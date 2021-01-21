Страсти по шекелю и предвыборная ловушка для минфина. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Падение курса шекеля, целесообразность вмешательство Банка Израиля и призывы экспортеров к вмешательству правительства стали лейтмотивом экономических новостей минувшей недели.

Страсти по шекелю

Всю последнюю неделю экономические СМИ были полны заголовков с призывами к правительству и Банку Израиля "принять экстренные меры для спасения экспорта", за которым стояли объединение промышленников и "лидеры израильского хайтека".

Банк Израиля долгое время не предпринимал особых шагов на валютном рынке, за исключением закупки долларов для нейтрализации эффекта добычи газа, и точечных вмешательств. В центробанке прекрасно понимали, что в целом курс шекеля растет не из-за спекулянтов, а на основании реальных экономических и финансовых показателей – крупного внешнеторгового профицита, притока иностранных инвестиций в реальный сектор, вхождения израильских государственных облигаций в ведущие глобальные индексы, быстрой вакцинации, ухудшения экономической ситуации в США и Великобритании, и т.д.

Однако после того, как шекель вырос до рекордной с 1996 года отметки в 3,11 шекеля за доллар США, глава центробанка Амир Ярон все-таки решил вмешаться, объявив, что в 2021 году будут закуплены 30 миллиардов долларов, на 9 миллиардов больше, чем в 2020 году. Судя по намекам, сделанным представителями Банка Израиля в ходе последующей пресс-конференции, вмешательство последовало только после того, как в центробанке пришли к выводу, что к последним дням резкого укрепления курса шекеля все-таки причастны спекулянты. Мера Банка Израиля немедленно привела к резкому ослаблению курса шекеля до 3,28 шекеля за доллар (как прокомментировал это зампредседателя центробанка Эндрю Абир: "Кому-то не повезло"), однако после этого последовал спад до 3,23-3,26 шекеля. И пока что никаких предпосылок для дальнейшего ослабления шекеля не имеется.

Вмешательство Банка Израиля немного повысило планку, с которой курс доллара продолжит снижаться, отпугнуло спекулянтов и, возможно, замедлило темпы снижения, но само по себе не остановит этот процесс в долгосрочной перспективе. А других инструментов у Банка Израиля в арсенале практически не осталось. В частности, снижение учетной ставки в отрицательную зону, на котором настаивают некоторые представители промышленности, лишь подстегнет рост цен на недвижимость, хотя тот же Абир и заявил впервые, что монетарная комиссия начала рассматривать такую возможность.

В то же время это не значит, что правительство должно сидеть сложа руки и что экспортерам не требуется помощь. Если правительство будет игнорировать укрепление курса шекеля, не помогая экспортерам сохранить конкурентоспособность, в какой-то момент начнется массовый вывод производства из страны, и вернуть его обратно будет очень сложно.

Как я уже сказал, Банк Израиля не в силах сдержать шекель в одиночку, он может только задать тон. Одним из дополнительных шагов, которые способны временно смягчить ситуацию, может стать заключение министерством финансов сделок по хеджированию государственного долга на случай, если в дальнейшем курс американской валюты резко вырастет. Это приведет к закупке правительством на валютном рынке определенных сумм в американской валюте и, соответственно, будет способствовать некоторому ослаблению позиций шекеля. Судя по всему, новый главный аудитор минфина Яхели Ротенберг уже рассматривает эту опцию. Однако только покупка долларов центробанком и правительством Израиля не поможет.

Гораздо более важными для конкурентоспособности израильских предприятий на мировых рынках являются меры по снижению бюрократии, облегчению инвестиций, подготовке кадров, развертыванию инфраструктур.

Предвыборная ловушка для минфина

Десятки реформ, обещанных министром финансов Исраэлем Кацем еще летом 2020 года, так и остались на бумаге. На минувшей неделе он снова торжественно объявил, что его ведомство "немедленно начинает разработку программы по выходу израильской экономики из эпидемиологического кризиса", одной из четырех частей которой станет "пакет законов, направленных на экономический рост, ускорение развития инфраструктур и уменьшение бюрократической регуляции, с целью поддержать развитие бизнеса".

