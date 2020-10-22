Выход из карантина: последствия второго локдауна. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

На минувшей неделе было принято решение о первых шагах по выходу из карантина. Возобновлена работа детских садов, разрешена работа малых предприятий, не осуществляющих прием посетителей, предприятиям общепита разрешено оказывать услуги take away. Возобновлена работа аэропорта Бен-Гурион в режиме "открытое небо".

Несмотря на утвержденный план выхода из карантина, предусматривающий две недели ожидания между этапами, в правительстве уже обсуждают переход ко второму этапу – возвращение в школу учеников 1-4 классов, возобновление работы клиник альтернативной медицины и сферы индивидуального немедицинского ухода.

На текущий момент министерство здравоохранения тормозит возобновление учебы, в последний момент выдвинув требование о разделении на капсулы не только 3-4 классов, но и 1-2 классов. Напомним, что в министерстве просвещения еще летом предупреждали, что подобное разделение будет проблематично сделать по ходу учебного года. В минпросе предупреждают, что выполнение требования минздрава означает задержку в открытии школ не менее чем на пять недель или же возвращение детей к учебе на 2-3 дня в неделю.

В связи с этим в "Кахоль Лаван" выдвинули предложение поменять местами второй и третий этапы, и пока минпрос готовится, возобновить работу торговых предприятий, предприятий, осуществляющих прием посетителей, и деятельность молельных домов (синагоги, церкви, мечети). Министр финансов Исраэль Кац сначала заявил, что намерен добиваться объединения второго и третьего этапов, но на заседании кабинета министров по борьбе с коронавирусом также предложил поменять местами второй и третий этапы. Ряд депутатов отмечают, что, в отличие от ультраортодоксального сектора, добивающегося скорейшего возобновления работы школ, светское население в первую очередь требует открытия магазинов и парикмахерских.

Стремление вернуться как можно скорее к нормальной жизни понятно, однако в данном случае хочется надеяться, что правительство извлекло урок из ошибки первого карантина, и сможет устоять под давлением различных групп интересов. Именно быстрый и бесконтрольный выход из первого карантина стал одной из основных причин второго карантина. Пока премьер-министр Биньямин Нетаниягу поддерживает позицию минздрава, согласно которой переход ко второму этапу состоится не раньше 1 ноября.

Параллельно с вопросом выхода из карантина, правящую коалицию продолжает раздирать и вопрос государственного бюджета. Если на прошлой неделе министр финансов анонсировал график утверждения государственного бюджета на 2021 год, то на этой он вспомнил что еще не утвержден полный бюджет на 2020 год. Министр объявил, что бюджет на текущий год будет представлен на утверждение в ближайшие дни вместе с законом о государственном регулировании.

В ответ руководство партии "Кахоль Лаван" продолжает настаивать на принятии до конца декабря бюджета и на 2020 и на 2021 годы. Выдвинутый партией ультиматум был ужесточен. Теперь ее лидеры требуют начать процесс утверждения госбюджета к ноябрю, угрожая в противном случае не дожидаться конца декабря для объявления новых выборов.

В "Ликуде", в свою очередь, продолжают обвинять "Кахоль Лаван" в отказе от сотрудничества и нарушении коалиционных договоренностей. В пылу конфликта председатель коалиции Мики Зоар открыто признал, что бюджет до сих пор не был принят в том числе по политическим мотивам. Вскоре он заявил, что его неправильно поняли. Отвергает обвинения в затягивании принятия госбюджета по политическим мотивам и глава минфина. Он утверждает, что готовность немедленно утвердить госбюджет на 2020 год является жестом доброй воли со стороны премьер-министра, отказывающегося таким образом от возможности распустить Кнессет в декабре и пойти на выборы в марте 2021 года.

