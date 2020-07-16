"Деньги с вертолета": спасательная операция Нетаниягу. Обзор израильской экономики

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов. Планируем публиковать такие обзоры по четвергам.

Резкий рост уровня заболеваемости вынуждает правительство Израиля заново вводить меры, ограничивающие экономическую деятельность. Отсутствие личного примера, слабая разъяснительная работа, не справляющаяся с работой система эпидемиологических расследований и плохая реализация программ экономической поддержки подрывают остатки общественного доверия. Протестное поведение и отказ выполнять решения правительства по карантину, выход десятков тысяч людей на демонстрации без соблюдения социальной дистанции и без мер предосторожности, ухудшают эпидемиологическую обстановку. Скорее всего, через неделю страну ждет дополнительный рост заболеваемости, который вынудит правительство принимать еще более жесткие меры. И здесь основная задача правительства – разорвать замкнутый круг и постараться восстановить доверие населения, чтобы предотвратить скатывание к хаосу.

Социальная сеть от минфина и новая дотация населению

При этом процедура утверждения проводится в кратчайшие сроки. Программа, анонсированная в конце минувшей недели, на сегодняшний день уже утверждена Кнессетом в первом чтении.

Программа минфина далеко не идеальна, в ней, в частности, отсутствует помощь тем пострадавшим бизнесам с высоким оборотом и низким уровнем прибыльности, оборот которых упал менее, чем на 40%, а для таких бизнесов даже потеря 25% оборота означает, что они работают в убыток. Но в любом случае это шаг в нужном направлении.

Однако социальная сеть – лишь первый шаг, за которым пока что не просматриваются следующие.

Кроме того, не дожидаясь утверждения программы Кнессетом, правительство объявило о новой дотации малым бизнесам в размере до 7500 шекелей. Необходимо подчеркнуть, что это не часть объявленной программы минфина. Чтобы ускорить процедуру, выплата была осуществлена в рамках закона о второй дотации. И здесь впервые был изменен подход к распределению. Дотацию получили не те, кто обратился за ее получением, а все, кто подпадает под критерии по данным налогового управления. Те, кто получил дотацию, не соответствуя критериям, должен рассматривать ее как беспроцентную ссуду от государства, которую ему придется в какой-то момент вернуть. И с моей точки зрения, здесь важен не размер выплаты (около трети предпринимателей получили менее 3 тысяч шекелей), а изменение парадигмы – не предприниматель должен доказывать, что он пострадал, чтобы получить помощь, а государство выплачивает помощь всем, кто, по его оценкам, пострадал, и потом уже требует назад деньги у тех, кто получил их по ошибке.

Однако, если бы программа готовилась заранее, гораздо эффективнее было бы пойти по пути, который выбрало, например, правительство Великобритании. В Лондоне намерены раздать населению не наличные средства на счет, а купоны на реализацию в максимально широком списке магазинов и предприятий. Просто потому, что, получив наличные, семьи, находящиеся сейчас в более-менее благополучной ситуации, но опасающиеся за свое будущее, не пойдут тратить полученную дотацию, а отложат ее на черный день. А из тех, кому эти деньги действительно нужны, многие потратят их на покрытие долгов, а не на потребление. В результате цель программы будет, в лучшем случае, достигнута лишь частично.

Что касается источника средств для этой программы, судя по тому, что правительство хочет обойтись без проведения дотации через Кнессет, она будет выплачена из нереализованных средств первой программы, объявленной еще в конце марта.

Рынок труда

Показатели последней недели подтверждают наметившуюся еще на прошлой неделе тенденцию роста количества новых безработных (уволенных или отправленных в неоплачиваемый отпуск) как следствие возобновления карантинных мер. За последнюю неделю на учет в службе трудоустройства встали более 14 тысяч человек, тогда как на прошлой неделе – около 10 тысяч, а за неделю до того – менее 5 тысяч.

