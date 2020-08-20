Год без бюджета, "заплатки" и политический хаос. Обзор израильской экономики

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов. Планируем публиковать такие обзоры по четвергам.

Завершается третья неделя августа, до роспуска Кнессета и новых выборов остались всего пять дней, а воз и ныне там. И даже если Кнессет утвердит отсрочку в принятии бюджета до декабря, как минимум еще два месяца страна проведет без государственного бюджета. И не стоит верить заявлению премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что проект бюджета на 2020 год готов к немедленному принятию. Он готов только к немедленному представлению правительству, что является самым первым шагом в процессе утверждения.

Даже в самые сжатые сроки принятие такого закона потребует около месяца подготовки, к которому добавится месяц праздников. Если же Нетаниягу все-таки согласится на принятие двухлетнего бюджета, то его придется ждать на две-три недели дольше. Однако существует еще менее приятный сценарий, при котором население страны "и тухлой рыбы отведает, и денег не получит" – если крайний срок принятия бюджета будет отложен до декабря, но в итоге бюджет так и не будет принят. В таком случае бюджета 2020 года придется ждать до поздней весны или начала лета 2021 года.

Однако религиозные партии оказались в проигрышной ситуации, в которой они лишены немедленного рычага влияния. Новые выборы без получения выделенных средств будут для них тяжелым ударом, поэтому попытка председателя финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни обусловить проведение закона об отсрочке бюджета выделением требуемой суммы является блефом.

Лоскутное одеяло

Вместе с государственным бюджетом застряло и принятие закона о регулировании народного хозяйства, который должен задать вектор действиям по выходу из кризиса и объединить их в комплексное решение. Пока в правительстве идет политическая борьба, не имеющая никакого отношения к экономике или к борьбе с эпидемией, министерства вынуждены предпринимать отдельные нескоординированные шаги, либо поддаваясь давлению групп интересов, либо срочно ставя "заплатку" на очередную прореху.

Как показали свежие данные, опубликованные на этой неделе, эффективность таких шагов оставляет желать лучшего. В конце мая-начале июня крупные предприятия оказывали на правительство давление с целью получения дотации за возврат работников из неоплачиваемых отпусков. В общей сложности на дотацию были выделены 6 миллиардов шекелей. Согласно данным минфина, к середине августа работодателям было выплачено всего 90 миллионов шекелей дотации. Частично столь низкую реализацию дотации объясняет сложность оформления необходимых для ее получения документов. Однако даже с учетом этого данные рынка труда свидетельствуют, что своей цели – стимулирования возвращения работников из неоплачиваемого отпуска – дотация не достигла.

Несколько "заплаток", анонсированных на этой неделе, давно напрашивались и, по-хорошему, должны были стать частью общего плана по преодолению кризиса. Не вставленные в общую стратегию, эти шаги все равно оправданны, однако их итоговый эффект может оказаться меньшим, чем мог бы быть.

В первую очередь, речь идет об ускорении амортизации реальных инвестиций для налогообложения, на которое было выделено 2 миллиарда шекелей. Это важный стимул для поощрения инвестиции в новое оборудование в период, когда производители стараются избегать лишних трат. Удвоенные темпы амортизации предусмотрены для оборудования, приобретенного в период с 1 сентября 2020 года по 30 ноября 2021 года. Интересно, что эти два миллиарда планируется взять из тех 6 миллиардов, которые были выделены на дотации работодателям за возвращение работников из неоплачиваемых отпусков. То есть в минфине понимают, что те несколько недель, которые были потрачены на дебаты по поводу программы дотаций, были потрачены бессмысленно. В отличие от многих других мер правительства, план ускоренной амортизации получил единодушную поддержку и чиновников, и предпринимателей.

Двумя другими шагами стали практически полное (95%) освобождение от уплаты муниципального налога предприятий, наиболее пострадавших от кризиса (потерявших более 60% или более 80% дохода в зависимости от оборота), и выделение 300 миллионов шекелей на дотации гостиничным бизнесам.

Предприятия возвращаются к работе, увольняя сотрудников

Принятию реальных мер по борьбе с кризисом мешает не только политический хаос, но и ахиллесова пята израильской экономики – тяжелая бюрократическая машина с отстающими на десятилетия платформами обработки данных.

