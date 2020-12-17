Переход в предвыборный режим. Экономический обзор за неделю
Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.
"До сих пор было невозможно подготовить государственный бюджет на 2021 год, поскольку была неизвестна стоимость вакцин от коронавируса, а также из-за ситуации в сфере безопасности, ведь нам по-прежнему нужно защищать государство Израиль". Это заявление министра экологии Гилы Гамлиэль в эфире радиостанции "Кан Бет" могло бы претендовать на лавры самого оригинального объяснения причин отсутствия в Израиле госбюджета. К счастью для Израиля, до сих пор необходимость обеспечивать его безопасность не мешала принятию государственных бюджетов, являющихся, в первую очередь, механизмом определения порядка приоритетов и следования этому порядку.
Переход в предвыборный режим
По оценке главы аналитического отдела Банка Израиля Мишеля Страшевски, отсутствие государственного бюджета на 2020 год обошлось экономике страны в 14 миллиардов шекелей. Примерно в такую же сумму обойдется и отсутствие бюджета на следующий год.
Между тем, израильская политическая система все увереннее идет к роспуску Кнессета и очередным внеочередным выборам. Это видно и по действиям политиков, и по тому, как их действия расценивают СМИ.
Так, Йоаз Гендель, уволенный с поста министра связи после ухода от Бени Ганца к Гидеону Саару, перенес на сутки раньше начало слушаний по снижению тарифов на линейную телефонную связь (давно напрашивавшемуся) и одобрил слияние компаний HOT и IBC для ускорения развертывания оптоволоконных сетей, чтобы оба эти решения были "записаны на его имя" (увольнение министра вступает в силу через двое суток после объявления о принятом решении). Министр финансов Исраэль Кац анонсировал еще одну дотацию малым и средним бизнесам. В Кнессете, не сдерживаемом больше партийной дисциплиной, в ближайшие дни ожидается приступ частного законотворчества, в потенциале имеющего существенные финансовые последствия для государства (впрочем, подавляющее большинство таких законопроектов не имеют шансов на продвижение).
Вместе с тем, в израильских реалиях нельзя исключать внезапного компромисса в последний момент и технического утверждения госбюджета на 2020 год. В частности, в СМИ уже появились спекуляции, насколько мне известно – пока необоснованные, о сделке, в рамках которой в обмен на утверждение бюджета 2020 года "Кахоль Лаван" получит обязательство утвердить до конца марта бюджет на 2021-2022 годы.
Ошибка в 20 миллиардов шекелей
Одной из главных экономических новостей минувшей недели стало заявление Банка Израиля о решении снять ограничение на долю ипотечной ссуды, которую можно взять с привязкой к ставке Prime (производной от межбанковской учетной ставки). В заявлении говорится, что решение вступит в силу после утверждения консультативной комиссией, однако в данном случае речь идет о формальности, которая потребует около двух недель.
В последнее десятилетие израильтяне, желавшие получить ипотечную ссуду, могли взять ее на следующих условиях:
– Не менее трети ипотечной ссуды – под постоянную ставку (самую дорогую, однако гарантирующую неизменность суммы выплат в случае резких изменений на финансовых рынках)
– Не более трети ипотечной ссуды – под ставку, изменяющуюся чаще чем раз в пять лет (таким образом ограничивалась возможность взять ссуду под ставку Prime, самую дешевую, но в определенных случаях имеющую склонность к резким изменениям).
Таким образом центробанк стремился защитить банки и покупателей квартир от резкого изменения в размере выплат, за счет определенного, и довольно существенного их удорожания. В 2011 году, когда это решение принималось, прогнозировался рост учетной ставки, и один раз она даже была повышена на 0,25% (ставка Prime выросла тогда до 4,5%). Аналитики утверждали, что повышение учетной ставки еще на 2%-3% увеличит долю должников, оказавшихся в зоне риска неплатежеспособности с 7% до 14%. Однако история повернула в другую сторону, и с тех пор учетная ставка снизилась до 0,1% (ставка Prime – до 1,6%), и эта мера безопасности обошлась покупателям квартир в 20 миллиардов шекелей.
Отмена ограничения позволит тем, кто берет ипотеку, выплачивать на 300-500 шекелей в месяц меньше, или же сохранить размер выплат и сократить сроки выплаты ипотеки. Тем самым расширяется круг семей, которые получают возможность купить собственную квартиру (напомню, что ограничение размера ипотеки зависит от размера собственного капитала и от размера ежемесячных выплат). Но не стоит забывать, что делается это за счет определенного увеличения риска – в случае повышения учетной ставки многие семьи могут оказаться неспособны выплачивать резко увеличившийся платеж. В обозримом будущем (в ближайшие 2-4 года) такой сценарий маловероятен, но ипотечная ссуда берется на гораздо больший период времени. Отмечу, что тем, кто будет делать перерасчет уже взятой ипотеки, придется сначала оценить стоимость штрафов за досрочное погашение, и сравнить их с выгодой от изменения структуры новой ипотеки (в любом случае, при перерасчете имеет смысл обратиться к консультанту по ипотеке).
