует отметить, что в этой категории не указана компания "ПаспортКард".

В сфере страхования потери трудоспособности лучшая оценка, 78 баллов, у "Феникса", худшая, 62 балла, у "Аялона".