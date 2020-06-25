"Горящая" безработица и провал закона о помощи частным предпринимателям: обзор израильской экономики

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов. Планируем публиковать такие обзоры по четвергам.

Государственная помощь

После утверждения дотации за возвращение работников из неоплачиваемых отпусков, являвшейся мерой общего характера, правительство перешло к реализации целевых программ, предназначенных для точечного решения проблем и стимулирования экономического роста.

Так, министерство финансов и управление лотерей "Мифаль а-Пайс" выделили 100 миллионов шекелей на программы помощи студентам (одновременно попытавшись привлечь студентов к работе в летних лагерях). 50 миллионов шекелей выделены на возрождение туризма в Тверии. 130 миллионов шекелей предназначены для помощи малым бизнесам в переходе на формат платежей EMV и в улучшении инфраструктуры связи. Министерство экономики выделило 100 миллионов шекелей на субсидирование внедрения новых производственных технологий в промышленности. С большой задержкой был наконец запущен ссудный фонд под гарантии государства для бизнесов с высоким риском банкротства (4 миллиарда шекелей под 60% гарантии).

В то же время наиболее "горящей" проблемой на повестке дня является исчерпание все большим количеством людей срока получения пособий по безработице. Уже в июле десятки тысяч человек будут вынуждены обращаться за пособием по прожиточному минимуму (гораздо более низким), а в августе срок пособия по безработице закончится у всех, кто был отправлен в неоплачиваемый отпуск в начале кризиса и не вернулся на работу.

В министерстве финансов традиционно не хотят увеличивать срок пособия по безработице, опасаясь злоупотреблений, но, если правительство хочет избежать социального взрыва (а большинство безработных – в возрасте до 27 лет), ему придется прибегнуть к опыту времен глобального экономического кризиса 2008 года. Напомню, что в 2009 году срок пособия по безработице для всех групп населения был значительно увеличен, и оставался увеличенным в течение трех лет.

Рынок труда

Согласно данным службы трудоустройства, с момента отмены жесткого карантина 19 апреля и до 23 июня о возвращении на работу сообщили 356322 работника. За этот же период на учет встали 125670 уволенных. То есть нетто за два месяца вернулись всего 230,6 тысяч ставок.

Тенденция одного уволенного на каждых трех-четырех вернувшихся на работу сохраняется и в последние дни. Так, в период с 15 по 18 июня на работу вернулись 21 тысяча человек, а 5 тысяч были уволены. За 23 июня 2,7 тысяч вернулись на работу, а 1 тысяча были уволены.

Публикация центральным статистическим бюро данных по безработице за май в условиях кризиса не особо актуальна на конец июня, но один показатель в отчете ЦСБ следует принять в расчет: 80 тысяч человек, лишившихся работы из-за кризиса еще до начала мая, даже не искали работу и, соответственно, не попали в статистику безработицы.

Пособие по безработице для индивидуальных предпринимателей

Между тем, Кнессет в 30-й раз за последние 25 лет отклонил законопроект о введении пособия по безработице для индивидуальных предпринимателей. Коалиция проголосовала против практически идентичных законопроектов Одеда Форера (НДИ) и Яира Лапида/Меира Коэна ("Еш Атид"). Несмотря на публичные обещания провести схожий закон, данные Биньямином Нетаниягу и Бени Ганцем, премьер-министр и сменный премьер-министр проголосовали против.

Отклоненные законопроекты предлагали введение пособия по безработице для индивидуальных предпринимателей, закрывших свой бизнес (на основании декларации, заверенной адвокатом или аудитором). Для этого предлагалось создать в Ведомстве национального страхования отдельный фонд, в который предприниматели будут делать дополнительные отчисления, и такую же сумму будет отчислять государство. Пособие предполагалось выплачивать исходя из дохода, от которого производились отчисления, но не более, чем на три или четыре периода безработицы в течение жизни.

В то же время, я не уверен, что продвигать стоит именно пособие по безработице, а не рассматривать другие схемы социального страхования. Если бы отклоненный вчера закон существовал на сегодняшний момент, в период кризиса большое количество индивидуальных предпринимателей просто закрыли бы бизнес (ведь именно это является условием для получения пособия), и вряд ли бы открыли его после кризиса. Фактически закон поощрял бы массовое закрытие бизнесов, что противоречит интересам государства и логике экономического развития.

Здесь следует отметить, что индивидуальные предприниматели не платят в "Битуах Леуми" страховой взнос на случай безработицы. Размер предлагаемых отчислений в отклоненных законопроектах указан не был. В различных обсуждениях говорилось, что речь идет об увеличении отчислений на 0,25%, и такой же добавке со стороны государства. Однако специалисты по актуарным расчетам отмечают: чтобы предложенная система заработала, отчисления индивидуальных предпринимателей должны составлять не 0,25%, а 1,1%-1,9% дохода. И если вы спросите предпринимателя, готов ли он сейчас отчислять около 1,5% дохода ради возможности три раза в жизни получить пособие по безработице, большинство отклонят такое предложение. В общественной дискуссии по данному поводу раздается немало голосов, призывающих политиков сосредоточиться не на предоставлении предпринимателям пособия, а на снижении бюрократии и регуляции.