Кроме того, рынок ипотечных ссуд и рынок недвижимости – сообщающиеся сосуды. Расширение круга семей, которые смогут получить ссуду, означает дополнительное увеличение спроса на покупку жилья, тогда как темпы строительства нового жилья в этом году сократились. Согласно свежим данным ЦСБ, количество свободных квартир на продажу в Израиле сократилось до многолетнего минимума в 39720 единиц жилья (сокращение на 7 тысяч квартир за год). После нескольких месяцев охлаждения из-за кризиса цены на рынке жилья снова начали расти. В сентябре-октябре цены выросли на 0,4%, однако это не отражает реального роста цен. В этот период по сниженным ценам было продано относительно большое количества квартир в одном проекте "Жилья для новосела" в Бейт-Шемеше, что привело к перекосу общей картины. В конечном итоге, без активных шагов государства по ускорению строительства жилья и требуемой для него инфраструктуры решение Банка Израиля лишь несколько сдвинет точку баланса в этих сообщающихся сосудах, с одной стороны позволив снизить размер месячного платежа, а с другой – подстегнув спрос и, соответственно, рост цен на жилье.
Своя квартира на периферии или аренда в центре
Интересно, что практически одновременно с этим Совет Земельного управления принял решение сократить зоны, в которых будет действовать новая программа субсидированного жилья за авторством Лицмана. Согласно новому плану, действие программы будет распространяться только на районы, в которых средняя стоимость квартиры составляет менее 20 тысяч шекелей за квадратный метр (без учета НДС), а не менее 22 тысяч шекелей за кв.м. То есть, в кварталах, в которых цена среднестатистической квартиры, с учетом НДС, превышает 2,4-2,5 миллиона шекелей, бюджетные квартиры строиться больше не будут.
Фактически это означает, что субсидированное жилье для молодых пар, не способных купить квартиру на свободном рынке, будет строиться только в периферийных (географически или социоэкономически) районах. В более-менее центральных районах (а 2,5 млн шекелей за новую квартиру это, в лучшем случае, периферия Гуш-Дана) продвижение строительных проектов будет вестись по классическому принципу открытого рынка – кто больше заплатит государству за землю, тот и будет строить. Учитывая уже исключительно высокие цены на покупку жилья, возможность удешевить платежи по ипотеке, низкую прибыльность альтернативных солидных инвестиций, снижение налога на покупку второй и более квартиры, солировать на рынке недвижимости в центральных районах будут инвесторы, покупающие квартиры для сдачи в аренду.
Таким образом, молодые пары, не получившие квартиру в наследство и не относящиеся к верхнему децилю населения, будут стоять перед выбором – покупка собственного жилья на периферии или аренда жилья в центре страны.
Борьба за вакцинацию
В середине декабря завершилась длившаяся с начала 2020 года гонка фармацевтических компаний за право в числе первых поставить на рынок вакцину от коронавируса (институт Вейцмана проиграл в этой гонке, среди прочего, из-за бюрократических задержек со стороны минздрава, затягивавшего выдачу разрешения на начало испытаний на людях). На смену ей пришла борьба корпораций за право быть в числе первых, кто получит вакцину для своих сотрудников, и за убеждение сотрудников согласиться на вакцинацию. И в этой борьбе все средства хороши. Кто-то, как автобусный кооператив "Эгед" и израильская электрическая компания, пытается включить "административный ресурс", кто-то, как "Авиационная промышленность", договаривается с больничными кассами, чтобы открыть центры вакцинации прямо на территории своих комплексов, а кто-то, как инвестиционная компания "Мейтав Даш", предлагает каждому привившемуся от коронавируса работнику подарок в размере 500 шекелей. И дело здесь далеко не только в заботе о людях. У вакцинированного работника гораздо меньше шансов заболеть самому или заразить других работников. Компании, за последний год настрадавшиеся от постоянной нехватки штата из-за вынужденной самоизоляции или заболевания работников, хотят предотвратить дополнительную потерю рабочих часов.
Отказ следовать примеру ЕС – не ошибка
В свое время кризис 2008-2009 годов показал, что Израилю, из-за особенностей экономики, населения и региона, не всегда стоит автоматически следовать в принятии экономических решений за США, членами Евросоюза и другими развитыми странами. Новые данные, публикуемые в последние месяцы в Европе, показывают, что и на этот раз в министерстве финансов по меньшей мере не ошиблись, отказавшись слепо брать пример с Германии и ряда других стран OECD. В данном случае речь идет о так называемой схеме Kurzarbeit, при которой работодатель не увольняет работника, а продолжает платить зарплату, получая от государства компенсацию за те часы, которые работник не работал. Такая схема сохраняет связь между работником и работодателем, позволяя работнику в период кризиса работать на частичную ставку, однако получать при этом полную зарплату.
