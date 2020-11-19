Кредитный рейтинг Израиля, поводы для оптимизма и пессимизма. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

"Вопреки критикам, и несмотря на отдельные ошибки, мы руководим экономикой страны правильно", – заявил на этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу, комментируя решение международного рейтингового агентства S&P оставить суверенный кредитный рейтинг Израиля без изменений на уровне AA– со стабильным прогнозом.

Должен признать, что мне было странно видеть разочарование, с которым на следующий день ведущие экономические обозреватели комментировали данное решение. Однако и заявление Нетаниягу о том, что "мы все делаем правильно" с отсылкой на снижение рейтингов таких стран, как Великобритания, Гонконг, Канада или Италия, является, мягко говоря, лукавством.

Кредитный рейтинг Израиля

В последние недели действительно имелись опасения по поводу того, что рейтинговые агентства снизят суверенный кредитный рейтинг Израиля из-за политической нестабильности и отсутствия государственного бюджета. Снижение рейтинга привело бы к увеличению стоимости оплаты государственного долга, удорожанию кредитов для израильских корпораций и, соответственно, росту цен и сокращению расходов на социальные и другие нужды.

Вместе с тем, если посмотреть политику рейтинговых агентств, они не торопятся снижать кредитные рейтинги стран без действительно серьезных причин, особенно когда речь идет о верхних эшелонах рейтинговой шкалы. С начала пандемии коронавируса наиболее агрессивным было рейтинговое агентство S&P, снизившее рейтинг или прогноз на рейтинг 46 стран. Однако из них к верхнему эшелону относятся только восемь – Словакия, Кувейт, Малайзия, Япония, Чили, Панама, Таиланд и Австралия. Агентство Fitch снижало рейтинг или прогноз на рейтинг 12 раз, из которых только три (Канада, Гонконг и Великобритания) относятся к высшему эшелону. Агентство Moody's снижало рейтинг или прогноз на рейтинг только в шести случаях, из которых лишь Великобритания относится к высшему эшелону.

Как видим, отсылка Нетаниягу к снижению кредитных рейтингов других стран звучит в этом свете достаточно странно. Вряд ли стоит сравнивать отношение рейтинговых агентств к Израилю, давно входящему в клуб стран с развитой экономикой, с их отношением к развивающимся экономикам. Что касается Великобритании и Гонконга, то снижение их рейтингов связано не с экономическим руководством, а с геополитическими событиями – "Брекзитом" и ужесточением политического контроля КНР над бывшей британской колонией. Кредитный рейтинг Италии давно ниже израильского – страна, не сумевшая оправиться от последствий кризиса 2008 года, стала первой жертвой пандемии в Европе. Так что единственной справедливой частью замечания Нетаниягу является снижение рейтинговым агентством Fitch рейтинга Канады с высшего уровня ААА до уровня АА+ из-за недовольства налогово-бюджетной политикой страны в период пандемии.

При этом и Moody's, и S&P негативно отнеслись к отсутствию государственного бюджета и к состоянию политической нестабильности, ослабляющему налогово-бюджетную дисциплину. Если в год пандемии значительный бюджетный дефицит из-за роста расходов является оправданным, то продолжение такого поведения в дальнейшем неминуемо приведет к снижению рейтинга. Аналитики S&P ждут мер по сокращению дефицита и усилению дисциплины к середине 2021 года.

В ближайшее время должны быть опубликованы еще два важных отчета по экономике Израиля – рейтингового агентства Fitch и Международного валютного фонда.

