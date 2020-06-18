Ожидание открытия границ, сокращение безработицы, биржи и регуляторы: обзор израильской экономики

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов. Планируем публиковать такие обзоры по четвергам.

Туризм

"Открытие границ намечено на 1 августа, при условии, что мы сможем сдержать эпидемию коронавируса под контролем", – заявил 16 июня премьер-министр Биньямин Нетаниягу на встрече с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом.

Впервые с начала коронавирусного кризиса была названа официальная ориентировочная дата, когда Израиль откроет свои границы для иностранных туристов и для возобновления авиасообщения. За последние годы израильтяне привыкли к низким ценам на авиабилеты, позволяющим значительной части населения бывать в других странах хотя бы раз в год, а многим – и по несколько раз в год. Отдых за границей из роскоши стал обычным потребительским товаром.

Весенний сезон и большая часть летнего туристического сезона потеряны. Слова Нетаниягу говорят о том, что еще остается возможность спасти осенний сезон. Однако следует понимать, что одного решения об открытии границ недостаточно. Очень многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Израиле и в других странах. Так, Кипр, раньше заявлявший о готовности принять израильских туристов среди первых, уже переместил Израиль в категорию стран, туристам из которых необходимо предъявить результаты проверки на коронавирус до посадки. Украина открыла израильтянам границы без ограничений, поскольку на данный момент Израиль соответствует критериям уровня заболеваемости. Вместе с тем, взгляд на таблицу украинского минздрава показывает, что Израиль находится у самой границы "красной зоны", и небольшой прирост заболеваемости обяжет прибывающих садиться по прибытии на карантин.

Об открытии границ постепенно объявляют и другие страны, которые стремятся к возрождению международного туризма, однако ни одна страна не готова открывать доступ туристам из стран с высоким уровнем заболеваемости.

Управление аэропортов Израиля уже давно заявляет, что готово организовать процесс предпосадочной проверки в соответствии с требованиями министерства здравоохранения, но имеется немало других вопросов, которые придется решить прежде, чем туризм восстановится в значительном объеме. Одним из таких "бутылочных горлышек" являются предполетные проверки на коронавирус, которые от израильских туристов уже требует Кипр и, скорее всего, будут требовать другие страны. На текущий момент лаборатории проводят количество проверок, достаточное для внутреннего спроса, причем лаборанты уже объявили состояние трудового конфликта в связи с чрезмерной нагрузкой. Кроме того, проверка проводится только по медицинским показаниям, а возможность частных платных проверок отсутствует.

Туристический сектор – это не только отдых израильтян за границей, это 140 тысяч рабочих мест в Израиле, большая часть которых зависит от иностранного туризма. И на текущий момент никакого реального плана поддержки наиболее пострадавшего от эпидемии сектора у правительства нет. Имеются лишь отдельные инициативы, такие как маркетинговая кампания минтуризма "Сейчас самое время для отдыха в Израиле" или программа помощи гидам. Для сравнения, Кипр предложил за свой счет обеспечивать лечение туристов, которые заболеют коронавирусом во время отдыха. Испания и Япония субсидируют часть стоимости авиабилетов на рейсы летающих к ним компаний, Таиланд доплачивает отелям за каждого остановившегося у них туриста.

Безработица

Закон о дотациях работодателям за возвращение работников был ожидаемо принят Кнессетом. После долгого перерыва был опубликован первый официальный отчет с данными по безработице. Ведомство национального страхования сообщило, что из 1 миллиона и 63 тысяч человек, получавших пособие по безработице до начала эпидемии или начавших получать его в период эпидемии, 738 тысяч продолжают получать его. Из них 116 тысяч начали получать пособие уже после отмены строгого карантина.

Очевидно, что данные "Битуах Леуми" не полные. С одной стороны, они не учитывают людей старше 67 лет, тех, кто не набрал достаточно трудового стажа для получения хотя бы половинного пособия по безработице, а также индивидуальных предпринимателей, оставшихся без дохода. С другой стороны, регистрация для получения пособия по безработице осуществляется сразу после увольнения, тогда как информация о возвращении на работу доходит до ведомства с определенной задержкой. Но и эти данные свидетельствуют, что возвращение сотрудников из неоплачиваемых отпусков осуществляется заметно более низкими темпами, чем предполагалось.

