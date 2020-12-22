Правительство утвердило поправки, позволяющие избежать "шатдауна"

На заседании, которое было созвано за несколько часов до роспуска Кнессета, правительство утвердило поправки к Основному закону о народном хозяйстве, позволяющие использовать продленный бюджет на 2020 год в качестве базы для продленного бюджета на 2021 год.

Бюджет на 2020 год был увеличен на 50 миллиардов шекелей, что поможет предотвратить "шатдаун", и дать переходному правительству возможность функционирования.

Результатом принятия поправок станет урезания бюджетов министерств на 15 миллиардов шекелей, а не на 100 миллиардов шекелей.

Отметим, что 17 декабря новый главный аудитор министерства финансов Яхели Ротенберг направил министру финансов Исраэлю Кацу и генеральным директорам всех министерств правительства предупреждение: если в течение двух ближайших недель правительство и Кнессет не утвердят поправки к Основному закону о государственном хозяйстве, 1 января 2021 года правительство будет вынуждено урезать свой бюджет на 100 миллиардов шекелей и фактически не сможет функционировать.

Причина ситуации, которую в США принято называть "шатдаун" (SHUTDOWN) – отсутствие утвержденного государственного бюджета второй год подряд.

Согласно Основному закону, в случае отсутствия государственного бюджета расходы на обслуживание внешнего долга (около 115 млрд шекелей) не выделяются отдельной строкой, а входят в состав продленного госбюджета. В 2020 году была проведена временная поправка, позволившая правительству вынести эти платежи за рамки продленного госбюджета, однако действие поправки истекает 31 декабря 2020 года. Кроме того, 52 миллиарда шекелей из внебюджетных "шкатулок" на 2021 год также требуют отдельного утверждения. В противном случае они будут идти за счет продленного бюджета.

Полторы недели назад минфин опубликовал черновик поправок к Основному закону, которые позволят правительству действовать в 2021 году. Однако до сих пор этот черновик не был подан на рассмотрение правительства и не передан дальше для утверждения Кнессетом.

Министр финансов Исраэль Кац приветствовал решение правительства одобрить инициированный им закон об основах бюджета, который обеспечит надлежащее функционирование государства Израиль с начала января 2021 года до периода после ожидаемых выборов и утверждения следующего бюджета. "Этот закон позволит различным ведомствам и учреждениям предоставлять услуги и помощь гражданам Израиля, в том числе в сферах здравоохранения, экономики, просвещения, соцобеспечения, безопасности и многих других важных отраслях, особенно на фоне распространения эпидемии коронавируса", - подчеркнул министр финансов Исраэль Кац.