Повод для оптимизма

Еще одной хорошей новостью последних дней стали предварительные данные ЦСБ по макроэкономическим показателям за третий квартал 2020 года. Несмотря на то, что последние две недели квартала пришлись на второй локдаун, объемы экономики (ВВП) выросли, по сравнению с вторым кварталом, на 8,4% или на 37,9% в годовом исчислении. ВВП на душу населения вырос на 8,7%, или на 39,7% в годовом исчислении. Однако поскольку столь значительные цифры роста по сравнению с предыдущим кварталом связаны в первую очередь рекордно низкими показателями предыдущего квартала, гораздо более интересно сравнение с докризисным третьим кварталом 2019 года. Здесь цифры менее красивые – ВВП снизился на 1,4%, ВВП предпринимательского сектора – на 2,3%, частное потребление – на 9,7%, инвестиции в реальный сектор – на 10,8%, общественные расходы выросли на 2%, экспорт товаров и услуг без учета бриллиантов вырос на 5,5% (запомните этот показатель). Импорт снизился на 15,9%. В сравнении с другими развитыми странами Израиль находится в числе лидеров: из развитых стран показатель лучше зафиксирован только в Норвегии (-0,1) и Южной Корее (-1,3%). В США ВВП снизился по сравнению с прошлым годом на 2,9%, в Швеции – на 4,1%, в Германии – на 4,2%, во Франции – на 4,3%, в Канаде – на 4,6%, в Италии – на 4,7%, в Бельгии – на 5,1%, в Австрии – на 5,3%, в Испании – на 8,7%, в Великобритании – на 9,6. Из стран референтной группы, с которыми как правило сопоставляется израильская экономика, в Польше ВВП за третий квартал снизился на 2%, в Словакии – на 2,2%, в Чехии – на 5,8% по сравнению с третьим кварталом 2019 года (в Южной Корее, как указано, показатель лишь ненамного лучше израильского, Словения и Чили свои данные еще не опубликовали). Если учесть более высокий показатель прироста населения в Израиле, то сокращение ВВП на душу населения сопоставимо с результатами стран референтной группы.

В поиске рабочих мест

Однако, радуясь хорошим новостям, не стоит почивать на лаврах. И если вернуться от макроэкономических данных к повседневной реальности, то события последних двух недель особого оптимизма не внушают. Государственный бюджет остается лишь политическим инструментом в определении даты выборов, а не программой действий, определяющей порядок приоритетов и координирующей работу министерств. Нетаниягу категорически заявил, что бюджет 2020 года готов к утверждению, а бюджета 2021 года не будет раньше середины февраля. Теперь слово за "партнером" по коалиции – готов ли Бени Ганц снова прогнуться и дать премьеру возможность распустить в феврале-марте, или же он предпочтет положить конец фарсу и спровоцировать роспуск Кнессета уже сейчас.

Пока же министерство финансов продолжает согласовывать с каждым министерством в отдельности программы действий на ближайшее время. Однако из-за отсутствия общего плана в итоге немалая часть ресурсов будет тратиться напрасно. В качестве примера, за последние дни были согласованы отдельные программы помощи в трудоустройстве для студентов (с министерством высшего образования) и для демобилизованных военнослужащих (с министерством обороны). Напомним, что параллельно страна все еще ждет публикации рекомендаций межминистерской комиссии по борьбе с безработицей, государственная служба трудоустройства пытается организовывать программы в рамках своего бюджета (при том, что из средств, выделенных для этой цели в рамках пакетов экономической помощи, не потрачено ни шекеля), а все большее число работодателей жалуются, что при таком уровне безработицы не могут найти работников. Причем жалобы идут двух видов – по поводу нехватки специалистов на высокооплачиваемые ставки (хайтек, финансы и т.д.), и по поводу нежелания людей работать на ставках ниже средней зарплаты по стране.

Чтобы поощрить выход на работу или на курсы переквалификации, служба трудоустройства призывает отменить автоматическое продление пособия по безработице. В то же время министерство финансов продвигает две дотации безработным с ровно противоположным эффектом – одна будет выплачена получавшим пособие более 100 дней, вне зависимости от того, вернулись они в итоге на работу или нет, вторая – тем, кто после длительной безработицы согласится вернуться на менее оплачиваемую чем до увольнения работу.

Еще одну инициативу по созданию рабочих мест продвигают объединение промышленников и министр экономики Амира Переца. Инициатива предлагает обязать все государственные структуры отдавать приоритет израильским поставщикам и подрядчикам, даже если предлагаемая ими цена на 15% выше, чем предложение иностранных поставщиков/подрядчиков. Бюджетный отдел министерства финансов, антимонопольное управление и Организация экономического сотрудничества и развития практически одновременно выступили против подобного шага. В OECD подчеркнули, что на текущий момент в мире нет успешного примера подобной политики, и что искусственное сокращение предложения ведет к росту цен, ослабляя способность рынка приспособиться к кризисным условиям. В минфине предупредили, что такой шаг обойдется в 1,3 миллиарда шекелей в год, а ущерб от него существенно превысит сиюминутную пользу. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, изначально поддерживавший инициативу, в последний момент предпочел передать ее экспертной комиссии для дальнейшего изучения.

