Упущенный кризис. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

В полночь на среду, 23 декабря, завершил работу Кнессет 23-го созыва. Впервые в своей истории Израиль завершает год без государственного бюджета. Авторами этого беспрецедентного "достижения" являются премьер-министр Биньямин Нетаниягу, сменный премьер-министр Бени Ганц и министр финансов Исраэль Кац, а также их советники и консультанты, сделавшие госбюджет заложником коалиционного соглашения между фракциями, не имевшими ни грамма доверия друг к другу.

Перед лицом "шатдауна"

Депутаты, утверждавшие Основной закон о народном хозяйстве, представляли, что Кнессет может не успеть принять государственный бюджет до начала года, поэтому предусмотрели правила, регулирующие действия правительства в новом году до утверждения бюджета. В частности, в эти правила входит ограничение расходов правительства 1/12 частью бюджета предыдущего года в месяц, а также включение в расходную часть стоимости обслуживания государственного долга. То есть если в обычный год выплаты по долгу идут отдельно от расходной части бюджета, то в безбюджетный период эти выплаты включаются в расходную часть, что сокращает возможность правительства тратить средства на другие нужды.

Однако авторы Основного закона не могли представить, что страна не только войдет в новый год без бюджета, но и закончит его без бюджета. Поэтому текст закона говорит, что продленный бюджет основывается на последнем принятом государственном бюджете, а не на бюджете предыдущего года.

В нашем случае продленный бюджет на 2021 год, согласно Основному закону, должен базироваться не на продленном бюджете 2020 года, а на утвержденном бюджете на 2019 год. И тут уже речь не идет даже о порядке приоритетов, а об общей нехватке финансирования всех действий правительства. Разница между бюджетом 2019 года и продленным бюджетом 2020 года составила 14 миллиардов шекелей. Разница между бюджетом 2019 годом и продленным бюджетом 2021 года должна составить около 30 миллиардов шекелей. Кроме того, обслуживание внешнего долга, составлявшее в 2019 году около 100 миллиардов шекелей, в 2021 году вырастет до 115 миллиардов шекелей (разница в 15 млрд шекелей), и еще около 55 миллиардов шекелей правительство обязалось потратить в рамках программ экономической помощи. Итого, чтобы вложиться в условия закона, правительство обязано сократить свои рутинные расходы на 100 миллиардов шекелей.

В августе 2020 года, в рамках инициативы Цви Хаузера и Йоаза Генделя, правительство приняло поправку к Основному закону, отодвигающую срок принятия госбюджета до 23 декабря и, одновременно, позволяющую вывести обслуживание госдолга из расходной части продленного бюджета. Но срок действия этой поправки истекает 31 декабря.

В начале декабря бюджетный отдел министерства финансов, понимая, что шансов на утверждение бюджета 2020 года мало, подготовил аналогичную поправку на 2021 год. Однако правительство занялось ее рассмотрением только в последний день своего полноценного существования.

Теперь у Кнессета осталось 8 дней, чтобы утвердить поправки в трех чтениях, чтобы избежать "шатдауна". При этом процедура принятия еще не определена. Попытка Бецалеля Смотрича провести их в качестве добавок к провалившемуся в итоге компромиссу между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" была заблокирована юридическим советником комиссии Кнессета по регламенту. Возможность провести их как добавку к закону о роспуске Кнессета также упущена.

Упущенный кризис

Еще в своих первых обзорах я писал, что Израиль не может позволить себе упустить кризис. Ведь кризис - это не только проблемы, но и возможность заложить фундамент для будущего развития, как это было сделано в 2003 году и в 2008 году. Если посмотреть на программы экономической помощи, проводимые европейскими странами, в них реформам уделяется значительное внимание, будь то поощрение перехода на электромобили, реформы в сфере здравоохранения или в налоговой сфере.

В августе министерство финансов подготовило пакет реформ, включавший в себя, среди прочего, закон о строительстве метро, реформу в сфере рынка современных финансовых технологий, делегирование полномочий министерства просвещения муниципалитетам. Однако из-за политических игр все эти реформы так и не дошли до стадии утверждения. Также в очередной раз застрянет продвижение таких проектов, как строительство вспомогательного международного аэропорта, реформа взаимозачетов между больницами и больничными кассами, повышение пенсионного возраста для женщин, легализация марихуаны, программа развития сферы искусственного интеллекта, реформа на рынке бытового газа и т.д.

