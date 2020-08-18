Отчет минфина о нарушениях в начислении зарплат в общественном секторе: по 0,5 млрд шекелей экономии для ТАА и Бар-Илана
Отдел зарплат госслужащих и коллективных трудовых соглашений в министерстве финансов опубликовал отчет о нарушениях в начислении зарплат в структурах, получающих финансирование от государства, за 2018 год, а также отчет о деятельности подразделения по надзору за зарплатами госсектора за 2019 год.
Новый отчет свидетельствует о двух крупных успехах подразделения по надзору: в 2020 году был подписан специальный коллективный трудовой договор в оборонном концерне "Авиационная промышленность" (ТАА, IAI), урегулировавший многолетний конфликт по поводу незаконных прибавок к зарплатам в концерне. По оценке минфина, договор в долгосрочной перспективе сэкономил концерну 500 миллионов шекелей. Кроме того, он должен стать базой для пересмотра системы оплаты труда в концерне с упором на повышение стимулирование роста производительности.
Еще одним успехом стало аналогичное соглашение с работниками административного сектора в Бар-Иланском университете. Соглашение позволило сократить расходы университета в 2019 году на 8,4 миллиона шекелей. Еще 11 миллионов шекелей незаконно полученных денег работники должны будут вернуть. Общая актуарная экономия в результате соглашения также составила около 500 миллионов шекелей.
Общая экономия средств благодаря действиям подразделения в 2019 году составила 603 миллиона шекелей (без учета "Авиационной промышленности"), из которых 579 миллионов шекелей – будущая экономия, 14 миллионов шекелей – текущая экономия и 24 миллиона шекелей – средства, которые работники должны вернуть. С момента своего создания в 1997 году подразделение сэкономило субсидируемым государством структурам более 7 миллиардов шекелей. С 2011 года подразделение подало 52 иска в суд по трудовым спорам, и в 51 случае выиграло дело.
Отдела также сообщил о завершении разработки и начале тестирования системы анализа зарплат и выявления нарушений в режиме реального времени, которая позволит предотвращать нанесение ущерба, а не только компенсировать его.
В отчете также представлен пример ущерба, который наносит учреждению незаконная прибавка к зарплате в размере 1000 шекелей в месяц. В отдельных случаях стоимость такой надбавки для работодателя за весь период работы сотрудника может превысить миллион шекелей.
Помимо Бар-Иланского университета самые крупные нарушения зафиксированы в Управлении пожарной охраны (57 миллионов шекелей экономии) и в муниципалитете Беэр-Шевы (6 миллионов шекелей экономии).
В 2018 году нарушения были выявлены в 75 из 785 субсидируемых государством структур (около 10%). В 2017 году нарушения были выявлены в 12% структур. Для сравнения, в первый год работы подразделения в 1997 году нарушения были выявлены в 44% учреждений.
Согласно отчету, нарушения были выявлены в 45 муниципальных структурах, в 11 государственных компаниях, в 8 публичных корпорациях, в 7 вузах и в 4 структурах системы здравоохранения. В трех структурах нарушения выявлялись в течение четырех лет подряд (2015-2018) – это завод "Эльта", муниципалитет Тайбе и управление аэропортов.
В 61% структур-нарушителей количество нарушений не превышали пяти. Больше всего нарушений в отдельной структуре было выявлено в больничной кассе "Клалит". В целом у врачей "Клалит" был выявлен 1721 случай нарушения (62% – в поликлиниках и 38% – в больницах). В 2020 году им будет проведено коллективное слушание, в рамках которого вопрос нарушений должен быть урегулирован.
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