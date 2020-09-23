Бартерная сделка: Израиль получит вертолеты, Италия – ракеты

Израиль и Италия заключили бартерное соглашение о поставках вооружений. Оно было подписано в режиме видеоконференции генеральным директором министерства обороны Амиром Эшелем и его итальянским коллегой Николо Фальсаперма.

Согласно условиям сделки Израиль получит 12 вертолетов AgustaWestland AW119 Koala производства итальянской компании Leonardo и два тренажера к ним. Они будут переданы летному училищу ВВС ЦАХАЛа.

Вооруженные силы Италии получат противотанковые ракеты Spike, которые производятся оборонным концерном РАФАЭЛЬ, пусковые установки к ним, а также вертолетные тренажеры производства компании Elbit.

"Соглашение отражает многолетнее тесное сотрудничество с Италией. Оно имеет принципиально важное значение для подготовки пилотов военных вертолетов. Оно содействует развитию израильской военной промышленности, демонстрируя ее важность для израильской экономики", - заявил министр обороны Бени Ганц.