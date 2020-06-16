Нетаниягу: открытие границ и возобновление авиасообщения планируется на 1 августа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу впервые назвал предположительную дату открытия границ для иностранных граждан и возобновления авиасообщения.

В ходе встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом Нетаниягу заявил, что открытие границ намечено на 1 августа, "при условии, что мы сможем держать эпидемию коронавируса под контролем".

Глава правительства также добавил, что первоочередной целью будет возобновление полетов и восстановление туризма на израильско-греческом и израильско-кипрском направлениях.

Между тем, посол Российской Федерации в Израиле Анатолий Викторов заявил в ходе вебинара на тему "Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Израиля в период посткоронавируса", что авиасообщение между Израилем и Россией откроется не раньше 15 августа.По словам Викторова, на текущий момент послаблений в вопросе открытия границ не предвидится ни с израильской, ни с российской стороны.

Напомним, что накануне Украина опубликовала список стран, граждане которых будут допускаться на ее территорию без необходимости в карантине. На текущий момент Израиль входит в этот список, однако при ухудшении эпидемиологической обстановки будет из него исключен.

Власти Кипра перенесли Израиль из группы стран, граждане которых освобождены от прохождения проверки на коронавирус перед прилетом, в группу стран, граждане которых должны предъявить свидетельство о прохождении проверки.