Новые данные "Битуах Леуми" говорят о 556 тысячах получателей пособия по безработице. Это означает, что за месяц на работу вернулись не менее 182 тысяч человек (нетто). Еще около 100 тысяч человек получают пособие по прожиточному минимуму и 73 тысячи человек, обратившихся за пособием, получили отказ, поскольку не соответствовали критериям. То есть по максимуму речь идет о 729 тысячах безработных.

Практически одновременно государственная служба трудоустройства сообщает о 850 тысячах безработных, признавая при этом, что ее данные неточны, поскольку вернувшиеся на работу не обязаны уведомлять ее о возвращении. Поэтому заведомо достоверным является только ежедневный отчет о количестве новых зарегистрированных в службе трудоустройства.

Между тем, точный уровень безработицы – важный показатель в том числе для объявленной правительством программы экономической помощи, ведь отмена автоматической выплаты пособий по безработице обусловлена снижением уровня безработицы до 10%. Кто именно будет определять этот уровень – не ясно.

Трудоустройство

У государства есть два инструмента для сокращения безработицы:

– Курсы переквалификации для перенаправления работников из невостребованных специальностей и кризисных секторов в те сектора экономики, где имеется спрос на специалистов после определенной подготовки.

– Создание новых рабочих мест, будь то государственные инфраструктурные проекты или облегчение условий для ведения бизнеса и повышение мотивации предпринимательского сектора к расширению деятельности.

На текущий момент единственным мотивом для безработного сменить род деятельности, чтобы выйти на работу, является низкий уровень пособия по безработице. Однако для большинства людей это непростой шаг, тем более если он требует дополнительной учебы без каких-либо гарантий трудоустройства.

К сожалению, правительство, при всем богатстве министерств расформировавшее министерство труда, не продвинулось в этом направлении дальше лозунгов. В программе минфина заявлено о "формировании рабочей группы с целью координации и улучшения базы данных в сфере занятости, определения четких целей по снижению уровня безработицы и профессиональной подготовки и трудоустройства граждан трудоспособного возраста".

Роль министерства финансов в таком сценарии – выделение средств на оплату курсов и на доплату зарплат работникам в период учебы и стажировки у обучающего работодателя.

Что касается создания новых рабочих мест, планы, публикуемые на текущий момент министерствами, являются пока только черновиками и далеки от утверждения.

Государственный сектор

Когда работодатель находится в кризисной ситуации, он стремится провести программу оздоровления, включающую в себя сокращение штата и зарплат. Пример "Эль-Аля" показывает, что государство требует этого от других, однако не способно провести программу оздоровления у себя.

Планы сокращений в госсекторе, сузившиеся на прошлой неделе с экономии 45 миллиардов шекелей за три года до 6-7 миллиардов за ближайший год, на этой неделе "похудели" до экономии 2 миллиардов шекелей за счет отказа от повышения зарплат и закрытия ставок в случае ухода на пенсию. И это без учета забастовки социальных работников и грядущей забастовки медицинских сестер, справедливо требующих улучшения условий труда, увеличения ставок и выплаты премий за тяжелую работу в период эпидемии.

В целом подход Всеобщей федерации профсоюзов к вопросу о необходимости внести свою лепту в преодоление кризиса очень похож на подход ЦАХАЛа: "Мы помогаем тем, что не просим увеличения расходов".

Я далек от призывов к "раскулачиванию нахлебников из госсектора". Из приблизительно миллиона государственных и общественных служащих значительную часть составляют учителя, медработники и социальные работники, многим из которых зарплату надо повышать, а не сокращать. Однако все имеет свою цену, в том числе и трудовая стабильность. К сожалению, похоже на то, что ни министр финансов Исраэль Кац, ни глава правительства Биньямин Нетаниягу (в 2003 году добившийся сокращения зарплат госслужащих на 4%) не готовы сейчас к конфликту с профсоюзами.

На повестке дня Кнессета находятся несколько законопроектов, предлагающих сокращение зарплат депутатов Кнессета и министров, а соответственно – и привязанных к ним зарплат значительного числа высокопоставленных чиновников (включая судей, генеральных директоров министерств и т.д.). Однако их шансы быть принятыми туманны.

