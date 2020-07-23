Бюджет не раньше октября, стагнация на рынке труда. Обзор израильской экономики

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов. Планируем публиковать такие обзоры по четвергам.

Бюджет не раньше октября

"Не позднее чем через 90 дней после формирования правительства коалиция обеспечит утверждение государственного бюджета на 2020-2021 годы, включая особый бюджет для борьбы с эпидемией и вызванным ею кризисом. В начале 2021 года бюджет будет скорректирован и принят бюджет на 2022 год… В случае, если бюджет не будет утвержден в срок, сторона, помешавшая его утверждению, будет рассматриваться как нарушитель соглашения, и ее лидер должен будет уступить право на пост премьер-министра лидеру второй стороны…", – говорится в пункте 30 коалиционного соглашения между партиями "Ликуд" и "Кахоль Лаван".

90 дней со дня принесения правительством присяги истекают 15 августа. 100 дней, отведенные законом на принятие государственного бюджета, истекают 25 августа. Срок утверждения закона о госбюджете Кнессетом составляет около полутора месяцев. То есть, даже если депутаты начнут рассмотрение бюджета уже сегодня, им придется тратить время на приятие закона, откладывающего крайний срок его утверждения. Кроме того, процесс затянется минимум на две лишние недели из-за сентябрьских праздников.

Утверждение Нетаниягу и министра финансов Исраэля Каца о том, что лучше принять отдельно кризисный бюджет 2020 года, а затем заняться подготовкой бюджета 2021 года, включающего меры по выходу из кризиса, имевшее право на существование два месяца назад, сейчас его лишилось. Бюджет 2020 года будет принят не раньше октября, то есть по факту будет рассчитан всего на три месяца. И теперь уже более целесообразным выглядит принятие бюджета на 2020-2021 годы, с возможностью корректировки в начале 2021 года.

Приятие бюджета было одним из оправданий создания 35-го правительства Израиля, опирающегося на странную коалицию и имеющего двух премьер-министров (действующего и "сменного"). Утвержденный госбюджет должен дать экономике какую-то перспективу, снижая уровень неопределенности. Между тем, в июле министерства по-прежнему вынуждены работать, получая каждый месяц средства, равные 1/12 части бюджета 2019 года, который изначально существенно меньше бюджета 2020 года (на борьбу с кризисом утверждается отдельный бюджет, не имеющий отношения к рутинной деятельности).

И если министерство здравоохранения получает деньги из специального антикризисного бюджета (еще 7-9 миллиардов шекелей в дополнение к 10 миллиардам, выделенным в начале кризиса), то министерство просвещения, например, до сих пор не может толком начать подготовку к следующему учебному году.

И что не менее, если не более важно – правительство до сих пор не представило проект закона о регулировании народного хозяйства, который должен содержать меры по подготовке к быстрому восстановлению экономики после кризиса.

Больше хаоса

В целом действия правительства и Кнессета на минувшей неделе внесли в ситуацию гораздо больше хаоса, чем стабильности и определенности. Так, под шквалом критики, программа всеобщей дотации уже застопорилась. На текущий момент предлагается выплата увеличенной дотации социально слабым слоям населения и отмена выплаты получателям высоких доходов и руководящим сотрудникам госструктур.

Однако для быстрого и эффективного вычисления и тех, и других необходимо, чтобы базы данных Ведомства национального страхования и Налогового управления имели единую структуру, против чего до сих пор возражают рабочие комитеты этих организаций. Кроме того, банковские счета получателей пособий "Битуах Леуми" известны, и именно поэтому выплата дотации в апреле этого года была достаточно простым действием. Но данных счета тех, кто не получает пособие и не является предпринимателем, у государства нет.

Поскольку провести дотацию без участия Кнессета, судя по всему, не удастся, она, скорее всего, претерпит еще не одно изменение. В частности, председатель финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни уже заявил, что не пропустит ее, поскольку она имеет ограничение на выплату только трем первым детям. И председатель коалиции Мики Зоар уже обещал распространить ее так, чтобы она выплачивалась вплоть до восьмого ребенка в семье, что потребует дополнительного согласования. В результате дотация, как средство быстрого вливания денег в экономику с целью стимулирования потребления, теряет смысл.

Неспособность правительства договориться с Кнессетам по ограничительным мерам привела к тому, что правила открытия ресторанов, тренажерных залов, синагог меняются по два-три раза в неделю, а иногда дважды в день. Не добавила баллов правительству и коалиции и перепалка между министром финансов Исраэлем Кацем и председателем коалиции Мики Зоаром, в ходе заседания финансовой комиссии Кнессета обвинявших друг друга в популизме, корыстных целях и оторванности от народа.

Индекс доверия потребителей, опубликованный на этой неделе ЦСБ и оценивающий уровень оптимизма населения в возрасте старше 21 года по поводу финансового состояния и его готовность к тратам, составил -28%. Ниже он был только в апреле, в период локдауна.

