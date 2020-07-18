Иерусалим:
19 - 30°
Тель-Авив:
25 - 29°
Эйлат:
27 - 39°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика18 июля 2020 г., 14:34

19 июля программа дотаций будет представлена на утверждение правительству

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
19 июля программа дотаций будет представлена на утверждение правительству

В воскресенье, 19 июля, программа "Дотация – каждой семье", предложенная в конце минувшей недели премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром финансов Исраэлем Кацем, будет представлена на утверждение правительству, несмотря на попытки ряда министров добиться внесения в нее существенных изменений прежде, чем она вступит в силу.

Как сообщает Ynet со ссылкой на данные, полученные от высокопоставленного источника, программа дотаций будет представлена правительству в устной форме. Ожидается, что она будет утверждена большинством голосов и одобрена министерской комиссией по законодательству уже в понедельник.

Предполагается, что выплата дотацией начнется уже в будущие выходные.


Согласно плану "Дотация – каждой семье", каждый совершеннолетний израильтянин получит 750 шекелей, семьи с детьми получат также 500 шекелей на каждого ребенка, но не более, чем на троих детей. Родитель-одиночка получит 1000 шекелей, а не 750 шекелей, в дополнение к дотации на детей (в случае разведенных пар выплату получит родитель, получающий детское пособие от Ведомства национального страхования).

Нетаниягу и Кац рассчитывают не проводить программу через Кнессет, ограничившись ее утверждением в правительстве, а выплаты осуществить через платформу Ведомства национального страхования ("Битуах Леуми"), директор которого поддерживает эту инициативу. В таком случае на выплату дотации (около 6 миллиардов шекелей) пойдут нереализованные средства из первой программы помощи, уже утвержденной Кнессетом.

Программа, против которой выступает все руководство министерства финансов, вызвала критику в СМИ и в политических кругах. Основные претензии к ней состоят в том, что деньги будут выплачены всем без разбора, включая тех, кому они не нужны, тогда как есть сектора, которым требуется точечная помощь для выживания, будь то предприятия в секторе туризма или социальные работники, требования которых составляют около 300 миллионов шекелей.

В то же время следует отметить, что выплата прямых дотаций всему населению как инструмент увеличения объемов частного потребления не является редкостью в последнее время. Такие программы были реализованы или готовятся к реализации в США, Испании, Великобритании, Индии, Гонконге.


facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 июля 2020
"Едиот Ахронот": Нетаниягу требует уволить главу бюджетного отдела минфина
// NEWSru.co.il // Экономика // 16 июля 2020
"Деньги с вертолета": спасательная операция Нетаниягу. Обзор израильской экономики
// NEWSru.co.il // Экономика // 16 июля 2020
Нетаниягу представил новую дотацию: 750-3000 шекелей каждой семье

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:34 19 июля программа дотаций будет представлена на утверждение правительству
12:58 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро возросли
12:26 "Исраэйр" продлил неоплачиваемый отпуск работников до марта 2021
18:18 "Битуах Леуми": коронавирусная болезнь может быть признана производственным заболеванием
16:04 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились
14:31 Согласована дотация для почти 4300 семей с приемными детьми
13:46 ЦСБ: в первом квартале 2020 года израильская экономика сократилась на 6,9%
10:26 "Эль-Аль" отменяет августовские рейсы, работники останутся в неоплачиваемом отпуске
09:28 "Гистадрут" отстранил пилотов от переговоров и подписал договор с "Эль-Алем" от их имени
08:19 "Деньги с вертолета": спасательная операция Нетаниягу. Обзор израильской экономики
...