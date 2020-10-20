Израиль подписал соглашение об импорте нефти из ОАЭ

Израильская государственная компания КЦАА подписала протокол о намерениях по транспортировке нефти из Персидского залива клиентам в Средиземноморском бассейне.

В рамках соглашения нефть будет поставлять базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах компания MRLB, принадлежащая местной нефтяной компании Petromal из Абу-Даби, гибралтарской компании Lubber Line Capital и израильской компании AF Entrepreneurship (владельцы – выходцы из компании "Паз" Йона Фогель и Малахи Альпер).

Нефть из ОАЭ будет танкерами поставляться в порт Эйлата, а затем по строившемуся для сотрудничества с шахским Ираном нефтепроводу Эйлат-Ашкелон – в терминалы КЦАА в Ашкелоне.

На церемонии подписания соглашения, состоявшейся в Абу-Даби, присутствовали министр финансов США Стивен Мнучин, государственный министр в министерстве финансов ОАЭ Убед Хамид аль-Таэр, посланник президента США на Ближнем Востоке Ави Беркович, а также израильские и эмиратские бизнесмены.

По оценке КЦАА, договор принесет компании доходы в размере до 700 миллионов долларов в год.

Отметим, что основным поставщиком нефти в Израиль на текущий момент является Азербайджан, использующий для этого нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и танкерную линию из Турции в Израиль.

Также на сегодня намечены подписание соглашений с ОАЭ о пассажирском авиасообщении и о безвизовом режиме.

О подписании соглашения об импорте нефти из ОАЭ стало известно, когда в аэропорту Бен-Гурион приземлился самолет с министерской делегацией Объединенных Арабских Эмиратов. Делегация подобного ранга из государств Персидского залива впервые официально прибыла Израиль. Возглавляет ее государственный министр в министерстве финансов Убейд аль-Таэр. Сопровождают делегацию представители американской администрации во главе с министром финансов Стивом Мнучиным.

В аэропорту представителей ОАЭ встретил глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу. Приветствовав гостей из ОАЭ, глава правительства заявил: "Мы не являемся свидетелями изменений истории, мы творим историю". Он отметил энтузиазм, с которым израильтяне встретили соглашения с ОАЭ, добавив, что соглашения, которые будут подписаны 20 октября, непосредственно повлияют на жизнь и благосостояние народов двух стран.

Убейд аль-Таэр заявил, что для него большая честь – возглавить первую в истории официальную делегацию ОАЭ. Он особо отметил потенциал сотрудничества в области инноваций, напомнив о высоких экономических показателях Эмиратов, и выразил надежду, что вскоре сможет приветствовать Нетаниягу в ОАЭ.

На церемонии было объявлено о создании совместного "Фонда Авраама", с начальным капиталом в три миллиарда долларов, которые будут предоставлены США, ОАЭ и Израилем. Его цель – содействовать экономическому развитию региона и созданию новых рабочих мест.

Будут подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере авиации, научной и технологической областях, защите инвестиций. Однако наиболее значительным станет договор о введении безвизового режима между двумя странами. Таким образом, ОАЭ станет единственным арабским государством, которое израильтяне смогут посещать без виз.