Данные центрального статистического бюро за вторую половину июля свидетельствуют о продолжающемся росте безработицы в ее международном стандартном понимании с 5,2% до 5,7%. Проще говоря, теперь работодатели предпочитают увольнять работников, а не отправлять их в неоплачиваемый отпуск. Доля находящихся в неоплачиваемом отпуске (5,5%) осталась практически неизменной.

Еще один отчет ЦСБ зафиксировал сокращение количества свободных ставок на рынке с 53700 ставок в июне до 52500 ставок в июле, что составляет всего 2,1% от общего количества ставок. Это еще одно свидетельство стагнации рынка труда, на котором, из-за высокого роста неопределенности, работодатели не рискуют расширять производство и нанимать новых работников.

При этом данные компании МАСАВ, обрабатывающей 90% зарплатных ведомостей на израильском рынке труда (включая почти всех работодателей со штатом более 10 работников), количество работодателей, выплачивающих зарплаты работникам, вернулось в июле к докризисным показателям. То есть возобновили работу бизнесы, простаивавшие несколько месяцев из-за эпидемии и отправившие в неоплачиваемые отпуска весь свой штат. В то же время данные компании подтверждают показатели ЦСБ касательно практически полного прекращении общего количества работников. В июле количество получающих зарплаты через МАСАВ выросло всего на 20 тысяч человек, по сравнению с ростом на 200 тысяч в мае и в июне.

Воссоздание профтехобразования

На фоне этих данных с трехлетней задержкой свои рекомендации опубликовала специальная комиссия по развитию рынка труда под руководством профессора Цви Экштейна, созданная решением правительства еще в августе 2017 года.

Основной рекомендацией комиссии Экштейна является воссоздание системы профессионально-технического образования, в том числе – послешкольного. Системы, предназначенной для тех, кто не пойдет в систему высшего образования, или чья профессия перестала быть актуальной. Причем программа обучения в системе профтехобразования должна регулярно обновляться с учетом текущих запросов рынка.

Израильская система профтехобразования была фактически разрушена в 90-е годы под предлогом борьбы с дискриминацией евреев-мизрахим. Не способствовал ее выживанию и наплыв высококвалифицированных кадров из постсоветского пространства, готовых работать за зарплату ниже рыночной. Однако специалисты-репатрианты уходят на пенсию или уже не готовы работать за минимум, а новых специалистов готовить некому. Поэтому хорошо, что эта рекомендация озвучена на высшем уровне, но вряд ли для этого требовались три года.

Ожидаемый обвал экономики

Рекордное для Израиля сокращение макроэкономических показателей за второй квартал не стало сюрпризом. Его ожидали, ведь апрель был потерян из-за жесткого карантина, а в мае большая часть пострадавших предприятий еще не успела возобновить свою деятельность. С апреля по июнь объемы израильской экономики (внутренний валовой продукт) сократились на 28,7% в годовом исчислении. Поскольку это второй квартал сокращения ВВП, в Израиле официально происходит рецессия.

Здесь стоит сделать паузу и отметить, что существуют два метода публикации макроэкономических данных – квартальный за квартал и квартальный в годовом исчислении. Во втором случае, принятом в США, данные за квартал просто умножаются на 4. В Европе же принят первый метод. Поэтому, когда три недели назад США сообщили о сокращении о сокращении ВВП на 32,9%, а Евросоюз – на 11,9%, некоторые СМИ ошибочно заключили, что кризис ударил по США втрое сильнее, чем по Европе. Однако на самом деле ВВП Евросоюза в годовом исчислении сократился на 47,6%. У наименее пострадавшей от кризиса из европейских стран Литвы ВВП в годовом исчислении сократился на 20,4%, а у Испании – на 74%. ВВП Германии снизился на 40,4%, в Чехии, с которой традиционно сравнивают Израиль – на 33,6%, а в Швеции, не вводившей строгий карантин – на 30,2%. На этом фоне израильский показатель выглядит не таким страшным. Кстати, в первом квартале ВВП Израиля также сократился в меньшем объеме, чем у большинства европейских стран.

Из остальных макроэкономических показателей стоит отметить оставшийся без правительственных объяснений рост оборонных расходов в 2,45 раза. В свете резкого сокращения жилищного строительства на 40% правительство согласовало удвоение квот на ввоз иностранных рабочих из-за границы и увеличение на 16 тысяч квот строительных рабочих из Палестинской автономии.