Поэтому, хотя Израиль и пострадал от кризиса в меньшей степени чем большинство развитых стран, по выходе из кризиса они могут оказаться в более выигрышной позиции в период нового витка развития экономики.

Даже закон о замораживании показателя средней зарплаты по стране, который должен был предотвратить влияние вызванной кризисом статистической аномалии на зарплаты депутатов и госчиновников, размер муниципального налога и стоимость электричества, в итоге так и не был принят. И депутаты и министры честно заслужили ту волну критики, которая обрушится на них в СМИ 1 января, когда будут опубликованы новые данные по их зарплатам.

8 октября, через несколько недель после введения второго локдауна, правительство опубликовало детальный план выхода из него, и первые несколько недель даже успешно ему следовало. К сожалению, после этого развитие событий снова пошло по весеннему сценарию.

В течение второй половины ноября и первой половины декабря правительство продолжало ослаблять ограничительные меры, не выдерживая оговоренных перерывов между ослаблениями и не останавливаясь даже когда коэффициент заражаемости снова начал стремительно расти. В дополнение ко всему, было решено не вводить особых ограничений на период праздника Ханука и на Рождество. В отдельные моменты складывалось ощущение, что правительство сознательно провоцирует ускорение темпов заболеваемости.

Как итог, вместо того, чтобы подойти к началу вакцинации с низким уровнем заболеваемости, Израиль будет снова вынужден вводить третий локдаун. С таким уровнем заболеваемости программы "светофор" и "строгий карантин" снова неактуальны.

На очередном заседании правительства, посвященном эпидемиологической ситуации и проходящем на фоне информации о новой мутации коронавируса, министерство здравоохранения потребовало введение полного трехнедельного локдауна, с остановкой работы учебных заведений, торговли, сферы индивидуального обслуживания, а также с введением ограничений на передвижение.

Рынок труда, обещания Каца и смена ролей в минфине

Накануне нового локдауна ЦСБ опубликовало данные по безработице за конец ноября, свидетельствующие об очень быстром возвращении на работу существенной части тех, кто был отправлен в неоплачиваемый отпуск в период второго локдауна. За первые две недели ноября на работу вернулись 220 тысяч человек. А вот те, кто не вернулся сразу, вполне возможно застряли на пособии по безработице надолго. За вторую неделю ноября возобновили работу лишь немногим больше 20 тысяч человек. В итоге уровень безработицы на середину ноября составлял 12,6%, а на конец ноября - 12,1%. Скорее всего сопоставимые темпы будут и за первую половину декабря.

Впрочем, не исключено, что обещание Каца останется, по крайней мере в ближайшее время, только на бумаге. После роспуска правительства основная часть исполнительной власти в министерстве финансов переходит к главному аудитору, который контролирует расходы правительства в условиях продленного бюджета, а также к юридическому советнику министерства, который следит, чтобы решение не было "предвыборным". К тому самому юридическому советнику Аси Мессингу, которого Кац выставлял за двери в ходе рабочих заседаний, чтобы он "не мешал". То же самое касается и других обещаний, включая выплату дополнительной дотации предпринимателям за 2020 год.

Сохранение уровня расходов, рекорды ипотеки и сокращение строительства

Данные компании ШАБА ("Ширутей Банкаут Отоматиим"), обслуживающей национальную систему транзакций по кредитным картам, а также самих компаний кредитных карт, свидетельствуют, что кризис изменил потребительские привычки израильтян, но не объемы их трат.

В плане потребительских привычек произошло естественное сокращение расходов на туризм, отдых, развлечения, одежду. В то же время произошел рост расходов в секторах жизнеобеспечения и личной безопасности (продукты питания, страховки и т.д.) и в секторах, компенсирующих вынужденное длительное пребывание дома (в первую очередь – электротовары). Данные компаний кредитных карт отмечают, что в сфере онлайн-покупок произошел стремительный рост покупок в сегментах одежды, обуви, косметики и украшений, в которых до кризиса подавляющая часть продаж приходилась на физические магазины. Также значительно вырос объем онлайн-покупок за границей, однако виртуальный шоппинг за границей был все-таки скромнее реального. Общие расходы израильтян за границей сократились на 39% по сравнению с прошлым годом.