И несколько слов про госсектор, на этот раз более оптимистичных: благодаря эпидемии коронавируса в нем началось внедрение новых технологий и повышение гибкости рабочего процесса, долгое время остававшихся красивыми лозунгами в презентациях минфина и управления госслужащих.

Еще в период строгого карантина государственные и муниципальные службы были вынуждены внедрять технологии для удаленного обращения граждан, для регулирования очередей и осуществления различных действий. Все эти технологии остались и после карантина. И хотя их функционирование во многих местах оставляет желать лучшего (внедрялось в экстренном порядке) и всё еще требует значительной доработки и улучшения, это значительный сдвиг по сравнению с докризисной ситуацией. И, разумеется, нельзя бросаться из одной крайности в другую, полностью переводя все обслуживание в интернет, просто потому что умеют пользоваться онлайн-технологиями не все.

На этой неделе произошли еще два интересных события. Израильская электрическая компания объявила, что к концу года переведет на постоянную удаленную работу 3600 из 11 тысяч работников. А министерство науки, техники и инноваций приняло решение перевести работников на постоянной основе на работу из дома каждую вторую неделю. В обоих случаях решения не встретили сопротивления профсоюзов, поскольку не касались оплаты труда. Перевод такого количества людей на удаленную работу дает определенную экономию, пусть и небольшую ("Хеврат Хашмаль" оценила ее в 20 миллионов шекелей в год), но что более важно – позволяет освободить недвижимые объекты. Еще одна несомненная выгода для государства является менее очевидной – в результате этих двух решений несколько тысяч автомобилей не будут два раза в день стоять в пробках по пути на работу и с работы.

В целом, из-за отсутствия гибкости в кадровой политике уровень производительности в государственном секторе оставляет желать лучшего. Правительство просто обязано прикладывать усилия для улучшения ситуации в этом направлении – внедряя новые технологии, повышая зарплату за эффективность работы, а не за выслугу лет, позволяя генеральным директорам министерств и ведомств самостоятельно определять кадровую политику.

Регуляторы

Кнессет утвердил на этой неделе временную поправку к закону о выплате компенсаций авиакомпаниями, известному как "Закон Тиби". Поправка освобождает авиакомпании от необходимости выплачивать пассажирам компенсацию за отмену рейсов сверх возврата билетов. Кроме того, компаниям разрешено предлагать клиентам право на получение билета в другую дату по его выбору вместо денежного возврата, но только при наличии письменного согласия клиента и убедившись, что клиенту известно о его праве на получение денежного возврата. Максимальный срок выплаты возврата за билеты увеличен до 9 месяцев.

На этом фоне подходит к развязке кризис в авиакомпании "Эль-Аль", которая должна пассажирам за билеты 1,1 миллиарда шекелей. К концу месяца компания должна осуществить значительные платежи по кредитам. Если руководство компании сможет договориться с пилотами, компания получит деньги и будет национализирована, если нет, последует обращение в суд для начала процедуры банкротства.

Банк Израиля разрешил банкам продлевать приостановку платежей по ипотеке до конца 2020 года. При этом центробанк предупреждает, что выплата отсроченных платежей выплаты не переносится на конец срока ссуды, а распределяется между оставшимися платежами. Поэтому семьи, отложившие платежи на слишком большой срок, могут по его истечении обнаружить, что не могут погашать резко выросшие месячные платежи.

Не дожидаясь Банка Израиля, банк "Леуми" предложил облегченный формат отсрочки на период до двух лет, при котором клиент выплачивает только проценты по ипотеке, замораживая платеж по самой ссуде.

Управление инноваций объявило об облегчении критериев создания институциональными инвесторами (пенсионные и страховые компании, инвестиционные фонды) венчурных фондов для инвестиций в израильские стартап-компании, находящиеся на продвинутых стадиях разработки, под гарантии государства.