Также стоит отметить, что на текущий момент макроэкономические показатели свидетельствуют о прохождении кризиса по немного более оптимистичному сценарию чем фигурировавший в прогнозах министерства финансов месячной давности. Однако продолжение этого сценария зависит от дальнейших эпидемиологических мер правительства. Введение строгого карантина на период осенних праздников заметно ухудшит экономическую ситуацию.

На этом фоне Банк Израиля улучшил прогноз на 2020 год с -6% до -4,5% сокращения ВВП при основном сценарии, и с -9% до -7% при пессимистичном сценарии.

Приоткрытие неба

А вот то, что громко анонсированное открытие на прошлой неделе "открытие неба" окажется на деле приоткрытой щелочкой, было понятно еще на момент анонса. Хорватия, Болгария и 600 человек в неделю в Грецию – вот все, на что пока что может рассчитывать израильский турист, желающий вылететь за границу. Полеты в еще с десяток стран Евросоюза открыты Израилем, но без взаимности, то есть вернуться оттуда можно без карантина, но лиц, не имеющих гражданства второй стороны, туда не пустят. И как бы ни ожидали израильтяне возможности улететь за границу, открываться она будет только по мере улучшения эпидемиологической обстановки. Въездной же туризм до сих пор остается под запретом. Правительство обещало рассмотреть возможность открытия границ для иностранцев из отдельных стран в конце августа.

Между тем, страховые компании начинают публиковать цены на новые страховые полисы на период эпидемии. Компании "Менора", "Феникс" и "Битуах Яшир" на текущий момент не продают покрытие поездок за границу. Остальные компании заметно повысили цены, некоторые отказываются продавать полисы в отдельные страны. Особенно проблематично будет оформить страховку туристам в возрасте старше 60 лет, хотя управление рынка страхования обещало, что не допустит возрастной дискриминации.

Мечта о Дубае и Абу-Даби

Пока полеты за границу проблематичны, объявление о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами стало поводом помечтать о новом туристическом направлении. В отличие от уступающих Израилю в развитии экономик Египта и Иордании, ОАЭ являются одной из самых развитых экономик региона. Более того, в отличие от всех своих соседей эмираты не сидят плотно на нефтегазовой игле, доходы от которой составляют около 30% ВВП. Абу-Даби и соседний Дубай, самые развитые из Эмиратов, являются популярным туристическим направлением у туристов всего мира. Однако для израильских туристов это еще и открытие важного пересадочного узла по пути в Юго-Восточную Азию, на Дальний Восток и в страны Океании. Конкурирующие авиакомпании Emirates (Дубай) и Etihad (Абу-Даби) входят в число лучших авиаперевозчиков планеты и израильским авиакомпаниями, особенно "Эль-Алю", будет очень тяжело конкурировать с ними в восточном направлении.

В целом же торговля между Израилем и ОАЭ, процветавшая в последнее десятилетие без широкой огласки, несомненно получит толчок после перевода отношений на официальный уровень. В первую очередь это касается оборонной промышленности и хайтека. Хотелось бы, чтобы в развитии израильско-эмиратской торговли принимали активное участие бизнесы из арабо-израильского сектора.

Решения регуляторов

Министр экологии Гила Гамлиэль утвердила рекомендации специалистов министерства о переходе на европейский стандарт, обязывающий импортеров автомобилей утилизировать списанные автомобили. Программа, подготовленная министерством, включает поощрение владельцев старых автомобилей утилизировать их. За основу будет взят закон об утилизации электронного мусора, обязывающий поставщиков электроники и электротоваров утилизировать не менее 50% проданных ими товаров. Однако до реализации решения придется ждать еще не один год. Менее оптимистичные прогнозы говорят о 2035 году.

Кнессет утвердил в итоговом чтении закон, обязывающий коммерческие банки предупреждать выписавшего чек клиента, что его чек не будет принят к оплате из-за отсутствия средств на банковском счету. Согласно закону, прежде чем отказываться принять чек к оплате и вернуть его депонировавшему лицу, банк обязан предоставить клиенту один рабочий день, чтобы тот мог вложить на счет необходимые для принятия чека деньги.

Правительство отменило с 1 сентября жесткое ограничение на количество работников на рабочем месте, обязав работодателей, у которых 10 работников и более, назначить ответственного за соблюдение требований министерства здравоохранения по борьбе с коронавирусом.