Изменение потребительских привычек

Работники туристического сектора, в котором до кризиса были заняты около 150 тысяч человек, сектор культуры, отдыха и развлечений, в котором были заняты около 80 тысяч человек, и сектор гражданской авиации, в котором были заняты немногим более 10 тысяч человек, являются заложниками государственных ограничений. Но и в секторах, которым было разрешено вернуться к работе в полном объеме, произошли значительные изменения, влияющие на рынок труда.

Еще одной жертвой изменившихся условий стали кафе, рестораны и другие точки общепита, ориентировавшиеся на крупные офисные центры, особенно те, в которых сконцентрированы компании высоких технологий. Переход значительного числа офисных работников на удаленную работу из дома лишил такие предприятия основной клиентуры. Ударил массовый переход на удаленную работу и по компаниям по управлению прибыльной недвижимостью и другим предприятиям, обслуживающим офисный сектор.

Все эти изменения требуют времени для адаптации к новым условиям и должны учитываться правительством и муниципальными структурами при планировании дальнейших шагов.

Забастовки и протесты

За последнюю неделю Всеобщая федерация профсоюзов объявила серию трудовых конфликтов в общественном секторе, основным из которых является общий трудовой конфликт в государственном секторе, в котором заняты 70 тысяч человек (речь идет о министерствах и ведомствах, а не о работниках систем здравоохранения и просвещения или о работниках госкомпаний).

Основной удар первой волны кризиса практически полностью принял на себя частный сектор. Работники общественного сектора, защищенные коллективными трудовыми соглашениями, вышли из него с гораздо меньшими потерями. Руководство "Гистадрута" проявило достаточную гибкость, заключив кратковременные соглашения, включающие в себя определенное ухудшение условий труда, но исключавшие увольнения. Теперь, когда началась подготовка к формированию нового госбюджета, профсоюзные организации действуют на упреждение, прекрасно понимая, что минфин будет добиваться сокращения ставок. И в этом свете интересно новое постановление Хайфского окружного суда по трудовым конфликтам, согласно которому государство имеет право вычесть часть зарплаты работников, проводящих забастовочные санкции.

Не обещают легкой жизни правительству не только профсоюзы работников, но и профессиональные объединения и другие группы интересов. Не нужно быть экспертом, чтобы предсказать учащение случаев блокирования транспортных артерий летом и осенью 2020 года. Этот метод давления на власти, обкатанный в 2017-2019 годах и не встретивший сопротивления, в этом году будет использоваться еще активнее. На минувшей неделе уже появились "первые ласточки" в виде акций протеста работников индустрии развлечений и организации водителей развозок, и чем дальше, тем чаще водителям придется стоять в таких искусственных пробках.

Госбюджет

Нестабильная коалиция, угроза социального взрыва и массированное давление со стороны различных групп интересов – не самая простая ситуация для подготовки государственного бюджета. И все же любой начинающий экономист скажет, что именно кризисы являются наиболее благоприятным временем для проведения важных реформ. Изменившаяся ситуация меняет правила игры и вынуждает власть предпринимать шаги, которых в обычное время она избегает.

В последние дни из министерства финансов начала поступать информация о готовящихся реформах, которые планируется включить в закон о регулировании народного хозяйства с целью стимулирования экономики.

Одной из важнейших реформ, которую попытаются провести через Кнессет в этом году, является полный перевод сельского хозяйства на прямые субсидии фермерам с одновременным снятием защитных пошлин и отменой производственных квот. По оценке экономистов министерства сельского хозяйства, такая реформа позволит жителям Израиля сэкономить 3 миллиарда шекелей в год.

Также среди планируемых реформ – закон о строительстве метро, который изымет все вопросы, касающиеся прокладки метро, из ведения муниципальных комиссий по планированию и застройке, лишив тем самым муниципалитеты возможности вмешиваться в процесс.

Среди других реформ, информация о которых регулярно сливается в прессу "высокопоставленными чиновниками минфина", стоит отметить снижение доли жильцов, согласие которых требуется для проектов "Расселение-Застройка".

Однако, еще до этого, правительству предстоит решить вопрос о том, будет ли бюджет двухгодичным (на остаток 2020 года и 2021 год) или годичным. В коалиционных соглашениях прописано утверждение двухгодичного бюджета в качестве гарантии стабильности правительства. В случае развала правительства и новых выборов страна войдет в 2021 год с бюджетом, основанным на чрезвычайной ситуации 2020 года. В то же время принятие сейчас бюджета на 2021 год сродни гаданию на кофейной гуще, ведь большинство макроэкономических показателей, на которых он должен базироваться, сейчас спрогнозировать затруднительно.





