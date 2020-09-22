Правительство Израиля утвердило новый пакет экономических мер

Правительство Израиля утвердило поздно вечером в понедельник, 21 сентября, новый пакет экономических мер в связи с введением второго строгого карантина, стоимость которого оценивается в 10,5 миллиардов шекелей.

Из этой суммы 2 миллиарда шекелей потребуются в 2020 году и 8,5 миллиардов шекелей – в 2021 году. Указанные суммы не войдут в государственный бюджет, как и расходы на предыдущие пакеты помощи.

Одним из ключевых пунктов нового плана стал механизм выплаты дотаций предприятиям, не отправляющим работников в неоплачиваемый отпуск.

Согласно плану, размер дотации составит 5000 шекелей на работника. Предприятиям, оборот которых сократился на 25-40%, дотация будет выплачиваться за каждого сохраненного работника сверх 80% штата. Предприятиям, оборот которых сократился на 40-60%, дотация будет выплачиваться за каждого сохраненного работника сверх 70% штата. Предприятиям, оборот которых сократился на 60-80%, дотация будет выплачиваться за каждого сохраненного работника сверх 55% штата. Предприятиям, оборот которых сократился более, чем на 80%, дотация будет выплачиваться за каждого сохраненного работника сверх 40% штата.

По оценке министерства финансов, этот механизм обойдется государству приблизительно в миллиард шекелей, и позволит избежать отправки в неоплачиваемый отпуск примерно 100 тысяч человек.

Еще один пункт предусматривает снижение минимального порога потери дохода, дающей право на помощь государства, с 40% до 25%. Данный пункт действителен на сентябрь-октябрь с опцией продления на ноябрь-декабрь 2020 года.

Предприятия смогут получить до 50% дотации за сентябрь-октябрь авансом (в октябре). Аванс будет выплачиваться в соответствии с дотацией, полученной за март-апрель или май-июнь (по выбору предприятия).

Условия получения дотации за возврат работников из неоплачиваемых отпусков, утвержденной летом 2020 года, изменены таким образом, чтобы предприятия, вернувшие работников, смогли получить дотацию за сентябрь. Дотация будет выплачена при условии, что работник проработал в сентябре не менее 15 дней, и его зарплата составляла не менее 2500 шекелей.

Будет выделен отдельный бюджет на программу поощрения развития онлайн-торговли и дигитализации малых и средних бизнесов.

Действие пункта, предусматривающего сокращение пособия по безработице в случае, если уровень безработицы в стране опустится ниже 10%, обнулено и начнется заново с 16 октября 2020 года.

Также правительство утвердило решение поручить министру финансов подготовить законопроект о сокращении зарплат министров, депутатов, и высокопоставленных работников, зарплаты которых привязаны к зарплатам депутатов, на 10%. Следует отметить, что принятие данного закона будет затруднено, поскольку приведет к необходимости пересмотра коллективных трудовых соглашений в ряде секторов.