Стагнация на рынке труда

Данные "Битуах Леуми" подтвердили то, что было более-менее очевидно на основании данных из других источников. Рынок труда, быстро расширявшийся в мае-июне, в июле столкнулся с последствиями роста заболеваемости и ограничительными мерами. В результате за всю первую половину июля на работу вернулись немногим более 10 тысяч находившихся на пособии по безработице.

Таким образом, общее количество безработных составляет до 800 тысяч человек, из которых около 520 тысяч получают пособие по безработице.

И немного об аномалиях в статистике. Данные ЦСБ и "Битуах Леуми" зафиксировали повышение средней зарплаты по стране в разгар кризиса. Однако произошло это не из-за повышения зарплат, а из-за резкого сокращения количества работников на низких зарплатах. В компаниях, проводивших массовые увольнения, средняя зарплата выросла на 8% (в компаниях, от увольнений воздерживавшихся, средняя зарплата снизилась на 3%). Это означает, что вне рынка труда остались в первую очереь люди с наиболее низкой зарплатой, не имеющие особой квалификации.

При этом за минувшую неделю со стороны правительства не было озвучено ни одного оперативного плана по поводу курсов переквалификации или по расширению рынка труда. Не было даже попытки отменить "штраф" в 30% пособия по безработице, вычитаемый у тех безработных, которые пошли учиться.

Комиссия Кнессета по вопросам труда и соцобеспечения под председательством Тали Плосковой обсудила программу Нира Барката двухнедельной давности о передаче работодателям ответственности за проведение курсов переквалификации за счет государства с последующим трудоустройством, но никаких дополнительных шагов в этом направлении сделано не было.

Новые ставки на рынке труда появятся и благодаря двум завершившимся на этой неделе забастовкам в общественном секторе. Социальные работники добились улучшения условий труда, которое потенциально может привлечь тех представителей профессии, которые отказались от работы в этой сфере, несмотря на имеющиеся рабочие ставки. Медсестры добились добавления 2000 ставок медсестер, 400 ставок врачей и 700 ставок административного аппарата в системе здравоохранения. В то же время нет уверенности, что в Израиле имеются 2000 незанятых медсестер, готовых заполнить эти ставки. Открытие несколько лет назад новой больницы в Ашдоде привело к активному переманиванию персонала из других больниц и больничных касс. И в любом случае, речь идет о новых рабочих местах, несомненно оправданных, в общественном секторе.

Экономические показатели

Дополняет картину рынка труда отчет компании D&B, согласно которому с января по июнь 2020 года в Израиле закрылись 37,6 тысяч предприятий, почти столько же, сколько закрывается в среднем в год в последние десять лет. Прогноз экономистов D&B говорит о закрытии до конца года еще 42-47 тысяч бизнесов. При этом откроются за весь год лишь около 35 тысяч бизнесов, на треть меньше, чем в докризисные годы.

Государственная служба распоряжения имуществом сообщила, что в июне количество инициированных процедур банкротства выросло на 75% по сравнению с июнем прошлого года – до 2038 обращений. Впрочем, следует отметить, что, помимо кризиса, к росту количества процедур банкротства привела реформа в этой сфере, значительно упростившая процедуру и облегчившая ее последствия.

С двухнедельным отставанием от Банка Израиля министерство финансов также ухудшило прогноз по развитию экономики. По новому прогнозу, при оптимистичном сценарии ВВП Израиля сократится в 2020 году на 5,9% (6% по версии Банка Израиля, 6,2% по версии OECD), а в 2021 году вырастет на 5,7%. При пессимистичном сценарии сокращение ВВП в 2020 году составит 5,7%, а рост в 2021 году – всего 2,2%. Дефицит бюджета составит в 2020 году 13,1%, а в 2021 году – 9,4%. Соотношение госдолга к ВВП вырастет до 75,8% в 2020 году и до 85,1% (а при пессимистичном сценарии – до 98%) к 2023 году.

И здесь нужно напомнить, что кризисный бюджет правительства базируется во многом на займах под низкие пока проценты. Продолжающееся ухудшение экономических показателей в сочетании с усугубляющимся политическим кризисом может привести к снижению кредитного рейтинга Израиля, что автоматически повлечет за собой резкий рост стоимости обслуживания кредитных займов.

Израильский хайтек

Отчет компании IVC свидетельствует о резком сокращении "экзитов" израильских компаний высоких технологий: три крупные сделки на сумму немногим более миллиарда долларов каждая и 49 сделок на общую сумму 2 миллиарда долларов. В то же время зафиксирован рост количества успешных раундов мобилизации капитала и объема мобилизованных средств до рекордных за шесть лет 312 сделок и 5,25 млрд долларов. Это свидетельствует, что, в свете кризиса, крупные компании предпочитают вкладывать средства в качестве партнеров, а не покупать израильские стартапы. Также стоит отметить значительное сокращение инвестиций в стартап-компании на начальных стадиях существования.

По данным израильского управления инноваций, доля увольнений в хайтеке составила около 7%. В первую очередь пострадали малые компании, в которых работали 10 сотрудников и менее. 45% компаний в сфере хайтека сократили зарплаты.

