Израиль в условиях локдауна. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Значительная часть минувшей недели пришлась на выходные и праздники, а оставшееся время основное внимание было приковано к состоянию системы здравоохранения и к спорам по поводу необходимости "строгого" карантина и возможности его реализации. Итогом этих споров стало принятое вечером в среду, 23 сентября, решение о введении "герметичного" карантина с 25 сентября и по 11 октября, утвержденное правительством к утру 24 сентября.

С экономической точки зрения, главным отличием герметичного карантина станет полная остановка работы частного сектора. Главный экономист министерства финансов оценила стоимость такого шага для экономики страны в 30-35 миллиардов шекелей (стоимость строгого карантина оценивалась в 6,5 миллиардов шекелей), однако подробности решения и списки работающих организаций будут опубликованы позже, что может привести к изменению этой оценки.

Новый пакет помощи от минфина

Быстро сформированный министерством финансов новый пакет помощи стоимостью 10 миллиардов шекелей был без особых конфликтов утвержден правительством и передан на рассмотрение Кнессета, в котором не должен встретить возражений. Быстрой реализации пакета могут помешать осенние праздники. 24 сентября – последний день летней сессии Кнессета, и если финансовая комиссия Кнессета не утвердит решение правительства, то обсуждение будет отложено на две с половиной недели.

Стоит отметить, что, в отличие от предыдущих программ, на сей раз в подготовке активное участие принимали бюджетный отдел минфина, Банк Израиля и министерство главы правительства. В целом, похоже, экономическое руководство страны провело работу над ошибками, допущенными весной-летом этого года.

Сам пакет является набором технических мер, расширяющим пакеты, утвержденные ранее. Основным новшеством станет программа поощрения предприятий сохранять работников, а не отправлять их в неоплачиваемый отпуск. Дотация платится за каждого неуволенного работника сверх той доли штата, которую пострадавшая от кризиса компания сохранила бы в любом случае. Нечто подобное министру финансов Исраэлю Кацу предлагали утвердить в начале лета, однако тогда он предпочел выплачивать поощрение всем компаниям, возвращающим работников, начиная с первого работника, и вне зависимости от того, насколько компания пострадала от кризиса.

Эта программа предназначена в первую очередь для предприятий, которые могут работать в условиях локдауна. По оценке минфина она должна позволить сохранить на работе от 50 до 100 тысяч человек, однако оценка была дана еще до решения об ужесточении карантина. Стоимость программы для госказны – до 1 миллиарда шекелей, однако если она будет пользоваться спросом, в минфине готовы ее расширить.

Последствия статистической аномалии

И еще про привязку к зарплатам: на этой неделе были объявлены первые негативные последствия статистического парадокса с ростом средней зарплаты в разгар кризиса, о котором я писал два месяца назад. Напомню, что данные, опубликованные ЦСБ и Ведомством национального страхования в конце июля, неожиданно показали рост средней зарплаты по стране. Однако произошло это не из-за повышения зарплат, а из-за резкого сокращения количества работников на низких зарплатах. В компаниях, проводивших массовые увольнения, средняя зарплата выросла на 8% (в компаниях, от увольнений воздерживавшихся, средняя зарплата снизилась на 3%). Кроме того, больше всего от кризиса пострадали сектора гостиничных услуг и общественного питания, в которых средняя зарплата одна из самых низких. Это означает, что вне рынка труда остались в первую очередь люди с низкой зарплатой.

Проблема в том, что средняя зарплата по стране – не просто абстрактный статистический показатель. Ее используют в качестве ориентира при определении тарифов в различных сферах. В частности, к средней зарплате по стране привязаны тарифы на электричество, которые, если формула не будет изменена, вырастут на 1,5%. Также к средней зарплате привязаны тарифы на воду, размер муниципального налога, зарплаты депутатов и министров, субсидии государства на оплату яслей и детских садов.

Рынок труда

Между тем, министр финансов Исраэль Кац добился своего, и в рамках пакета экономической помощи утвердил создание при министерстве финансов управления профессиональных курсов, которое будет отвечать не только за программы переквалификации, повышения квалификации и общего развития, но и за связанные с этой темой инфраструктуры. В результате за безработных будут отвечать новое управление в министерстве финансов, департамент труда в министерстве социального обеспечения и государственная служба трудоустройства. Как именно эти структуры будут распределять полномочия, на текущий момент непонятно.

Сокращение пособия по безработице на 10% в связи со снижением уровня безработице в конце августа ниже 10% было отложено, и отсчет начнется заново после 16 октября. Однако в министерстве финансов планируют дополнить программу выплаты пособий пунктом, лишающим человека права на пособие в случае отказа вернуться на работу из неоплачиваемого отпуска, или в случае отказа от работы, предложенной службой трудоустройства.

В выигрыше от кризиса на рынке труда оказалась Армия обороны Израиля. Если в обычное время армия вынуждена бороться за качественные кадры с частным сектором, то в последние месяцы заметно вырос спрос на подписание контрактов военнослужащими, завершающими срочную службу и опасающимися остаться без работы.

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В частности, Израилю необходимы инвестиции в транспортную инфраструктуру, улучшение системы профессиональной подготовки и создание системы послешкольного образования для арабского и ультраортодоксального еврейского секторов, изменение политики начисления муниципального налога, отмену разнообразных налоговых льгот и упрощение налоговой системы, повышение эффективности работы общественного сектора, сельскохозяйственная реформа, реформа налогообложения автотранспорта.

За несколько дней до этой публикации министр финансов Исраэль Кац объявил, что, в дополнение к мерам экономической помощи он намерен провести пакет реформ. Эдакий "недозакон" о регулировании народного хозяйства в пару к государственному "недобюджету", основанный на черновике закона, подготовленном министерством еще в середине лета.

Однако рассчитывать на то, что в него будут включены реформы, требующие согласования и имеющие лобби противников, не стоит. Это касается таких реформ, как закон о строительстве метрополитена, против которого выступают органы местной власти, перевод сельского хозяйства с регулирования и пошлин на прямые дотации, реформа финансирования и взаиморасчетов больничных касс и больниц.