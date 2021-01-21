Внешняя торговля Израиля в 2020 году: основной рынок сбыта товаров – ЕС, основной поставщик – Китай

Центральное статистическое бюро опубликовало данные о внешней торговле Израиля за 2020 год в той ее части, которая касается товаров, без учета услуг, то есть промышленного производства, сельскохозяйственной продукции и сырья.

Объем экспорта израильских товаров за границу составил в 2020 году 171,9 миллиарда шекелей или 50,04 миллиарда долларов, что на 17,6% меньше, чем в 2019 году. Это второй подряд год сокращения экспорта товаров.

Крупнейшим рынком сбыта израильской продукции остается Европейский союз, в который было поставлено товаров на 47,5 миллиарда шекелей, на 9,3 миллиарда шекелей меньше, чем в 2019 году. Однако уже в следующем году ЕС уступит свое место США из-за выхода из его состава Великобритании. Объем израильского экспорта в Соединенное Королевство – 12,28 миллиарда шекелей, на 4,5 миллиарда меньше, чем год назад. Крупнейшим рынком сбыта израильской продукции внутри ЕС являются Нидерланды (8,5 млрд шекелей), опережающие Германию (5,7) и Францию (3,7). Из европейских стран, не входящих в Евросоюз, следует отметить рынки Турции (4,9 млрд шекелей) и России (2,3 млрд шекелей).

В США Израиль экспортировал продукцию на 35,5 миллиарда шекелей, на 3 миллиарда меньше, чем в 2019 году. Также крупным рынком сбыта израильской продукции в Америке является Бразилия (3,44 млрд шекелей).

В Азии крупнейшим рынком сбыта является Китай (16,2 млрд шекелей). Также следует отметить Индию (3,9 млрд), Японию (3,2), Южную Корею (2,7) и Тайвань (2,5).

Совокупные поставки в Африку составили 1,9 миллиарда шекелей.

Крупнейшим поставщиком товаров в Израиль в 2020 году впервые стал Китай, обошедший США. Китай (с учетом Гонконга) поставил в Израилю товары и сырье на 32,4 миллиарда шекелей, тогда как США – на 26,7 миллиарда шекелей (на 13,3 млрд меньше, чем в 2019 году).

Из европейских стран крупнейшими поставщиками товаров в Израиль стали Германия (17,8 млрд шекелей), Швейцария (17,5), Турция (12), Великобритания (10,1), Нидерланды и Италия (по 9,9).

Крупнейший внешнеторговый дефицит у Израиля (без учета услуг) – в торговле со Швейцарией (16,8 млрд шекелей), Германией (12,2), Китаем, тогда как профицит – в торговле с США, Бразилией, Великобританией, Россией.

Если рассматривать общий торговый оборот (товары без бриллиантов), то в 2020 году оборот с Евросоюзом составил 137,5 миллиардов шекелей, из которых 22,5 миллиарда пришлись на долю Великобритании. Оборот с США составил 62 миллиарда шекелей, с Китаем – 48,5 миллиардов шекелей, с Германией – 23,5 миллиарда шекелей. Также в число крупнейших торговых партнеров Израиля входят Нидерланды, Швейцария, Турция, Италия, Франция и Бельгия. Торговый оборот с Россией составил 2,9 миллиарда шекелей, с Украиной – 989 миллионов шекелей.