При этом следует помнить, что в Израиле имеется до миллиона взрослых, не имеющих кредитных карт, и в первую очередь это касается социально слабых слоев населения и определенной части ультарортодоксальной общины. Также не учитываются в этих данных расходы, обычно осуществляемые посредством постоянных банковских распоряжений и банковских переводов, и оборот наличных средств, являющихся нелегальным доходом и потому не попадающих в банковскую систему.

Продолжается бум и на ипотечном рынке. За 11 месяцев кризисного 2020 года домохозяйства взяли ипотечные ссуды на 70 миллиардов шекелей – на 2 миллиарда больше, чем за весь 2019 год. И есть все основания полагать, что рост продолжится и в 2021 году, особенно на фоне решения Банка Израиля ослабить ограничение на получение ипотеки под ставку prime. Эта тенденция переломится только при сценарии, при котором квартировладельцы, отсрочившие платежи по ипотеке и с января 2021 года вынужденные возобновить выплаты, начнут в значительных количествах обращаться к процедуре банкротства. Однако на текущий момент подобный сценарий маловероятен.

Семьи, которые могут себе позволить, после некоторого перерыва для оценки ситуации, массово вернулись на рынок, раскупая новые квартиры. При этом, по данным ЦСБ, за первые три квартала 2020 года было начато строительство 35800 квартир, что является самым низким показателем с 2014 года. Количество квартир, строительство которых началось в последние 12 месяцев, сократилось на 9,5% по сравнению с предыдущим годом. Самым худшим периодом был второй квартал 2020 года, когда началось строительство 9.797 новых квартир – самый низкий квартальный показатель с 2012 года. В январе-марте 2020 года началось строительство 14308 квартир, а в июле-сентябре - 11.696 квартир.

Причем следует понимать, что речь идет о начале строительства квартир, по которым разрешение на строительство было выдано еще до начала кризиса. Строительство квартир, разрешение на которые было выдвинуто в период кризиса, начнется только через несколько месяцев. Учитывая данные о резком замедлении темпов выдачи разрешений на строительство, в 2021 году следует ожидать дополнительного спада в количестве новых строек.

При таких вводных большинство прогнозов говорят о возобновлении быстрого роста цен на покупку недвижимости. Исключениями станут проекты в рамках программы "Жилье по сниженной цене". На этой неделе был объявлен победитель второго тендера в рамках этой программы – компания "Аразей а-Негев" построит 413 квартир в двух жилых комплексах в Бней-Браке. Земельной управление выручило за участки на 60 миллионов шекелей больше, чем рассчитывало. 70% квартир будут проданы со скидкой в 24% от рыночной цены, остальные 30% - по рыночной цене.

Последние решения перед роспуском Кнессета

Незадолго до роспуска Кнессета и превращения правительства в переходное, министерство строительства совместно с НКО "Агуда ле-Тарбут а-Диюр" запустили проект укрепления от землетрясений зданий в районе Сирийско-Африканского разлома и в Изреэльской долине. Программа укрепления зданий от землетрясения ТАМА-38 практически не затронула эти районы по соображениям рентабельности. На данном этапе стоимость проекта – 30 миллионов шекелей. Подавать заявки на участие в проекте должны домовые комитеты.

Кнессет утвердил закон, освобождающий компанию линейной связи "Безек" от обязанности универсального развертывания оптоволоконных сетей. На текущий момент оптоволоконные сети "Безека" проведены к 60% израильских домохозяйств, однако до сих пор компания воздерживалась от подключения пользователей, поскольку в таком случае, по закону, была обязана довести сеть до каждого домохозяйства на территории страны, включая нерентабельные районы. Новый закон, освобождающий компанию от этой обязанности, вступит в силу с 1 января 2021 года. В течение пяти месяцев с момента вступления закона в силу "Безек" должен будет уведомить министерство связи о районах, в которых он планирует подключать домохозяйства, и в течение 6 лет завершить работы по подключению. Также в рамках закона компании инфраструктуры связи должны будут отчислять 0,5% годового дохода в специальный фонд, из которого будет оплачиваться развертывание сетей в нерентабельных районах. Очередность развертывание сетей в нерентабельных районах будет определяться на основании таких критериев, как вопросы безопасности, социо-экономическое положение, географическая удаленность от крупных населенных пунктов и от центра страны.