Только утверждение таких реформ в предвыборный период практически нереально, о чем министру финансов напомнил юридический советник правительства Авихай Мандельблит. Напоминание Мандельблита о том, что любой шаг министерства потребует предварительного согласования, касается всей деятельности минфина, включая те обещания, которые Кац активно раздавал в последние дни.

Среди прочего, глава минфина говорил о том, что государство не будет требовать возврата неположенных дотаций у частных предпринимателей, о дополнительных выплатах лицам с ограниченными возможностями, о согласовании помощи сфере культуры. Кстати, в последнем случае, организации, представляющие интересы деятелей искусства, объявили, что певец, музыкант и композитор Авив Гефен, с которым Кац и Нетаниягу обсуждали вопрос о выделении помощи, не представлял никого, кроме самого себя.

Не облегчит ситуацию и непонятное решение Каца посреди предвыборного хаоса не продлевать каденцию и.о. генерального директора министерства Эрана Яакова, параллельно являющегося директором Налогового управления. Вместо этого он хочет назначить на должность 65-летнего Одеда Шамира, в отличие от Яакова не знакомого с министерством финансов и не имеющего экономического образования. Две самые высокие должности Шамира на госслужбе – директор центра инвестиций в министерстве экономики и и.о. военного секретаря министра обороны, а в частном секторе – гендиректор компаний "Калькалит Йерушалаим" и "Мивней Таасия" обанкротившегося позднее Элиэзера Фишмана. Решать судьбу этого назначения предстоит директору управления госслужащих Даниэлю Гешковицу и юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту.

Статус предупредительной записи, изменение ипотеки и возрождения штаба жилищного хозяйства

На этой неделе Верховному суду второй раз за последние месяцы пришлось разбираться со статусом предупредительной записи в кадастре недвижимости в качестве средства обеспечения обязательств. Первое постановление, отменившее предупредительную запись обанкротившегося подрядчика в пользу покупателей новых квартир в проекте ТАМА-38, вызвало нервную реакцию на рынке недвижимости. Хотя судьи и подчеркнули, что нельзя рассматривать их постановление как прецедент или как новую практику, поскольку речь идет об исключительном случае, уверенность в статусе предупредительной записи, как гарантии защиты вложенных в недвижимость средств, пошатнулась. Новое постановление касалось статуса предупредительной записи как залога выданной владельцу недвижимости ссуды. После того как владелец недвижимости обанкротился, судебный исполнитель потребовал снять предупредительную запись и приравнять тем самым кредитора, в пользу которого она была оставлена, к другим кредиторам. В данном случае Верховный суд отклонил иск, постановив, что предупредительная запись закрепляет недвижимость для обеспечения погашения определенного долга прежде долгов всем остальным кредиторам.

Также на этой неделе вступило в силу решение Банка Израиля, отменившего запрет на получение более трети ипотечной ссуды с привязкой к ставке Prime. Теоретически, этот шаг должен был привести к снижению стоимости ипотечной ссуды, однако на практике все не так однозначно. Согласно информации, поступающей в первые дни после изменения ситуации, банки повысили ставки по ипотеке с привязкой к Prime приблизительно на 1%, но, если торговаться и иметь хорошую кредитную историю, можно выторговать у банка около половины этого повышения. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от уровня конкуренции между банками на ипотечном рынке. В случае, если цены на ипотеку под ставку Prime не снизятся, в долгосрочной перспективе решение Банка Израиля выглядит ошибочным, особенно если через 5-10 лет учетная ставка начнет расти.

Еще одной новостью минувшей недели в сфере недвижимости стало возобновление работы национального штаба жилищного хозяйства через полгода после его расформирования. Возглавит новую-старую структуру Юрий Грамерман, ранее занимавший должность директора одного из отделов Земельного управления. Впрочем, статус штаба изменился. Из структуры, подчиненной напрямую министру финансов с руководителем в статусе гендиректора министерства он стал структурой, подчиненной гендиректору министерства строительства с руководителем в статусе директора отдела. Задача Грамермана – поиск и устранение препон, задерживающих строительные проекты, таких как проблемы с канализацией, нехватка образовательных учреждений, недостаточная дорожная инфраструктура и т.д.