Рынок труда

До сих пор остается открытым вопрос оплаты дней самоизоляции работникам, контактировавшим с коронавирусными больными, но не заболевшим. После того, как постановление БАГАЦа не помогло, в ситуацию вмешалась Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут"), объявившая состояние трудового конфликта во всех секторах экономики. На текущий момент обсуждается вариант, при котором работники не будут получать оплату только за первый пропущенный день и потеряют до четырех дней больничных. Малым бизнесам (до 20 работников), государство будет компенсировать 75% стоимости больничных, остальным – 50%. Индивидуальные предприниматели никакой компенсации за пропущенные из-за самоизоляции дни не получат. Пока вопрос все еще обсуждается, министерство здравоохранения снизило количество дней самоизоляции с 14 до 12 суток.

Государственная служба трудоустройства, прекратившая публиковать ежедневные данные, сообщила, что по состоянию на конец октября на работу вернулись 25,5% из 360 тысяч работников, вставших на учет в сентябре-октябре. В общей сложности речь идет где-то о 100 тысячах работников, вернувшихся в течение месяца после начала постепенного ослабления карантина. При этом среди остальных доля уволенных, а не отправленных в неоплачиваемый отпуск выросла в октябре до 16,1%. Можно также добавить данные компании МАСАВ, через которую проходит 90% зарплатных ведомостей наемных работников. Согласно этим данным, в октябре было выдано на 430 тысяч зарплатных ведомостей меньше, чем в марте 2020 года. Сколько-либо точных данных по состоянию на середину ноября ни одна организация не публикует.

Центральное статистическое бюро сообщило, что в октябре количество свободных рабочих ставок на рынке практически не изменилось (2,3% от общего количества ставок вместо 2,32% в сентябре). При этом отмечен десятипроцентный рост спроса на работников хайтека (10200 ставок, лишь на 9% меньше среднего показателя 2019 года). Этот показатель коррелирует с отчетом компании по трудоустройству специалистов в сфере хайтека See.V. Согласно отчету, в третьем квартале 2020 года средняя зарплата израильских программистов превысила 30 тысяч шекелей в месяц брутто. Наиболее востребованы в период кризиса, связанного с пандемией COVID-19, оказались специалисты по DevOps, средняя зарплата которых выросла по сравнению с докризисным периодом на 14% до 34 тысяч шекелей, и алгоритмисты, зарплата которых выросла на 12% до 34600 шекелей. Также заметно выросли зарплаты программистов C# (+7% до 28.830) и Ruby (+6% до 30500), и разработчиков Automation (+8% до 28000). В меньшей степени выросли зарплаты и программистов Node.js, Python, Frontend, PHP, Mobile. И именно хайтек обеспечил рост экспорта услуг и экспорта в целом, о котором было написано выше.

Возвращение Лицмана и назначения Регев

Не лучшим образом отражается политический хаос и на работе других министерств. В министерстве строительства на министерский пост через два месяца после ухода в отставку вернулся Яаков Лицман ("Яадут а-Тора"). Официальной причиной ухода Лицмана стало его выступление против второго локдауна, менее официальной – намерение прокуратуры предъявить ему обвинения по нескольким уголовным делам. В любом случае, уйдя с министерского поста, Лицман не намеревался отказываться контроля над работой министерства. Сначала было согласовано, что министр в министерстве финансов Ицхак Коэн из ШАСа станет заодно номинальным министром строительства, проводя в нем политику Лицмана. Однако Коэн, пробыв месяц на этом посту, ушел, отказавшись от министерской ответственности без министерских полномочий. После этого Лицман пытался провести назначение на министерский пост генерального директора министерства Яира Пинеса, однако этот шаг был заблокирован партнерами Лицмана по фракции "Яадут а-Тора". В итоге, под давлением премьер-министра Лицман был вынужден вернуться на оставленный пост, поскольку министерство страдало от отсутствия полноценного министра, и все инициативы, предпринятые им в начале каденции, застопорились.

Между тем, по данным ЦСБ, пандемия и политический кризис, приведшие к значительному сокращению количества квартир, дошедших до стадии строительства, отнюдь не снизил спрос на жилье. В третьем квартале 2020 года, по данным ЦСБ, было продано 10.140 новых квартир, на 25% больше, чем в третьем квартале 2019 года.

