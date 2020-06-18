Рынок интернет-услуг в Израиле в 2020 году и рейтинг провайдеров. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос "Рынок интернет-услуг в Израиле в 2020 году". В опросе, который проводился 16-18 июня, приняли участие 1928 респондентов (1585 из них ответили на все 27 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

99% участников опроса считают себя регулярными пользователями интернета. 16% стали пользователями интернета до 1995 года (включительно), 38% – в 1996-2000 годах, 25% – в 2001-2005 годах, 10% – в 2006-2010 годах, 6% – в 2011 году или позже.

99% пользуются подключением к интернету дома, 68% – на работе, 64% – на отдыхе, 62% – в дороге.

Только 13% опрошенных согласны с мнением, что Израиль является одним из мировых лидеров в области внедрения новых интернет-технологий. 66% с этим не согласны.

Качеству инфраструктуры интернета в Израиле нашими читателями была дана средняя оценка 3,4 – между "удовлетворительно" и "хорошо". Качество обслуживания клиентов интернет-провайдерами в Израиле получило более низкую оценку – 3,2. Отметим, что эти оценки не изменились за последние три года.

При этом 28% опрошенных считают, что за последние три года качество инфраструктуры интернета в Израиле улучшилось, и только 9% заявили об ухудшении. Большинство респондентов, 56%, считают, что оно осталось неизменным.

36% наших читателей дома пользуются услугами провайдера "Безек Бейнлеуми" (три года назад таких было 45%). 33% являются клиентами HOTnet (три года назад 24%). 17% – клиенты "Партнер" (три года назад 11%). 10% – клиенты 012 (три года назад 16%, шесть лет назад 25%). 8% – "Селком" (три года назад менее 5%). 7% – Netvision (три года назад 13%, шесть лет назад 23%). 3% – 018 "Эксфон" (изменения за шесть лет несущественны). 2% – Triple C (изменения за шесть лет несущественны). 1,5% – ITC. Доля других провайдеров – не более 1%.

Отметим заметное сокращение за последние годы числа клиентов "Безек Бейнлеуми", 012 и Netvision, на фоне заметного роста числа клиентов HOTnet, "Партнер" и "Селком".

36% для обеспечения доступа к домашнему интернету платят за пакет услуг интернет-провайдеру, который отвечает за предоставление инфраструктуры. 29% платят отдельно интернет-провайдеру и отдельно компании интернет-инфраструктуры. 29% платят за пакет услуг компании интернет-инфраструктуры, а она уже отвечает за услуги интернет-провайдера. 6% признались, что не знают, по какой схеме они платят за эти услуги.

Судя по проведенному опросу, в среднем русскоязычная семья в Израиле в 2020 году платит за "домашний интернет" немногим 120-130 шекелей в месяц. Этот показатель не менялся за последние шесть лет, несмотря на проведенную реформу. Качество доступа к интернету у многих за этот период улучшилось.

92% опрошенных заявили, что используют дома скорость подключения к интернету более 10 Мбит/сек (в 2017-м таких было 86%, в 2014-м – 81%). При этом 73% опрошенных сегодня заявляют, что пользуются интернетом на скорости от 50 Мбит/сек и более (в 2017-м таких было менее половины, в 2014-м – менее четверти).

Однако только у 34% есть техническая возможность подключения к интернету со скоростью 100 Мб/сек и выше (подводка к дому оптоволоконной инфраструктуры). 46% сказали, что у них такой возможности точно нет. Прочие затруднились с ответом.

47% пользуются сервисом потокового телевидения через интернет (Netflix, Amazon Prime, "Картина ТВ" и т.д.)

Две трети участников опроса заявили, что в период общего карантина (в марте-апреле этого года) испытывали сбои/замедление в работе интернета.

СМЕНА ПРОВАЙДЕРА

37% опрошенных больше трех раз меняли интернет-провайдеров за годы жизни в Израиле, 18% делали это трижды, 15% – дважды, 12% – один раз. 14% не меняли провайдера ни разу.

57% заявили, что поменяли интернет-провайдера после реформы оптового рынка связи (с февраля 2015 года). 49% сказали, что поменяли поставщика интернет-инфраструктуры после реформы оптового рынка связи.

Основные причины, по которым наши читатели меняют провайдеров интернет-услуг: недовольство стоимостью услуг – 48%, недовольство скоростью подключения – 43% (три года назад на эту проблему, как причину смены провайдера, указывали только 33% опрошенных), недовольство качеством связи – 42% (37%), недовольство качеством обслуживания – 42%, недовольство службой поддержки – 27%.

32% опрошенных сталкивались с проблемами при попытке отказаться от услуг интернет-провайдера и перейти в другую компанию.

Наш опрос позволяет определить рейтинг различных интернет-провайдеров среди аудитории NEWSru.co.il. Участники опроса отвечали на вопросы о том, довольны ли они своим провайдером, и называли лучших и худших интернет-провайдеров, по их мнению.

Компанией "Безек Бейнлеуми", остающейся лидером на рынке, довольны 70% клиентов из числа наших читателей (в 2017-м таких было 68%, по опросам 2014 и 2010 годов положительный отзыв давали более 80% клиентов этой компании). Своим провайдером довольны 77% клиентов "Партнер" (63% в 2017-м). 72% клиентов 012 также заявляют, что довольны своим провайдером провайдером (68% в 2017-м, 75% в 2014-м). Хуже показатель Netvision – 64% (62% в 2017-м, 74% в 2014-м). Худший показатель HOTnet – только 45% клиентов этого провайдера среди наших читателей довольны качеством услуг (61% в 2017-м). Оценку по другим компаниям дать сложно из-за недостаточности выборки.

Когда был задан вопрос о компаниях, предоставляющих инфраструктуру интернета, 61% клиентов "Безек" сказали, что довольны качеством услуг (столько же, сколько и три года назад). При этом 81% клиентов "Партнер" (69% в 2017-м) и 77% клиентов "Селком" заявили, что довольны качеством услуг. При этом среди клиентов HOT позитивный отзыв дали дали только 42% (три года назад было 55%). Оценку по компании Unlimited дать сложно из-за недостаточности выборки.

"Безек Бейнлеуми" вновь был назван лучшим интернет-провайдером Израиля – эту компанию назвали лучшей почти 31% участников опроса (но рейтинг компании постепенно снижается: в 2017 году ее признавали лучшей 37% наших читателей, в 2014/2010 годах – 45%). Далее следуют: HOTnet – 13% (как и три года назад), "Партнер" – 13% (было 8%), 012 – 8% (было 16%), Netvision – 7% (было 14%), "Селком" – 6% (4%). Доля прочих менее 3%.