Должен сказать, что и я в первые месяцы кризиса критиковал правительство Израиля и руководство министерства финансов (на тот момент – министра Моше Кахлона и гендиректора Шая Баабада, а затем и министра Исраэля Каца) за категорический отказ от Kurzarbeit в пользу автоматического перевода работников на содержание государства в полном объеме в формате неоплачиваемого отпуска. Однако, согласно последним данным, подборка которых была опубликована на этой неделе группой экономистов во главе с бывшей председателем Банка Израиля Карнит Флуг и профессором Йотамом Маргалитом, показывает, что Kurzarbeit и другие схожие программы, имеет и серьезную негативную сторону, цену которой для экономики стран Евросоюза еще предстоит оценить. Дело в том, что такие программы жестко привязывают работника к работодателю, не давая ему возможности уйти на переквалификацию. Уже сейчас очевидно, что после кризиса некоторые сектора существенно изменят свой привычный вид, какие-то ставки и даже профессии исчезнут или спрос на них значительно сократится. По оценкам европейских экономистов, в отдельных секторах экономики до 20% ставок исчезнут, как только будет прекращено действие программы, а пока их называют "ставками-зомби". В общей сложности по Евросоюзу количество таких ставок оценивается в 6% от рынка труда.
Израильская система, по крайней мере в теории, сохраняя определенную связь между работником и работодателем, дает работнику больше гибкости в плане возможности смены места работы или ухода на курсы переквалификации. Вместе с тем, та же аналитическая работа Флуг и Маргалита указывает на ахиллесову пяту израильской системы – исключительно слабую систему курсов переквалификации и повышения общей ценности работников для рынка труда. Поэтому среди их важнейших рекомендаций – сохранение автоматических выплат пособия по безработице до тех пор, пока она не опустится ниже 10%, но вместе с тем – предоставление безработным (особенно уволенным с малооплачиваемых работ) курсов повышения своей трудовой ценности, таких как изучение английского, иврита (для арабского населения и репатриантов), навыков работы с компьютером и т.д. При этом по крайней мере часть выплачиваемого пособия рекомендуется обусловить участием в таких курсах (напомню, что министр финансов выступает категорически против такой рекомендации).
Необходимость таких мер подчеркивают данные, опубликованные главным экономистом минфина Широй Гринберг. В среднем уровень занятости среди населения сократился по сравнению с началом кризиса на 11%. Однако среди 20% населения с самыми низкими доходами сокращение составило 29%, тогда как среди 20% населения с наиболее высокими доходами – только на 6%. Среди обладателей высшего образования уровень занятости снизился на 10%, среди тех, кто имеет только аттестат зрелости – на 22%. В значительной степени сократился уровень занятости среди ультраортодоксального еврейского и среди арабского населения.
Очередной рост актуарного дефицита и другие решения регуляторов
Юридический советник Кнессета предоставил министерству финансов очередную полугодовую отсрочку для принятия решения о повышении пенсионного возраста для женщин. При этом старые пенсионные фонды, один раз уже выкупленные государством у профсоюзов за счет налогоплательщиков, продолжат вопреки законодательному запрету, наращивать актуарный дефицит. Я понимаю мотивы министра финансов, который не хочет принимать правильное, но непопулярное решение (или повышать пенсионный возраст для женщин, или сокращать размер пенсий пенсионерам), когда грядут очередные выборы в Кнессет. Однако расплачиваться за этот дефицит в итоге снова придется налогоплательщикам.
В самый разгар зимней бури, в очередной раз приведшей к затоплениям в населенных пунктах, государственное управление планирования представило органам планирования изменения в политике проектирования новых кварталов и населенных пунктов, посвященные предотвращению затоплений. Новый подход предусматривает отвод, сбор и дренаж дождевой воды максимально близко к месту ее выпадения. До сих пор под дренаж отводилось 15% территории, без учета качества почвы, среднего количества осадков, топографии местности и других особенностей. Теперь при утверждении каждой новой программы должны быть представлены подробные данные, и только после этого на основании полученных данных будет определяться требуемая площадь территории, отводимой для сбора и дренажа дождевой воды.
Как я уже упоминал в начале, уже уволенный министр связи Йоаз Гендель за сутки до вступления в силу своего увольнения дал старт слушаниям о существенном снижении тарифов линейной телефонной связи, не пересматривавшихся с 2003 года. По итогам штабной работы, проведенной в последние несколько месяцев, министерство предлагает снизить стоимость содержания телефонной линии с 57,92 шекеля в месяц до 24,36 шекелей в месяц. Стоимость минуты разговора при звонке со стационарного телефона на стационарный телефон предлагается снизить с 4,1 агорот в обычные часы и 10 агорот в минуту в часы-пик до 1,4 агоры в любое время суток, а стоимость минуты разговора при звонке со стационарного телефона на сотовый – с 12,8 агорот до 8,4 агорот. Причем установленные тарифы будут не жесткими, а только потолком стоимости. По оценкам аналитиков, такой шаг сократит доходы телефонной компании "Безек" на 400 миллионов шекелей в год.
Еще одно важное решение: на этой неделе министерство здравоохранения сократило период самоизоляции в случае контакта с коронавирусным больным до 10 суток при условии получения двух отрицательных тестов на коронавирус.
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