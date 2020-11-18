Рейтинг самых дорогих городов мира в эпоху пандемии: Тель-Авив на 5-м месте
По версии аналитиков британской компании Economist Group, Тель-Авив вошел в первую десятку самых дорогих городов мира в эпоху пандемии коронавируса.
Исследование, посвященное стоимости жизни (Worldwide Cost of Living 2020) в 130 крупных городах мира, было опубликовано в среду, 18 ноября.
В основу доклада лег сравнительный анализ цен на 138 товаров и услуг в разных городах, включая цены на продукты питания, одежду, стоимость аренды жилья и затраты на образование детей. Исследователи подчеркнули, что за прошедшие 12 месяцев больше всего увеличились цены на табак, а также на бытовую электронику.
После начала пандемии Цюрих и Париж оттеснили с первых мест Сингапур и Осаку, которые ранее вместе с Гонконгом занимали первые три места. Аналитики отмечают, что это является результатом укрепления швейцарского франка и евро по отношению к американскому доллару.
В то время, как в европейских странах, стоимость жизни растет, в Сингапуре из-за оттока иностранных рабочих, произошло снижение цен на товары и услуги.
Первая пятерка самых дорогих стран выглядит так: Цюрих, Париж, Гонконг, Сингапур, Тель-Авив.
Завершают список самых дорогих городов: Дамаск (133 место), Ташкент (132), Лусака (130) , Каракас (130), Алматы (129).
Аналитики Economist Group полагают, что в 2021 году мировая экономика не восстановится в полной мере от последствий пандемии, в связи с чем потребители большую часть своих доходов будут тратить на продукты, товары для дома и интернет.
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