Еще два события в сфере недвижимости не связаны с министерством строительства, однако могут значительно повлиять на состояние рынка, особенно в арабском секторе. Министр по делам Иерусалима Рафи Перец сообщил, что по согласованию с другими министерствами кадастровое управление Израиля ("Табу") начнет кадастровую перепись земельных участков в арабских кварталах Иерусалима, где на текущий момент в кадастре записаны не более 5% земельных участков и объектов недвижимости. По отношению к оставшимся 95% применяется "обычай мухтара", в рамках которого мухтар (старейшина) квартала ведет записи о сделках с недвижимостью и имеет решающее право голоса в имущественных конфликтах. Подобная ситуация способствует коррупции и незаконному строительству, осложняет градостроительное планирование и получение ипотечных кредитов. Второе событие – решение министра юстиции Ави Нисанкорена приостановить на два года реализацию закона Каменица о сносе незаконного жилья там, где построенные здания уже за селены и могут быть узаконены задним числом без ущерба для процессов планирования. Этот шаг призван снизить напряженность с арабским и друзским меньшинствами, и облегчить процесс планирования в арабских и друзских населенных пунктах.

Еще одним постоянным поставщиком заголовков является министр транспорта Мири Регев, которая в последнее время активно занимается продвижением аппаратчиков "Ликуда" на высокопоставленные посты на госслужбе. В частности, на пост председателя совета директоров железнодорожной компании ("Ракевет Исраэль") Регев выдвинула кандидатуру Андрея Озена, влиятельного активиста "Ликуда" на юге страны, пару лет назад оправданного за недостатком улик от подозрений в получении взятки. Ранее Озен возглавлял совет промышленной зоны Неот-Ховав, занимал пост заммэра Беэр-Шевы, а в прошлую каденцию Регев возглавлял национальный совет по спорту.

В совет директоров компании НЕТА, отвечающей за строительство тель-авивского трамвая и другие крупные инфраструктурные проекты, Регев выдвинула кандидатуры бывшего депутата Кнессета Дани Бенлулу, бывшего мэра Кирьят-Яма Шмуэля Сису, и бывшего советника главы правительства по арабскому сектору Моти Закена. Все трое являются заметными фигурами в "Ликуде". Причем Бенлулу Регев пыталась назначить в управление аэропортов, однако его кандидатура была в итоге отклонена.

Кроме того, на пост члена совета директоров другой государственной инфраструктурной компании "Нетивей Исраэль" выдвинут председатель национального совета по культуре и искусству Игаль Амеди, важная фигура в иерусалимском отделении "Ликуда". А на пост председателя совета директоров компании "Хоце Исраэль" выдвинут реховотский активист "Ликуда" Матан Диль.

Инфраструктурные проекты: обещания и реальность

На минувшей неделе Комиссия по национальным инфраструктурным проектам утвердила проект электрификации железнодорожных путей между Тель-Авивом и Беэр-Шевой. Реализация проекта запланирована на середину текущего десятилетия. Эта на первый взгляд положительная новость на самом деле – грустное свидетельство неумения государства грамотно реализовывать крупные инфраструктурные проекты. Ведь согласно утвержденным в 2014 году планам и подписанным с подрядчиками договорам, к 2021 гожу должна была быть электрифицирована не одна ветка Иерусалим-Герцлия, а почти все железные дороги страны. Добираться из Тель-Авива в столицу Негева за 30-35 минут мы должны были уже в следующем году, а не предположительно в середине десятилетия. В результате ошибок с выбором подрядчика и отсутствия контроля, проект затянется минимум до конца десятилетия, а решение комиссии – лишь определяет порядок работ в пользу южного направления.

По случайному совпадению, свидетельство такого же провального планирования и реализации крупного инфраструктурного проекта на этой неделе представило министерство энергетики. В 2015 году правительство приняло закон о снятии бюрократических препон перед проектом по подключению 450 израильских промышленных предприятий и крупных объектов к национальному газопроводу. Проект должен был завершиться в 2020 году и экономить стране 500-700 миллионов долларов в год в виде сокращения вредных выбросов в атмосферу, увеличения энергетической эффективности государственных структур и т.д. Согласно отчету министерства, на текущий момент к газопроводу подключены только 115 предприятий, и в ближайшие пять лет к ним добавятся не более 110 новых предприятий. Обсуждение ситуации в Кнессете привело к обмену обвинениями между министерством энергетики, органами местной власти, органами планирования и компаниями, которые ответственны за проведение газопроводов к предприятиям. При этом основной причиной все стороны называют излишнюю бюрократизацию всего процесса.