За последнюю неделю правительство и Кнессет предприняли ряд мер для облегчения положения тех, кто остается без работы, в том числе для тех, кто не имеет права на пособие по безработице. В частности, были утверждены очередные дотации для уволенных в возрасте старше 67 лет и для демобилизованных военнослужащих-одиночек. На 12 месяцев сохранены условия страхования в рамках пенсионных фондов и страховых полисов с пенсионной составляющей для оставшихся без работы или потерявших значительную часть заработка. Задним числом с начала кризиса был отменен запрет на одновременное получение пособия по безработице и пособия по алиментам, инвалидности или прожиточному минимуму.

Биржи

Индекс NASDAQ бьет докризисные рекорды, индекс S&P-500 практически восстановил свои позиции на начало марта. Большинство других ведущих фондовых бирж также в значительной степени отыграли свои позиции. При этом образовался значительный разрыв между показателями реальной экономики и ожиданиями финансовых рынков. Долго такой разрыв существовать не может. Следует ожидать либо быстрого восстановления экономики и возврата к докризисным показателям (так называемый V-образный сценарий), либо значительной коррекции котировок и затяжного восстановления.

На текущий момент мнения аналитиков расходятся. Возобновление экономической деятельности в США, европейских странах, в Юго-Восточной Азии, активные меры правительств и центральных банков по стимулированию экономической деятельности говорят в пользу оптимистичного V-образного сценария. Угроза второй волны эпидемии (а Пекин, например, уже снова отменяет рейсы и принимает карантинные меры), долгосрочные прогнозы по безработице, рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в американо-китайских отношениях напоминают, что все может пойти по менее оптимистичным сценариям.

По мнению многих аналитиков, именно эти одиночки подстегивают рост котировок до неоправданных величин, делая ставку на V-образный выход из кризиса, тогда как институциональные инвесторы занимают более выжидательную позицию.

Регуляторы

На прошлой неделе директор управления по надзору за рынком капитала, страхования и пенсионных накоплений Моше Баркат издал новый циркуляр, в значительной степени изменяющий ситуацию на рынке страховок от несчастных случаев. По новым правилам полис от несчастных случаев должен в обязательном порядке покрывать смерть, инвалидность, госпитализацию, перелом и период восстановления. Определение несчастного случая должно быть максимально широким. Продажа страховки от несчастных случаев должна осуществляться отдельно от продажи других видов покрытия, и срок полисов – два года, после чего компания обязана запрашивать согласие застрахованного на продление.

Еще одним важным решением регулятора стало освобождение (еще не окончательное) компании кабельного телевидения HOT от обязанности проведения инфраструктуры по всей территории страны до каждой квартиры. Следует подчеркнуть, что речь идет не о старой инфраструктуре коаксиальных кабелей, а о развертывании оптоволоконной инфраструктуры для скоростного интернета. В министерстве пришли к выводу, что требование универсального развертывания только препятствует участию компании в развертывании инфраструктуры нового поколения и конкуренции в этой сфере. Вместо этого планируется государственное поощрение компаний, которые проведут инфраструктуру в нерентабельные с их точки зрения районы. Отметим, что, согласно опросу, на текущий момент 46% читателей NEWSru.co.il не имеют возможности подключения к скоростному интернету, поскольку к их домам не проведена оптоволоконная интернет-инфраструктура.

Председатель законодательной комиссии Кнессета Яаков Ашер ("Яадут а-Тора") также решил выступить против независимости регуляторов, подав законопроект о лишении управления рынком электроэнергии исполнительных полномочий. В "Яадут а-Тора" уже давно пытаются добиться контроля над ценообразованием на рынке электроэнергии, продвигая идею "кошерного" электричества для ультраортодоксального сектора. Однако на сей раз стоит помнить, что в конце 2020 года управление будет решать судьбу 2,3 миллиардов шекелей, вырученных при приватизации электростанции "Рамат Ховав" сверх ее стартовой цены.

Степень независимости тех или иных регуляторов является вопросом мировоззрения: кто должен принимать окончательное решение – "оторванные от народа" специалисты или часто не имеющие достаточных знаний и подверженные давлению лоббистов народные избранники.

При этом в необходимости сокращения регуляции в целом сомнений нет. Во многих сферах Израиль придерживается подхода, согласно которому государство должно в максимальной степени контролировать выполнение требований закона вплоть до управления бизнесом на микроуровне. Такой подход увеличивает бюрократию, осложняет ведение бизнеса и приводит к росту цен. Предыдущее правительство уже начало процесс сокращения бюрократии, однако кризисная ситуация требует его значительного ускорения. Максимальная простота и ясность требований, передача бизнесам ответственности за их выполнение (при сохранении определенной степени надзора) позволят значительно улучшить бизнес-климат в стране и ускорить восстановление экономики.





