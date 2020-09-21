Минфин оценивает новый пакет помощи в 10,5 млрд шекелей

Министерство финансов оценило бюджетную стоимость нового пакета экономической помощи на 2020 и 2021 годы в 10,5 миллиардов шекелей. Из этой суммы 3,9 миллиарда шекелей придется на 2020 год.

При этом на текущий момент реальная стоимость расходов на 2020 год составляет 2,5 миллиарда шекелей, значительная часть которых приходится на решение расширить круг бизнесов, которые получат помощь (сокращение минимальной потери оборота с 40% до 25% в период с сентября по октябрь 2020 года). Однако в министерстве заложили в прогноз возможность продления этой меры на ноябрь-декабрь 2020 года.

Стоимость программы по выплате дотаций за сохранение рабочих ставок в министерстве финансов оценили в миллиард шекелей.

Новый пакет помощи должен быть утвержден правительством в понедельник, 21 сентября. Также правительство намерено одобрить решение по сокращению зарплат министров и депутатов на 10%, что сэкономит бюджету 8 миллионов шекелей.

Напомним, что два предыдущих пакета помощи были оценены в общей сложности в 120 миллиардов шекелей, из которых 80 миллиардов приходятся на 2020 год и 40 миллиардов – на 2021 год.

Стоимость прямого ущерба экономике страны от второго строгого карантина в министерстве финансов оценили в 6,5 миллиардов шекелей, при условии, что он продлится три недели, а не затянется на более длительный срок.