Иерусалим:
19 - 29°
Тель-Авив:
26 - 30°
Эйлат:
27 - 36°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика23 сентября 2020 г., 11:53

Бартерная сделка: Израиль получит вертолеты, Италия – ракеты

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Бартерная сделка: Израиль получит вертолеты, Италия – ракеты

Израиль и Италия заключили бартерное соглашение о поставках вооружений. Оно было подписано в режиме видеоконференции генеральным директором министерства обороны Амиром Эшелем и его итальянским коллегой Николо Фальсаперма.

Согласно условиям сделки Израиль получит 12 вертолетов AgustaWestland AW119 Koala производства итальянской компании Leonardo и два тренажера к ним. Они будут переданы летному училищу ВВС ЦАХАЛа.

Вооруженные силы Италии получат противотанковые ракеты Spike, которые производятся оборонным концерном РАФАЭЛЬ, пусковые установки к ним, а также вертолетные тренажеры производства компании Elbit.


"Соглашение отражает многолетнее тесное сотрудничество с Италией. Оно имеет принципиально важное значение для подготовки пилотов военных вертолетов. Оно содействует развитию израильской военной промышленности, демонстрируя ее важность для израильской экономики", - заявил министр обороны Бени Ганц.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:36 Итоги валютных торгов: курс доллара возрос, курс евро снизился
12:41 "Аркия" возобновляет работу
11:53 Бартерная сделка: Израиль получит вертолеты, Италия – ракеты
15:53 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились
13:53 Управление водных ресурсов: природные источники воды находятся в хорошем состоянии
13:35 Израиль присоединился к газовому форуму Восточного Средиземноморья. Турцию не пригласили
13:16 Банк Израиля разрешил банкам закрыть до 20% отделений
10:42 "Израильская авиационная промышленность" займется автоматизацией шахтерских технологий
08:06 Правительство Израиля утвердило новый пакет экономических мер
01:04 СМИ: минфин и объединение промышленников готовят новую схему оплаты карантинных дней
...