Анонсированный Кацем график утверждения бюджета предусматривает не менее 135 дней работы. Проблема в том, что это график принятия государственного бюджета с нуля в обычный год, когда работа над госбюджетом на следующий год начинается летом и заканчивается без спешки к концу осени-началу зимы. В существующих условиях намерение работать по такому графику можно приравнять к "итальянской" забастовке, когда все делается медленно и строго по инструкции. Это косвенно признал и сам Кац, выразивший готовность ускорить процесс принятия госбюджета на 2021 год на месяц и завершить его в феврале, а не в марте следующего года.

Таким образом, если в "Кахоль Лаван" действительно намерены добиваться утверждения госбюджета на 2021 год до конца 2020 года, их ультиматум эффективен в ближайшие две недели. После этого требование станет невыполнимым.

На этом фоне продолжается исход из минфина чиновников высшего и среднего звена, и в первую очередь страдает от этого бюджетный отдел, два заместителя директора которого подали заявки на должности вне министерства. Кроме того, ушел в отставку заместитель главного аудитора минфина Нехемия Кинд, а заместитель генерального директора министерства Рут Ашкенази объявила об уходе на досрочную пенсию.

В результате на текущий момент министерство осталось без гендиректора и одного заместителя, без главного аудитора и одного заместителя, без директора бюджетного отдела и одного заместителя (и еще двое готовы уйти в любой момент).

Статистическая аномалия на рынке труда

Согласно последнему отчету службы трудоустройства, в первые полтора месяца после снятия первого локдауна на работу вернулись только 55% уволенных или отправленных в неоплачиваемый отпуск. Тот же отчет свидетельствует, что для 72% безработных второго локдауна это уже второй или третий период безработицы с начала кризиса, то есть большинство из них вернется на работу по мере открытия закрытых из-за карантина предприятий. Гораздо серьезнее проблема тех, кто был уволен в период первого локдауна или вскоре после него, и не смог вернуться на работу до второго локдауна.

Если сравнивать последствия первого и второго локдаунов, то осенью доля женщин среди безработных выросла на 5,5%, а доля молодежи (до 34 лет) – на 2,5%. Кроме того, в 1,5 раза (с 6% до 9%) по сравнению с первым локдауном выросла доля безработных административных работников. В то же время в целом первый локдаун Израиль закончил с 1,3-1,4 миллиона безработных, а выходить из второго локдауна начал с 0,8-1 миллиона безработных. Одним из возможных объяснений является тот факт, что более половины периода локдауна выпало на период праздников. Кроме того, на сей раз уже действовали механизмы, поощряющие работодателей не торопиться с увольнением работников.

Отчет Центрального статистического бюро за вторую половину сентября, согласно которому уровень безработицы вырос до 19,1% (в наиболее широком определении), содержал одну аномалию. Базовый показатель безработицы (доля нетрудоустроенных людей, находящихся в поиске работе, от общего размера рынка труда) за вторую половину сентября, то есть после начала локдауна, оказался заметно ниже, чем в первой половине сентября (4,2% после 5,8%). В ЦСБ объяснять причины этой аномалии не стали. Однако это еще одно напоминание о том, что в условиях кризиса стандартные статистические методики могут давать сбой (как это произошло с ростом средней зарплаты по стране в период пика кризиса).

Еще одной новостью этой недели, непосредственно касающейся рынка труда, стало представление проекта закона об оплате дней самоизоляции работникам, контактировавшим с коронавирусными больными, но не заболевшим. Минфин выразил готовность пойти навстречу организациям малых бизнесов и увеличить долю государства в оплате. Однако для работников, особенно тех из них, кто не защищен коллективными трудовыми соглашениями, новый закон может стать серьезной проблемой.

