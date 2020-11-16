ЦСБ: рост экономики в третьем квартале – 37,9% в годовом исчислении

Центральное статистическое бюро опубликовало первичные данные развития экономики Израиля за третий квартал 2020 года, превысившие предварительные прогнозы.

Согласно новым данным, объемы экономики (ВВП) выросли на 8,4% или на 37,9% в годовом исчислении. ВВП на душу населения вырос на 8,7%, или на 39,7% в годовом исчислении.

ВВП предпринимательского сектора, по сравнению с данными за второй квартал, вырос на 43,1% в годовом исчислении, частное потребление – на 42%, общественное потребление – на 5,1%, инвестиции в реальный сектор – на 7,3%, экспорт товаров и услуг без учета бриллиантов – на 44,6%. Импорт сократился на 6%.

По сравнению с третьим кварталом 2019 года ВВП снизился на 1,4%, ВВП предпринимательского сектора – на 2,3%, частное потребление – на 9,7%, инвестиции в реальный сектор – на 10,8%, общественные расходы выросли на 2%, экспорт товаров и услуг – на 5,5%. Импорт снизился на 15,9%.

В целом с начала года ВВП снизился на 3% по сравнению с первыми тремя кварталами 2019 года.

В сравнении с другими странами израильский показатель за третий квартал (8,4%) ниже, чем рост в таких странах, как Франция (18,2%), Испания (16,7%), Италия (16,1%), Австрия (11,1%), Бельгия (10,7%), Канада (10%), однако это объясняется тем, что во всех этих странах падение во втором квартале было значительно более сильным. В Германии ВВП за третий квартал вырос на 8,2%, в США – на 7,4%, в Швеции – на 4,3%, в Литве – на 3,7%, в Южной Корее – на 1,9%.

Если же сравнивать с показателем за докризисный 3-й квартал 2019 года, показатель Израиля лучше, чем в большинстве развитых стран: -1,4%. Только в Южной Корее снижение составило -1,3%. В США ВВП снизился по сравнению с прошлым годом на 2,9%, в Швеции – на 4,1%, в Германии – на 4,2%, во Франции – на 4,3%, в Канаде – на 4,6%, в Италии – на 4,7%, в Бельгии – на 5,1%, в Австрии – на 5,3%, в Испании – на 8,7%. При этом следует отметить, что показатели на душу населения немного менее оптимистичны для Израиля, поскольку темпы роста населения в нем заметно выше, чем в большинстве развитых стран.