EastMed и Big Oil

Если отвлечься от кризиса, на минувшей неделе произошли два значимых события, плоды которых Израиль сможет увидеть только через несколько лет.

Первое событие в большей степени является формальностью – правительство Израиля ратифицировало договор с Грецией и Кипром по строительству глубоководного газопровода EastMed, который должен соединить израильские и кипрские (а в проекте и египетские) газовые месторождения с Европой. Исторически газовые контракты – это геополитика даже в большей степени чем экономика. Будет ли газопровод действительно рентабельным для Израиля, или же он станет дорогостоящей авантюрой, покажет время. Но тем временем израильские оборонные компании уже начали получать заказы от Греции, связанные непосредственно с защитой ее средиземноморских интересов.

В значительной степени успех проекта EastMed, имеющего поддержку США и одобрение Евросоюза, будет зависеть от того, включится ли в его реализацию Италия. Газопровод до Греции сделает Израиль еще одним поставщиком газа на Балканы (вдобавок к Турции). Газопровод до Италии откроет израильскому газу путь в Западную Европу. К сожалению, итальянцы, изначально давшие согласие на участие в проекте, в последнее время колеблются и затягивают подписание соглашения.

Не исключено, что продвижению проекта поможет второе событие – американская нефтяная компания Chevron объявила о покупке компании Noble Energy, а вместе с ней и доли в израильских газовых месторождениях "Тамар" и "Левиатан". Тот же Chevron владеет долей в кипрском месторождении "Афродита".

До сих пор компании большой нефтяной шестерки (Big Oil) воздерживались от участия в израильских проектах, опасаясь арабского бойкота. Chevron активно работает в Саудовской Аравии, Бахрейне, Ираке, Индонезии, и его приход в Израиль свидетельствует, что компания не ожидает санкций со стороны более крупных клиентов.

Биржа

Ведущий индекс Тель-Авивской биржи ценных бумаг ТА-35, рухнувший вместе со всеми биржами в марте этого года, с тех пор восстанавливается заметно медленнее ведущих индексов других стран. Связано это прежде всего с его составом, в котором на начало кризиса преобладали энергетические компании и компании в сферах недвижимости и туризма. В августе состав индекса изменится, и место ряда компаний, давно прописавшихся в экономической элите, займут новички из таких сфер, как "зеленая" энергия, программное обеспечение и биомедицинские технологии. Можно надеяться, что эта замена положительно повлияет на индекс.

Так, с августа в составе ТА-35 не будет холдинга "Делек" Ицхака Тшувы и сети отелей "Фатталь", холдинга "Хевра ле-Исраэль" и входящей в него нефтеперерабатывающей компании БАЗАН. Вместо них в индекс войдут владеющая солнечными и ветряными электростанциями компания "Энерджикс", компания по производству оборудования для медицинских тестов OPKO Health, компании по разработке программного обеспечения Matrix и Sapience.

Решения регуляторов

Обзор этой экономической недели будет неполным без упоминания решения властей о продлении закрытия израильских границ для иностранных граждан и обязательном карантине для прибывающих израильтян до 1 сентября. Решение не стало сюрпризом в свете роста заболеваемости, однако хотелось бы, чтобы помимо автоматического продления запрета были готовы какие-то сценарии возобновления авиасообщения и были заявлены четкие критерии.

Главный раввинат, до сих пор де-факто блокировавший реализацию реформы импорта продуктов питания ("реформа кукурузных хлопьев") из-за монополии на кашрут, на этой неделе согласился пойти на уступки и облегчить возможность параллельного импорта продукции известных брендов. Решение, продавленное главным сефардским раввином Ицхаком Йосефом несмотря на сопротивление значительной части совета главного раввината, предусматривает создание системы "промышленного шпионажа", который позволит главному раввинату собирать информацию о кашруте на производстве в обход официальных импортеров.

Между тем, между министром финансов Исраэлем Кацем и министром экономики Амиром Перецем развернулась борьба за полномочия в сфере проверки импортируемых товаров. Минфин хочет забрать контроль себе и максимально сократить регуляцию, минэкономики настаивает на значительно более умеренном сокращении регуляции под своим контролем.

Финансовая комиссия Кнессета утвердила инициативу налогового управления по временному продлению на семь месяцев срока, в течение которого улучающая жилищные условия семья может продать старую квартиру без уплаты налога на покупку. Таким образом, семьи, купившие новую квартиру, будут иметь два года и один месяц для продажи старой квартиры, чтобы не платить налог на покупку по инвестиционному тарифу. Действие постановления распространяется на улучшающих жилищные условия, у которых полуторалетний срок продажи квартиры истекает в период с марта по октябрь 2020 года.

Управление по надзору над рынком капитала, страхования и пенсионных накоплений издало временное распоряжение, запрещающее повышать комиссионные оставшимся без работы членам кассы в течение года с момента увольнения или отправки в неоплачиваемый отпуск, а не в течение шести месяцев, как обычно.





