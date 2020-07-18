19 июля программа дотаций будет представлена на утверждение правительству

В воскресенье, 19 июля, программа "Дотация – каждой семье", предложенная в конце минувшей недели премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром финансов Исраэлем Кацем, будет представлена на утверждение правительству, несмотря на попытки ряда министров добиться внесения в нее существенных изменений прежде, чем она вступит в силу.

Как сообщает Ynet со ссылкой на данные, полученные от высокопоставленного источника, программа дотаций будет представлена правительству в устной форме. Ожидается, что она будет утверждена большинством голосов и одобрена министерской комиссией по законодательству уже в понедельник.

Предполагается, что выплата дотацией начнется уже в будущие выходные.

Нетаниягу и Кац рассчитывают не проводить программу через Кнессет, ограничившись ее утверждением в правительстве, а выплаты осуществить через платформу Ведомства национального страхования ("Битуах Леуми"), директор которого поддерживает эту инициативу. В таком случае на выплату дотации (около 6 миллиардов шекелей) пойдут нереализованные средства из первой программы помощи, уже утвержденной Кнессетом.

Программа, против которой выступает все руководство министерства финансов, вызвала критику в СМИ и в политических кругах. Основные претензии к ней состоят в том, что деньги будут выплачены всем без разбора, включая тех, кому они не нужны, тогда как есть сектора, которым требуется точечная помощь для выживания, будь то предприятия в секторе туризма или социальные работники, требования которых составляют около 300 миллионов шекелей.

В то же время следует отметить, что выплата прямых дотаций всему населению как инструмент увеличения объемов частного потребления не является редкостью в последнее время. Такие программы были реализованы или готовятся к реализации в США, Испании, Великобритании, Индии, Гонконге.