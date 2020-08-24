Кнессет утвердил "компромисс Хаузера": принятие бюджета отсрочено на 120 дней

В ночь на понедельник, 24 августа, финансовая комиссия Кнессета утвердила во втором и третьем чтениях законопроект о переносе даты утверждения бюджета на 120 дней на основе компромисса, предложенного депутатом Цви Хаузером.

Согласно достигнутому компромиссу, теперь крайний срок принятия бюджета – 23 декабря 2020 года.

При этом финансовая комиссия Кнессета поддержала просьбу министра финансов Исраэля Каца добавить 11 миллиардов шекелей в государственный бюджет на 2020 год в дополнение к его привязке к индексу потребительских цен. В целом обновленный бюджет составит 411 миллиардов шекелей.

Полный список статей, на которые будут направлены дополнительные 11 миллиардов шекелей, должен быть представлен финансовой комиссии Кнессета не позднее 13 сентября. Использовать средства можно будет только после утверждения списка финкомиссией. Любое изменение в списке в размере более 15% также должно утверждаться финкомиссией.

Напомним, что глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Цви Хаузер ("Дерех Эрец") предложил сторонам компромисс по принятию законопроекта об отсрочке утверждения бюджета на 100 дней. В этот период минфин должен будет ежемесячно "отпускать" одну двенадцатую от базисного бюджета на 2019 год с минимальными добавками, размеры которых будут согласованы партиями "Ликуд" и "Кахоль Лаван". Должна быть создана комиссия для выработки критериев назначения глав правоохранительных структур. До представления ею выводов, правительство воздержится от назначения генинспектора полиции, юридического советника правительства, государственного прокурора. Хаузер фактически предлагал зафиксировать нынешнюю ситуацию на 100 дней, дав Нетаниягу и Ганцу возможность прийти к соглашению по спорным вопросам.