Старые и новые дотации

О том, что реализация программ по борьбе с безработицей застряла из-за конфликта между министерствами финансов и социального обеспечения, было известно давно. На этой неделе стала известна причина, по которой до сих пор не было потрачено ни одного шекеля из 700 миллионов шекелей, выделенных на распределение продуктовых талонов нуждающимся семьям. Данный параграф пакета экономической помощи был требованием министра внутренних дел Арье Дери, и он же получил все полномочия по распределению данных средств. Однако критерии, по которым он собирался распределять талоны, были заблокированы министерством юстиции и юридическим отделом минфина, как дискриминирующие. Основным критерием было право на получение скидки на муниципальный налог в размере 70%, которая в подавляющем большинстве случаев дается многодетным семьям, в которых только один кормилец или вообще нет кормильца. В результате семьи с малым количеством детей, а также пожилые, получающие социальную надбавку до прожиточного минимума, получить продуктовые талоны не смогли бы.

До сих пор не освобождены и деньги, выделенные в июле для поддержки деятельности некоммерческих организаций. Причина – отсутствие критериев распределения средств, которые должен был подготовить минфин и утвердить Исраэль Кац.

Пока "старые" деньги из пакета экономической помощи ждут разрешения конфликтов, министерство финансов довольно быстро провело через правительство и через Кнессет выплату дотации людям с ограниченными возможностями. Данная дотация призвана заменить обещанный, но не реализованный третий этап повышения размера пособия по инвалидности. В отличие от всеобщей дотации, когда дополнительная надбавка за инвалидность не была распространена на детей с ограниченными возможностями, на этот раз родительским организациям удалось добиться, чтобы дотацию выплачивали и на детей. В результате взрослые в два приема (в октябре и декабре) получат в общей сложности до 2200 шекелей, в соответствии с процентом инвалидности, а дети – 1000 шекелей вне зависимости от процента инвалидности.

"Теплый мир" с ОАЭ

При всех проблемах и конфликтах на внутриполитической сцене, минувшая неделя стала для Израиля успешной на сцене внешнеполитической. Серия экономических соглашений, подписанных с Объединенными Арабскими Эмиратами и с Бахрейном, показала, что эти страны не намерены ограничиваться "холодными" отношениями.

Израиль и ОАЭ подписали договор об отмене визового режима и договор о гражданском авиасообщении, однако гораздо более важным стало соглашение об использовании нефтепровода Эйлат-Ашкелон для транспортировки нефти из Персидского залива в Средиземное море (то есть именно для той цели, для которой он строился совместно с шахским Ираном). Первые торговые соглашения были подписаны на этой неделе и с Бахрейном, договорившимся, в частности, о закупке израильских водных и сельскохозяйственных технологий.

Судебные постановления и решения регуляторов

За последнюю неделю израильские судебные инстанции вынесли несколько значимых экономических постановлений в сферах недвижимости и транспорта.

Судья Тель-Авивского окружного суда Михаль Агмон-Гонен в деле о проекте "Шатиль" в Рамат а-Шароне и апелляционная комиссия Национальной комиссии по планированию и застройке в деле о квартале Дения в Хайфе постановили, что государство вправе принимать решения об уплотнении жилищного строительства не только в новых районах, но и в старых кварталах, строившихся как коттеджные поселки.

Верховный суд отклонил апелляцию объединения импортеров автомобилей и постановил, что официальные импортеры обязаны предоставлять гарантийное обслуживание автомобилям, доставленным в Израиль в рамках параллельного импорта, даже если производитель географически ограничил гарантию конкретной модели.

Тель-Авивский окружной суд по трудовым спорам отклонил иск Всеобщей федерации профсоюзов и постановил, что государство имеет право устанавливать датчики слежения на принадлежащих ему автомобилях госслужащих. Судья Томер Сальора также постановил, что государство имеет право отслеживать поведение водителей этих автомобилей на дороге.

Министерство экологии, через 10 лет после принятия закона об обязательной утилизации бутылок емкостью до 1 литра, приняло решение о расширении действия закона на бутылки емкостью 1,5-2 литра. При этом при покупке за каждую бутылку будет взиматься дополнительная сумма в 30 агорот, которую можно будет получить назад после сдачи бутылок на переработку. Впрочем, у производителей напитков и у потребительских организаций, выступающих против решения министерства экологии, будет год, чтобы добиться отмены решения.





